Bokáig érő jég esett az Alföldön: képeken a katasztrófa!

Nagy felhőszakadással érte el Békéscsaba térségét a zivatar vasárnap, melyhez jégeső is társult. Mezőberényben az Időkép 37 mm csapadékot regisztrált az elvonuló zivatar után.

A környéken rövid idő alatt jelentős mennyiség gyűlt össze a cseresznyényi és attól kisebb jégszemekből, ami beborította a kerteket és az utcákat is. Szeged környékén is hasonló volt a helyzet, Makón a Facebookra feltöltött képek szerint a teheneket is meglepte a váratlan nyári jégeső.

Fotó: Facebook / Makón élek