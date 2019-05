Drasztikusan lecsökkent a méhek száma: elbúcsúzhatunk a méztől?

A portál szerint Komárom-Esztergom megyében a méhésztársadalom a családok közel felét elvesztette, ugyanis a teleltetést követően nagymértékű méhelhullással és legyengült állománnyal találkoztak. A lapnak a Turul Méhész Egyesület vezetője, Simonné Venter Éva elárulta, hogy az ő méhészetükben 120 családdal kevesebb indult fejlődésnek, valamint a fejlődés is lassabb volt. Ennek az az oka, hogy kisebb népesség esetén nehéz megtartani az utódok fejlődéséhez szükséges 35 Celsius fokot a méhlakban, ezért a méhkirálynő csak annyi petét rak le, amennyit biztonsággal fel is tudnak nevelni.

A mézgyűjtő szezon a gyümölcsösök virágzásával indult, ám ekkor még nagyon alacsony volt méhek száma. Ez pedig a gyümölcstermésre is befolyással lehet, hiszen nem volt kellő mennyiségű beporzást végző rovar. Ennek következtében pedig kevesebb nektárt is tudtak gyűjteni a méhek

- fogalmazott Simonné Venter Éva. Problémát jelent, hogy a jól mézelő és sok virágport adó repce túl korán kezdett virágozni - ekkor ugyanis a méhcsaládok még nem voltak elér erősek. Ez azt jelenti, hogy a repcemézből jóval kevesebb várható idén.

A rendkívül hektikus időjárás, a nagy hőingadozás is befolyásolja a méztermést. A szárazság miatt például csökkenő a nektárképződés. Eközben kezdenek virágba borulni az akácfák. A gyűjtést a jelenlegi csapadék ugyan hátráltatja, de ha néhány napon belül felmelegszik az idő, és a hőmérséklet eléri a 22–24 fokot, a méhek azonnal indulhatnak, mivel a párás meleg kifejezetten kedvezne az akác nektárképződésének. Gyakorlatilag most erre várunk, mert meg kellene kezdeni a vándorlást is.

- mondta az elnök asszony a portálnak.