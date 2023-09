Sok szülő nem mer segítséget kérni: rengeteg gyermeket tesznek így tönkre

Az elmúlt években rengeteg dolog történt: közel két éven keresztül be voltunk zárva a koronavírus-járvány miatt, amit egy hatalmas infláció és egy háború követett a szomszédunkban. Ez pedig még csak a jéghegy csúcsa, hiszen a gazdasági válság, a pénzünk elértéktelenedése mellett olyan dolgok is nyomaszthatják a hétköznapi embereket, mint a klímaválság, vagy akár a hétköznapi bajok, mint a munkahelyünk, a fizetésünk. Az életünkön való aggódást pedig hajlamosak vagyunk a gyerekeinkre is kivetíteni, akiknél a nem megfelelő kommunikáció miatt akár szorongás is kialakulhat. Szakértők segítségével a Pénzcentrum annak próbált utánajárni, hogy hogyan érdemes a gyerekeinknek kommunikálni a hétköznapi problémákat, illetve mi az a pont, amikor már érdemes a gyerekkel szakemberhez fordulni.

Ahogy a portál írja, ugyan a gyerekeink nem feltétlen értik még pontosan, hogy mi is zajlik a világban, azonban az tény, hogy egy részét mindenképpen érzékelik a történéseknek. Ha máshogyan nem is, akkor látják rajtunk, hogy valami probléma van. Ez pedig könnyedén szorongáshoz vezethet a gyerekekben, hiszen egy olyan helyzettel kell szembenézniük, amit nem értenek, ráadásul tehetetlenek ezzel kapcsolatban. Minél kisebb alapvetően egy gyerek, annál inkább hagyatkozik a fantáziájára. Ez azt jelenti, hogy kevésbé áll a realitás talaján és kevésbé motivált arra, hogy megismerje a valóságot. A szülő, az óvoda vagy az iskola által adott információkból von le úgymond következtetéseket, azaz nagymértékben befolyásolható a gyerek abban az értelemben, hogy milyen érzelmi reakciót vált ki az az információ, vagy annak az adott helyzetnek a tudása, illetve nem tudása, ami közvetítve van felé. Ez azért fontos, mert alapvetően a gyereknek az antennái úgymond nagyon szenzitívek. Érzékelik a feszültségek, még ha nem is látja át, vagy nem érti a fogalmat, nincs mélyebb tudása róla – vázolta fel a problémát dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. Tehát a gyerekek alapvetően érzékelik azt, hogy valami nincs rendben. A tehetetlenség, bizonytalanság, a kilátástalanság, illetve az információ hiány az, ami kiváltja belőlük a félelmet. Szélsőséges esetben pedig szorongást alakít ki. Ez pedig egy olyan szélsőséges érzelem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat. Azonban ez már egy olyan érzelmi reakció, ami nem feltétlen valós. Magyarul, aki már elkezdett szorongani, az nagyon sokszor a semleges ingerekre is szélsőséges érzelmi reakciót ad. Nem mindegy mekkora gyerekről beszélünk Ki kell emelni, hogy korántsem mindegy, hogy mennyi idős gyerekről beszélünk. Ezt nem szabad elfelejteni, mert az, hogy otthon mennyi pénz van például az nagyon sokféleképpen leképződhet egy gyereken. Minél idősebb egy gyerek, annál fontosabb a korcsoport nyomása, ami azt jelenti, hogy felértékelődik a fogyasztói társadalomban fellépő értékrendváltozás. Azaz, hogy milyen telefonod, cipőd van. Ez pedig a középiskolában már majdhogynem a státuszt határozza meg. Nyilván ez most szélsőséges példa, de rossz esetben tényleg számít, hogy mennyi a családod vagyona, milyen cipő van rajtad – hangsúlyozta Gyarmati Rita, tanácsadó, szakpszichológus, aki szerint szintén alapvetően az a legfontosabb, hogy a szülők hogyan reagálnak az egyes helyzetekre. Hiszen a gyerekeket alapvetően több helyről is nyomás éri és korántsem mindegy, hogy ezeket hogyan kommunikáljuk feléjük. Kérjünk segítséget, ha baj van Gyerekek esetében akkor kell szakemberhez fordulni, ha drasztikusan megváltozik a viselkedésük. Azaz változás áll be a fizikai, érzelmi viselkedésükben, a reakciójukban. Például, ha levert, szomorú, visszahúzódó és agresszívvá válik, vagy pont ellenkezőleg: teljesen merevvé, passzívvá minden téren. Azt kell egyszóval megfigyelnünk, hogy a korábbi rutinszerű viselkedésében beáll-e valamilyen változás. Ekkor érdemes bevonni egy szakembert, hogy rájöjjünk mi áll a háttérben. Persze azt nehéz lesz kimatekozni, hogy ez most biztos a gazdasági világválság következménye, de fontos, hogy a gyerek verbalizálni tudja a benne lévő feszültséget, félelmet – mondta Makai Gábor, amivel Gyarmati Rita is teljesen egyetértett. Érdekel a téma? A teljs részletes cikket ide kattintva olvashatod a Pénzcentrum oldalán. Címlapkép: Getty Images