Láthatatlan veszély leselkedik a házi kedvencedre: így kerülheted ki

A nyári hőségben nem csak magunkra, hanem a körülöttünk élőkre is jobban oda kell figyelnünk. Emellett persze nem feledkezhetünk meg házi kedvenceinkről sem, mivel őket is ugyan úgy megviseli a kánikula, mint minket. Most mutatunk pár tippet, hogy védheted meg háziállataidat a melegtől és attól, hogy hőgutát kapjanak.

Fontos a megelőzés

Ahogy minden betegség esetén, úgy itt is a legfontosabb a megelőzés. Ha nincs a lakásunkban klíma, magunknak kell gondoskodni a lakás lehűtéséről. Nem kell bonyolult feladatokra gondolni, vannak olyan lépések, amiket bárki megcsinálhat, ha meg akarja óvni kedvencét.

Az első feladat a sötétítés. Fontos, hogy a szellőztetést a hajnali vagy kora esti órákban végezzük el. A legmelegebb órákban viszont zárjuk be a lakás ablakait és ajtaját, húzzuk le a redőnyöket és a függönyöket is. Ez a lépés segíthet abban, hogy ne melegítse fel a nap a lakásunk belsejét, a redőnyök és függönyök felfogják a napsugarakat és a hőt.

Ha ventilátort vagy klímát használunk, fontos, hogy ne irányítsuk se magunkra se az állatunkra közvetlen közelről, mert, ahogy mi, úgy ők is könnyen megfázhatnak. Nem tanácsos egész nap használni egyik készüléket sem. A klíma esetében állítsunk be egy kellemes, napközbeni hőfokot és, amint lehűtötte a szobánkat, kapcsoljuk ki. A ventilátor fokozatait is úgy állítsuk be, hogy ne legyen sokkal hidegebb a benti idő a kintitől – ezt is ajánlott kikapcsolni, ha elértük a megfelelő hőmérséklete.

Folyadékpótlás

Ahogy az emberek, úgy az állatok is sokkal több folyadékot fogyasztanak ilyenkor, így szintén fontos, hogy gondoskodjunk kedvencünk megfelelő folyadékpótlásáról. Sarkalatos pont lehet például a kényesebb macskáknál, a mosatlan tálka, ezért figyeljünk arra is, hogy az vizes tál is rendszeresen tisztítva legyen épp úgy, ahogy az is, amiből az ételt fogyasztja. Nincs ez másként a kutyákkal sem, nekik még nagyobb adag vízre van szükségük, ezért érdemes több tálkát is kihelyezni a lakásban a melegebb napokon. A nagyobb állateledel boltokban már kapható úgynevezett itatókutak vagy itató szökőkutak, ezeket is érdemes kipróbálni, így mindig friss folyadék kerülhet állatunk táljába.

Hűtés

Ezt a folyamatot mindenképp felelősségteljesen kell elvégezni, hiszen állataink nagyon könnyen megfázhatnak. Vannak, akik azt javasolják, hogy ilyenkor fürdessük meg kedvencünket, esetleg terítsünk le valahol egy nedves törülközőt, amire ráfeküdhetnek. Ha mindenképp benedvesítjük melegben az állatok bundáját, akkor tilos a klíma vagy a ventilátor használata ezzel egy időben. Ha azt tervezzük, hogy megfürdetjük az állatot vagy csak kicsit is benedvesítjük a bundáját, ne kezdjük el hűteni a lakást. A vizes, bundás jószágok a hideg levegőtől megfázhatnak! Erre mindenképp figyeljünk oda!

Ezekre a jelekre mindenképp figyelj!

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod az állatodon, mindenképp fordulj állatorvoshoz:

A hőguta jele lehet a szédelgés,

megemelkedett testhőmérséklet,

zihálás, gyors levegővétel,

a dehidratáció és a sötétvörös íny,

valamint a levertség.

A hőguta jeleit tapasztalva érdemes az állatot egy nedves törülközővel betakarni és azonnal a legközelebbi állatorvoshoz szállítani. Nagyon fontos, hogy ne kezdjük el kitalálni a probléma okát, hiszen minden perc számít. Egy kiszáradt állat esetén nagyon fontos a folyadékpótlás és a megfelelő orvosi kezelés.

Leégni nem csak az ember tud

Egy másik, számunkra nehezen észrevehető probléma a leégés. Sokan nem is gondolnák, de a kutyák és macskák esetében is előfordulhat, hogy a nap megégeti a bőrüket. A napégés legtöbbször fehér szőrű macskák és kutyák esetében jelentkezik: fülön, arcon esetleg háton. Ha rendszeresen és sokat vannak kitéve a nap ártalmas sugarainak akkor az állatoknál is jelentkezhet a bőrrák, a fül és az orr csúcsán. Ennek jele lehet a fájdalmas, nem gyógyuló, vérző seb. Megelőzni viszont lehet a bajt: ha világos szőrü állatunk van, érdemes állatorvostól kérni olyan fényvédő krémet, amit bátran kenhetünk állataikra, hiszen nem történik bajuk, ha lenyalogatják magukról.

(via: thesprucepets.com)