Felejtsd el a pirulákat: ez a csodanövény jobb alvászavarra, mint az altatók

Ismered a már megszokott rutint: egy hosszú nap után kiderült az ágyba zuhansz, és alig várod, hogy elaludj. De akkor, amikor becsukod a szemed, elkezdesz forgolódni és szenvedni, hogy nem jön a szemedre az álom. Agyalsz a holnapi teendőkön, és azon kapod magad, hogy már órák teltek el és még mindig fent vagy.

Ha rendszeresen előfordul az álmatlanság, az is lehet, hogy valamilyen betegség állhat a háttérben, ugyanakkor egyszeri megoldásra sokan használnak altatót vagy nyugtatót. Az altatók viszont nem számítanak a legjobb megoldásnak: ezek a szerek függőséget okozhatnak, melynek köszönhetően idővel az alkalmazásuk nélkül már nem is sikerül elaludni. Az altatók másik hátránya, hogy számos mellékhatást válthatnak ki, ami lehet depresszió, szédülés, izomgyengeség vagy rossz koordináció.

Szerencsére vannak alternatív megoldások is. Német kutatók nemrég felfedeztek egy természetes lehetőséget az alvás elősegítésére, ami ugyan olyan hatékony lehet, mint a különféle pirulák: ez pedig a jázmin növény.

A Journal of Biological Chemistry folyóiratban közzétett tanulmányban közzétették, hogy a jázmin két illatanyagát hatékonynak találták az alvás elősegítésében, melyek a vertacetal-coeur (VC) és PI24513. A tanulmányban leírták, hogy ezek az illatanyagok ugyan azt a molekulária hatásmechanizmust alkalmazzák és ugyanolyan altató és nyugtató hatással rendelkeznek, mint a felírt altató tabletták. Sőt, a jázmin illata a szorongást is enyhíti és a hangulatot is javítja.

Hogyan is működik ez?

A nyugtatók, altatók és görcsoldók (pl. benzodiazepinek, barbiturátok) vagy bizonyos érzéstelenítők (pl. propofol) feladataikat az agyi receptorok specifikus adhéziós pontjain látják el, amelyek az idegsejtek érintkezési pontjain helyezkednek el. Ezek növelik endogén neurotranszmitter GABA (gamma-amino-vajsav) hatását: a GABA az agy elsődleges védelmi rendszereinek inger-közvetítője , amely arra hivatott, hogy csökkentse az idegrendszer ingerlékenységét, ezáltal közérzetjavító hatású.

A tanulmányban több száz illatot teszteltek annak érdekében, hogy meghatározzák, hogyan módosítják az illatok az emberek és az állatok GABA-recepcióit. A kutatásban megállapították, hogy a vertacetal-coeur (VC) és PI24513 érték el a legerősebb eredményt: több mint ötszörösére növelték a GABA hatást, ez ugyanannyira erős, mint a tabletták hatása!

A szorongás, idegesség és agresszió enyhítésére, valamint az alvási problémák kezelésére elképzelhető, hogy a jövőben ezeket, a jázminban megtalálható illatanyagokat fogja alkalmazni az orvostudomány. Az eredmények akár még az aromaterápia tudományos alapjának bizonyítékaként is tekinthetőek

- foglalta össze Professzor Hatt a kutatás eredményeit.

Forrás: TipHero