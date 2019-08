Már 5000 összegyűlt: ceruzagyűjtést szerveztek rászoruló gyerekeknek

A kezdeményezés célja az esélyegyenlőség támogatása. Összesen ötezer íróeszköz áll az alapítványnál rendelkezésre, a legtöbb adomány vadonatúj, melyet korábban lelkes gyermekekkel közösen gyűjtött a szervezet – olvasható a Mátrix Közhasznú Alapítvány közleményében.

A jelentkezés menete:

Postai levélben 2019. szeptember 6-ig lehet írni a Mátrix Alapítványnak a 6720 Szeged, Arany János utca 7. címre, a levélben a kisgyermekek számát és a pontos nevet, címet kell megadni. A szervezet a támogatottaknak országszerte személyesen viszi ki vagy postázza a támogatásokat. Családokon kívül iskolák és családsegítők is kérhetnek írószert.

Segíts Te is egy ceruzával!

A támogatói program szeretettel várja segítők íróeszköz felajánlásait. Aki anyagilag tudja támogatni a program költségeit, az megteheti a Mátrix Közhasznú Alapítvány 11735005-20510350 -es számlaszámára vagy az info@matrixalapitvany.hu PayPal-ra utalással.

A belföldről hívható 13600 -as adományvonalon a 22-es kód megadásával 500 forint juttatható el a segítőkhöz. A legapróbb felajánlás is óriási segítség. Bővebb információ a kezdeményezésről itt olvasható. A szervezők a helyi közösségek összefogását is örömmel fogadják.