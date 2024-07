Különleges játszótér nyílt Kalocsán: ezen a helyen nem tesznek különbséget a gyerekek között

Kalocsán nyitotta meg kapuit a Szerencsejáték Zrt. legújabb befogadó játszótere, mely akadálymentesített elemekkel és vízi világ tematikával várja látogatóit. A közösségi tér a 2017 óta működő „A játék összeköt” program részeként valósult meg, melynek célja, hogy hidat teremtsen a fogyatékossággal élő gyermekek és ép kortársaik között.

A program immár a hetedik éve támogatja a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációját: a társaság ezúttal Kalocsán épített befogadó játszóteret. Idén ez már a második közösségi tér, amit a társaság átadott, ami azt jelenti, hogy ezzel együtt már 30-ra nőtt az akadálymentesített játszóterek száma. A befogadó játszóterek lényege, hogy az elhelyezett eszközöket fogyatékossággal élő és ép gyermekek egyaránt tudják használni. Mindennek óriási jelentősége van, hiszen a közös játék révén a gyerekek elfogadóbb felnőtté válhatnak, ami segíti a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedését.

Nagy öröm számunkra, hogy már a második befogadó játszóteret adhatjuk át a dél-alföldi régióban. Ezeken a közösségi tereken nem csupán a játék örömét élhetik át a gyerekek, hanem azáltal, hogy ép és fogyatékkal élő gyermek számára egyaránt hozzáférést biztosít, elfogadásra és egymás előítéletektől mentes megismerésére sarkall, azaz nyitottságra nevel mindannyiunkat. Bízom benne, hogy a kalocsai játszótér is olyan közkedvelt hellyé válik, ahol minden gyermek napról napra megélheti az összetartozás érzését

- mondta Dr. Módra Szilvia, a társaság szegedi értékesítési régiójának vezetője.

A kalocsai játszótér játékelemei és grafikája a térség gazdag vízi élővilágát jeleníti meg. A térre a játékelemeken túl okospadot is telepítettek, ezáltal egyfajta közösségi térként is funkcionál. A helyszínre látogató gyerekek olyan különleges és akadálymentesített játékelemeket próbálhatnak ki, mint a szitakötő hinta, a breki torony vagy a panellabirintus. A nemzeti lottótársaság a kalocsai játszótér megalkotásakor is kiemelt figyelmet fordított játszótér környezetére, hogy a helyiek esztétikus, zöldebb környezetben tölthessék el szabadidejüket.

Dr. Filvig Géza, Kalocsa város polgármestere kiemelte:

Az elmúlt években fontos feladatomnak tekintettem gyermekeink nevelési körülményeinek javítását Kalocsán. A város óvodáinak infrastrukturális fejlesztése folyamatos és emellett nagy hangsúlyt fektettünk játszótereink és közösségi tereink fejlesztésére, megújítására. Fontos vállalásunk a fogyatékkal élő gyermekek nevelési körülményeinek javítása is. Külön öröm számomra, hogy az új játszótér az ép gyermekek mellett a fogyatékossággal élő fiatalok igényeit is kielégíti. Hiszem, hogy ez az új közösségi tér méltó helyszíne lesz gyermekeink nevelésének az elfogadó, megértő szemléletformálás jegyében.”

A játszótérépítési program jószolgálati nagykövete Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó, aki érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők széleskörű integrációját.

Címlapkép: Getty Images