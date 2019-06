Több holttestet találtak a Duna alsó szakaszán

A Magyar Nemzet értesülései szerint több holttestet találtak a Duna Ercsi alatti szakaszán, ami 29 km-re van Budapesttől. Az azonosítás jelenleg is tart, azt nem lehet biztosan tudni, hogy a Hableány tragédiájának áldozatait találták-e meg. A dunai hajóbalesetben 21 ember eltűnt, akiket jelenleg is 158 rendőr keres. A mentési munkálatokat az erős áradás és a Duna sodrása is nehezíti. A Margitszigetnél reggel óta tartanak az előkészületek az esetleges merülésre, a magyar, osztrák és dél-koreai, 37 fős mentőcsapatok közül az utóbbiak fontolgatják a merülést a Dunába. A roncs folyamatosan mozog, eddig egy métert mozdult el déli irányba.