Ezt rengeteg kutya- és cicatartó elrontja: így készítsd fel kedvenced a hideg évszakokra

Idén hosszúra nyúlnak a meleg napok, de hamarosan beköszönt a hideg, fagyos idő, ám előtte érdemes elgondolkodni néhány általános elővigyázatossági intézkedésen kedvencünk számára a tél egészségesen és biztonságosan történő átvészeléséhez. Kezdődjön mindez egy, a tél beállta előtt végzett állatorvosi vizsgálattal, melynek során a kutya általános egészségi állapotát ellenőrzik, valamint kiszűrhetnek meglévő betegségeket is.

A megfelelő ápolás is fontos része a téli hónapokban az egészség megőrzésének, a nehéz és csapzott szőrzet nem nyújt megfelelő védelmet a kutya bunda alatti bőrének a szélsőséges hideggel szemben. Ha az állat sok időt tölt a szabadban, rendszeresen ellenőrizzük a fülén és mancsán az esetleges fagyásnyomokat. A tél során fontos a talppárnák közötti szőr lenyírása, hogy a lábujjak között minél kevesebb jég tudjon összegyűlni.

Nagyon fontos, hogy bár korábban a kullancsok és szúnyogok elleni védekezésre elég volt szezonálisan gondolni, a klímváltozással ezek a vérszívók már télen is a mindennapok részeivé válhatnak, ahogy az ellenük való védekezés is szükséges ősszel és télen is. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a megelőzés nemcsak sokkal olcsóbb, de a kutya egészsége szempontjából is nagyon fontos feladata a gazdinak, hiszen egy esetleges betegség, a babézia, amit a kullancs okoz, vagy a szívférgesség, amit egy trópusi szúnyogtól kaphatnak el, akár halálos kimenetelű is lehet. A védekezéshez pedig elég havonta egy-agy tabletta, ebben az állatorvos segít, a kutya igényeihez igazítva a gyógyszer fajtáját és az adagolás módját

- mondta el kérdésünkre az állatorvos.

Készítsük fel a kutyát a hidegre

Akár lakásban, akár az udvarunkon él négylábú barátunk, érdemes időben gondolni a közeledő télre, és felkészülni rá. A legjobb módszer a megelőzés - ne hagyjuk, hogy megtörténjen a baj!

A hideg idő beköszöntével nagyon oda kell figyelnie a gazdiknak az állat ízületvédelmére, különösen idős kutyáknál történik meg könnyen a baj. Ahogy hűvösödik a talaj, a kutyus pedig elfekszik, elalszik rajta, még akkor is, ha süt a nap egyébként, könnyen ízelütgyulladás lehet a vége, és porckorong gondok adódhatnak. Emellett a megfelelő folyadékpótlásra is fokozottan figyelni kell, hisz ilyenkor már nem annyira szomjasak az állatok, de a vízpótlásra továbbra is szükségük van

- tudjuk meg Dr. Nagy Anna állatorvostól.

Egyénfüggő, hogy melyik jószág hogyan bírja a hideget, de a rövidebb szőrű, kistestű kutyáknak kedvezhetünk például fűtőlappal. Erre rá tud feküdni a kutya, csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a súlyát, és melegen tartja kint is. Az a legfontosabb, hogy védett, a talaj felől, fentről és három oldalról védett, jól szigetelj fekvőhelye, ólja legyen a kutyának, olyankor, és ha megfelelő egészségi állapotban van, nem okoz neki a gondot a hidegebb idő sem. Télen viszont több tápanyagra és nagyobb mennyiségű élemere lesz szüksége a kinti kutyának, érdemes ilyenkor a jobb minőségűt választani, akkor nem feltétlenül lesz szükség vitaminpótlásra sem

- sorolja az állatorvos.

Tevékenységek a szabadban hideg időben

Habár a zimankós hónapokban mi, emberek talán vonzóbbnak találjuk a kanapét és a meleg kandallót a kintléttel szemben, a kutyának ekkor is szüksége van a megszokott testmozgásra, hogy ne hízzon el, és megfelelően stimulálva legyen az idegrendszere. A mozgásigény fajtánként nagyon különböző lehet, de fontos, hogy azt a mozgást, amit nyáron megszokott, a hideg évszakokban is biztosítsuk a számára.

A stressz, a letargia, az ingerhiány különösen fiatal kutyáknál viselkedésbeli problémákhoz vezethet, mint a nyüszítés, a túlzott ugatás, az ásás, rágás, harapás vagy túlságosan durva játék, amennyiben nem mozognak eleget, és nem égethetik el a fölös energiáikat.

A kültéri móka még izgalmasabbá tehető, ha a megszokott, hosszú sétákat nem cseréljük fel egy rövid, kertvégi hancúrozásra. A kertben is kitalálhatunk új, izgalmas játékokat, ami lehet egy akadálypálya építése, hosszabb apportírozás. A lényeg, hogy a kutya a hideg hónapokban is aktív maradjon, és ne kelljen elszenvednie az "embermegvonás" negatív tüneteit, nekik ugyanis ilyenkor is legalább annyi együtt töltött időre van szükségük a gazdival, mint a meleg, nyári hónapokban.

