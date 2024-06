Indul a balatoni táborszezon: ilyen különleges élmények várják az ide látogató családokat

Megérkeztek az első vakációzók a nyári balatoni Erzsébet-táborokba, Zánkára és Fonyódligetre - tájékoztatta a családokért felelős államtitkár hétfőn az MTI-t. Hornung Ágnes közleményében azt írta: a diákcsoportok augusztus 30-ig, vasárnaptól péntekig tartó turnusokban biztonságos körülmények között vakációzhatnak. Zánkán péntektől vasárnapig családi táborokat is szerveznek, így nyár végéig a két balatoni táborhelyen összesen több mint negyvenezren pihenhetnek - tette hozzá.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (Erzsébet Alapítvány) korszerű szállást, étkezést, egészségügyi ellátást, továbbá Zánkán turnusonként csaknem 80, Fonyódligeten pedig több mint 40 élményprogramot biztosít a résztvevőknek. Jelezte: a 2021-es felújítás óta mindkét balatoni táborhelyen modern körülmények várják a táborozókat, és 24 órás egészségügyi ellátás is biztosított.

Hornung Ágnes hangsúlyozta:

A gyermekek balatoni nyaralása a családok pénztárcáját nem terheli meg jelentősen, mivel a részvételért mindössze jelképes ezer forintot kell fizetni, valamint ugyancsak az állami támogatásnak köszönhetően minden zánkai és a fonyódligeti táborozó ingyen utazhat vonattal a Balatonhoz, majd haza.

A tábori programokról közölte: a diákok koncerten, hagyományőrző, digitális kompetenciafejlesztő és sportprogramokon, ügyességi játékokon, zenei és táncfoglalkozásokon, környezetvédelmi és ismeretterjesztő előadásokon, közösségépítő, továbbá lelki, keresztény programokon is részt vehetnek, emellett kalandpark, sárkányhajózás, íjászat és sétahajózás is várja őket.

A programok zöme az élménypedagógiára épül, azok többségét a tábori animátorok tartják, akiknek a felkészítését és képzését minden évben az Erzsébet Alapítvány végzi.

Hornung Ágnes kitért arra is, hogy a családi táborokba, melyeknek hétvégenként Zánka ad helyet, egyházi és szociális területen működő intézményeken, szervezeteken keresztül érkeznek a vendégek. Közöttük egyszülős családok és nagycsaládosok, valamint 1-es típusú diabétesszel élő gyermeket nevelő családok is pihenhetnek - írta, hozzátéve: a családokra a strandoláson kívül egyebek mellett sétahajózás, kézműveskedés, számos sportprogram, családi mozi és koncert is vár.

Címlapkép: Getty Images