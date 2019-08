Nyáron megfázni? Igenis lehetséges, így kerüld el a csúnya betegséget!

Kapar a torkunk és tüsszögünk? Azt hisszük, ez is csak velünk történhet meg nyaralás előtt? Rossz hír, hogy mivel a nátha cseppfertőzéssel terjed, nyáron ugyanolyan könnyen jelenhet meg, mint a téli időszakban.

A különbség csupán az előfordulás aránya: a hévízi NaturMed Hotel Carbona orvosa szerint a nyári megfázások száma épp azért alacsonyabb, mert ritkán zsúfolódunk össze zárt helyen, sokat tartózkodunk friss levegőn, sokat napozunk, több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, és a nyári szabadság miatt kevesebb stressz ér bennünket. Egyrészt tehát eleve kevesebb az esély járvány kialakulására, másrészt az immunrendszerünk hatékonyabban védekezik.

A nyári megfázás több mindenre vezethető vissza

Megfázást vagy megfázásos tüneteket több minden okozhat. A betegségért elsősorban a vírusok és baktériumok a felelősek, amelyek például jól érzik magukat a felmelegedett természetes vizekben. Akadnak olyan vírusok, amelyek a melegben még aktívabbak. Az enterovírusok tüsszentés, köhögés útján terjednek, és a megfázás tüneteit produkálják, de kiütéseket és hasmenést is eredményezhetnek.

Dr. Somogyi Katalin arra is emlékeztet, hogy a hőségben hirtelen elfogyasztott hideg ételek, italok vagy a testünkhöz tapadó hideg, nedves fürdőruha szintén kockázati tényezők. Érdemes ezért odafigyelnünk, amikor a nagy melegben hirtelen zúdítunk le a torkunkon egy jéghideg üdítőt, hisz a hideg folyadék hatására csökken a nyálkahártya vérellátottsága, csökken a védelem, és a kórokozók könnyebben tapadnak meg. A nedves fürdőruhától a hólyag környékén szűkülnek be az erek, és a lassabb vérkeringés itt csökkenti a védelem hatékonyságát, amit a baktériumok hamar ki is használnak.

A klíma is sok gondot okoz manapság: ha huzamosan tartózkodunk egy túlhűtött helyiségben, a bőrfelület is túlságosan lehűl, aminek gyulladás lehet az eredménye. Ha az autó klímáját járatjuk folyamatosan, ráadásul az célirányosan az arcunkra fújja a hideg levegőt, begyulladhat az arcüreg, a homloküreg, megfájdulhat a torok. A másik probléma a légkondival, hogy kiszárítja az orrnyálkahártyát, ami így védtelenebb lesz a kórokozókkal szemben

Sokat pihenjünk, és kerüljük a klímát

Ez csak két jó tanács azok közül, amelyeket a hévízi NaturMed Hotel Carbona orvosa, Dr. Somogyi Katalin javasol abban az esetben, ha a baj már megtörtént. Fontos persze a megelőzés is: mindig mossunk kezet, főleg, ha fertőzött személy van a környezetünkben, ne menjünk túlzsúfolt helyre, ha lehet, és figyeljünk oda, hogyan használjuk a klímát. Sajnos azonban, minden megelőzés ellenére bármikor utolérhet a nátha.

Tüneti kezelés mellett a nyári náthát okozó vírusos betegségek általában 2-3 nap alatt javulnak. A gyorsabb gyógyulás érdekében pihenjünk sokat, igyunk minél több meleg gyógyteát (ami készülhet citromfűből, hársból, bodzából), tartsunk könnyű diétát, szedjünk C-vitamint, és kerüljük a ventillátort vagy a klímát. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a tünetek nem múlnak, a megfázás mellett gondolnunk kell esetleges pollen allergiás megbetegedésre is. Abban az esetben pedig, ha lázasak lennénk, és az orrváladék színe sárgás-zöldes jellegűre változik, bakteriális felülfertőződésre is gyanakodhatunk, amivel mindenképp forduljunk orvoshoz!