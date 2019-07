Aggasztó látlelet: a betegszobák 98 százalékában nincs légkondi

Ficzere Andrea, az MKSZ elnöke szerint, mivel nyár van, nem is olyan rossz arány, hogy a 108 kórházból mintegy 46 válaszolt. A válaszok szerint az intézmények 67 százalékának a központi műtője klímás, 59 százalékuknak az intenzív osztálya is hűtött. A betegszobáknak viszont már csak a két százaléka klimatizált, az ambuláns vizsgálónak pedig csak a 9 százaléka.

A válaszokból az is kitűnik , hogy nem csak a klíma hiánya a gond, hanem az is, hogy a meglévők kétharmada elavult készülék, az intézmények felének pedig nincs pénze a karbantartásra. A válaszadók között volt olyan kórház is, ahol csak akkor lehetne beépíteni ilyen készüléket, ha az elektromos hálózatot is bővítik, cserélik. Nem csak a betegek, és a dolgozók kényelmét szolgálja a kórházak hűtése , hanem a betegbiztonság fontos tényezője, mert amikor több mint 30 fok van egy egészségügyi intézményben jelentősen megnő a fertőzés veszélye is.

Az adatokból a kórházszövetség elnöksége összesítést készített Gulyás Gergely kancellária miniszternek, ettől pedig azt várja, hogy a Miniszterelnökségen költségszámítás készül a kórházak klíma-problémájának megoldására. Jövő nyárra megoldódhat az intézmények hűtési gondja, Gulyás Gergely a július közepi kormányinfón előbb a kétségeit hangoztatta a kórházi műtők klímaberendezéseivel foglalkozó sajtóhírekkel kapcsolatban, majd azt mondta, hogy a műtőkben működnie kell klímaberendezésnek, s amelyik kórháznak ezzel problémája van, forduljon támogatásért a kormányhoz.

A Népszava több mint egy hete kérdezte a kórházfenntartót, és a humán tárcát is, hogy hány intézményt élt a lehetőséggel, de választ mindeddig nem kaptak. A közösségi portálon megszólaló orvosok szerint a klíma nélküli műtőkben néhány óra alatt elfogy a levegő, a helyiség egyre forróbb, egy idő után pedig a bűz is elviselhetetlen, ablakot nyitni pedig a sterilitás szabályai miatt nem lehet. Ilyen körülmények között egy-két óra múlva már igen nehéz koncentrálni, az orvosok egyike meg is jegyezte, hogy ő valamennyi ismerősének azt szokta mondani, ha nem élet-halál kérdése a műtét, várjon vele őszig.