Brillírozik a vidéki egyetem: rengeteg pénzt kaptak

A közlemény szerint a program forrásaiból mintegy 26 egyetem és állami kutatóintézet 55 tématerülete kapott támogatást. Összesen 14 milliárd 600 millió forintot ítéltek oda, ebből az összegből a Debreceni Egyetem kapta a legtöbbet. A kétmilliárd forintból három területen végeznek kutatásokat a felsőoktatási intézményben. Az inzulinrezisztencia-kutatás során vizsgálják a többi között, hogy milyen gyógyszerekkel, étrend-kiegészítőkkel vagy akár funkcionális élelmiszerekkel lehetne befolyásolni az inzulinszintet és a vércukor értékét, az elhízás szövődményeinek kialakulását.

A támogatásból a műszaki képzést stratégiai célként kezelő egyetemen járműipari kutatásokat is végeznek, figyelembe véve a városba betelepülő járműipari vállalatok igényeit is. Az intézmény űrkutatásra is nyert támogatást. Az egyetem szakemberei az űrutazás során végbemenő fiziológiai folyamatokat vizsgálják és a speciális körülményeknek megfelelő gyógyszerek, élelmiszerek fejlesztésével foglalkoznak.