Az aktivitási szintnek és testtípusnak megfelelő etetés

Általános szabályként elmondható, hogy a kölyök- és a fiatal kutyák több kalóriát égetnek el, ezért az energiaszükségletük is nagyobb, különösen kinti kutyák, vagy a hidegben sok aktivitást végző ebek esetében. Kiváló minőségű fehérjékből és zsírokból álló étrendet válasszunk, hogy kielégítsük energiaigényüket. Az idősebb, kevésbé aktív kutyák energiaszintje alacsonyabb, ezért nekik ennek megfelelő táplálékra van szükségük.

Mérettől, fajtától vagy kortól függetlenül a téli hónapokban a két- és négylábú állatok ösztönösen növelik a kalóriabevitelt, ezért fontos, hogy a kutya rendszeresen le legyen mozgatva.

Prémium minőségű eledel mellett csak akkor van szükség táplálékkiegészítőkre, ha azt állatorvosunk javasolja, mert például gyorsítani akarjuk egy esetleges betegség gyógyulását. A feleslegesen adott táplálékkiegészítők többet ártanak, mint használnak. A kinti macskák esetében, ha konzervet adunk, akkor várjuk meg, amíg elfogyasztják, a maradékot pedig vigyük be, hiszen az könnyen megfagyhat. Szárazeledelek etetése esetén még fokozottabb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mindig legyen a közelben iható, nem fagyott víz. Az eledel mennyiségét kinti macskák esetében körülbelül 15%-kal lehet növelni a nyári mennyiséghez képest, mert a hideg hónapokban több energiára lesz szükségük. A lényeg az, hogy télen még jobban figyeljük kinti állataink kondícióját, és ha fogynak, akkor növeljük az adagot. Természetesen nem az a cél, hogy elhizlaljuk kedvencünket

- mondta el kérdésünkre a szakember.

Nem mindig elég a bunda

Bár sok kutyának van sűrű bundája, ami hideg időben is melegen tartja őket, néhány rövidszőrű fajtának, valamint a kistestű és kölyökkutyáknak, illetve a nagyon idős kedvenceknek egyaránt jól jöhet egy plusz réteg kabát vagy mellény. Olyan vízlepergető anyagból készült öltözetet válasszon, ami pontosan illik kedvencére, de lehetővé teszi a meleg levegő áramlását a test és az anyag között.

Vannak olyan kutyafajták, amelyek télen is gond nélkül élvezik a kinti hidegben a játékot, jól elvannak a szabadban, tarthatjuk is őket odakint minden gond nélkül, de a lakásban tartott rövidebb szőrű kutyák egy részének egyre fontosabb a megfelelő kutyaruha kiválasztása télre.

10 Celsius fok alatt érdemes lehet kutyaruhát adni egy lakásban tartott kutyusra, ha hosszabb sétára visszük, nulla fok környékén pedig jöhetnek a vastagabb pulóverek vagy télikabátok. Esőkabátra egyesek szerint már az ősz beköszöntétől szükség lehet, hiszen a dupla szőrréteggel rendelkező, de lakásban tartott kutyusok, például spiccek, labrador, németjuhász, erős kutyaszagot tudnak árasztani, ha megáznak. Így az esőkabátnak jó hasznát vehetjük, hiába nem fázós a kutyus.

Figyelj azokra az árulkodó jelekre, melyek jelzik, hogy a kutyára rossz hatással van a téli hideg. Ilyen jel lehet többek között a látható remegés, a meglapulás, a láb többszöri felemelése vagy az, hogy folyamatosan megpróbál bejutni a lakásba.

Hogyan segíthet a gazdi, ha kinti macskája van?

Támogatni kell a macska raktározásra átalakult anyagcseréjét, azaz télen, ősszel kicsit többet adjunk enni a macskának, akár másfél, kétszer annyi táplálékra is szükégük van ilyenkor, mint a nyári nagy melegben.

Legalább az etetés gyakoriságával megegyezően, ha van rá mód, akkor gyakrabban, naponta többször is, ellenőrizzük, hogy van-e elegendő ivóvize a cicának, illetve, hogy nem fagyott-e be a víz. A folyadékbevitel fontos télen is, nemcsak nyáron, a hőháztartás támogatása érdekében is.

Biztosítsunk egy búvóhelyet, cicaházat a macska számára. Ez lehetőleg legyen szigetelt, tömjük ki rongyokkal, hogy a cica át tudja melegíteni saját testhőjével, és kényelmes menedéket, kuckót találjon magának az időjárás viszontagságai elől.

Ha be szeretnénk engedni a cicát időszakosan, pár órára, éjszakára, érdemes egy kevésbé fűtött helyiséget találni számára ezekre az időkre, mert ha a mínuszokból egy-egy órára bekerül egy nagyon meleg szobába, a hőháztartása összezavarodhat. Ha a cica számára adott minden kényelem a kinti teleléshez, alapvetően gond nélkü át fogja vészelni a telet.

Címlapkép: Getty Images