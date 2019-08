Erre utaznak a betörők: mutatjuk a legfontosabb óvintézkedéseket!

Az Országos Rendőr Főkapitányság hivatalos adatbázisa szerint az elmúlt egy évben Heves megye volt betörések tekintetében a legfertőzöttebb megye Magyarországon. Itt 100 ezer lakosra 124 betörés jutott 2018.07.13. - 2019.07.13. között. Országosan a második befutó Budapest volt a betörések tekintetében, itt 100 ezer lakosra 79 betöréses bűncselekmény jutott, miközben a dobogó harmadik fokára Jász-Nagykun-Szolnok megye futott be, itt 100 ezer lakosra 78 betörést regisztráltak.

A betörések számáról folyamatosan friss adatokhoz juthatunk hozzá az ORFK adatbázisából, ami például lakásvásárlásnál és/vagy bérlésnél hasznos információ lehet. Arról azonban már kevesebbszer szól a fáma, hogy a betörők pontosan milyen értéktárgyakra, eszközökre vadásznak, illetve, hogy a betörők megközelítőleg milyen jellegű és mekkora károkat okoznak egy-egy elkövetés során – írja a Pénzcentrum.

A Pénzcentrum újságírói arról kérdezték a biztosítókat, hogy lakásbiztosításaik mekkora része tartalmaz betöréses lopás fedeztet. A K&H arról tájékoztatta a lapot, hogy náluk 10-ből 8 szerződésen elérhető ez a fedezet, hasonló arányokról számolt be az Union biztosító is, az ő becsléseik szerint is 80 százalékos saját ügyfeleik védelme ezen a téren. Az Aegon tájékoztatása szerint az ő lakásbiztosításaik majdnem 100 százaléka tartalmaz betörésre vonatkozó kiegészítőket.

Bár a mondás úgy tartja, hogy a betörők mindent visznek, amit érnek, ennél sokszor jóval szofisztikáltabban zajlik a vadászat értéktárgyaink után. Azért, hogy össze tudjunk állítani egy listát, arról is megkérdeztük a biztosítókat, hogy saját tapasztalataik alapján készítsenek egy sorrendet, mely tárgyaink vannak a legnagyobb veszélyben a betörőktől.

K&H - Top 5:

1. készpénz

2. ékszer

3. kisebb, de drága műszaki berendezések (laptop, tablet)

4. barkácsgépek, horgászfelszerelések

5. kerékpár

Aegon - Top 10:

készpénz

ékszer

tablet

laptop

fényképezőgép

Herendi/Zsolnai porcelánok

márkás órák, mobiltelefon, márkás ruházat, márkás illatszerek

de volt esetük ellopott kályhával és a kamrából meglovasított kolbásszal is

Union - Top 10:

készpénz

nemesfémékszerek

könnyen mobilizálható műszaki cikkek (laptop, tablet, fényképezőgép, mobil telefon, de előfordult már drón és hallókészülék is)

márkás órák és luxus bizsuk

kisebb szerszám gépek

kisebb konyhagépek

márkás italok, márkás ruhaneműk

napszemüvegek

adathordozók

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a betörés gyakorta jár rongálással is, aminek az utólagos költségével is számolnia kell a pórul jártaknak. Így például szerencsésebb esetben lehet, hogy csak egy zárat tesznek tönkre az elkövetők vagy betörnek egy ablakot. Ellenben, ha egy drága nyílászárót rombolnak szét azért, hogy bejussanak az érintett ingatlanba, akkor már rögvest sokkal magasabb lehet a kár.

A szórás tehát a nyílászárók, zárak káresetében is nagy, megközelítőleg azonban úgy számolhatunk, hogy "a rongálási kár általában az eltulajdonított vagyontárgyak értékének a 10 százalékát teszi ki" - mondta el az Aegon Biztosító.

Érdekes, hogy ami szinte az összes biztosító toplistáján szerepelt az a készpénz volt, mint eltulajdonított tárgy. Ezzel azonban az a faramuci helyzet, hogy a készpénz nagyon kis összegre biztosítható. Így a kártérítésekben általában a használati tárgyak, ékszerek jelennek meg igazán. Fontos tehát látni, hogy nagy összegű készpénzt egyáltalán nem éri meg otthon tartani, hiszen egyfelől nem igazán biztosítható, másfelől ha nevezetesen megtakarításunk egy tetemes részéről van szó, akkor egy betörés egy egész élet munkáját teheti tönkre.

Különösen figyelnünk kell arra, hogy ha valamilyen nagy értékű tárgy, műtárgy vagy bármilyen más jellegű eszköz található háztartásunkban, azt nem biztos, hogy érdemes világgá kürtölni. Hiszen lehet, hogy pontosan ez az információ tesz fel bennünket a betörök térképére.

Hasznos tanácsok a betörők ellen

Az Allianz biztosító szerint érdemes a tulajdonosoknak felmérniük azt, hogy hogy betörés esetén, egy betörő 2-10 percen belül milyen mértékű kárt tudna okozni, ha bejut a lakóingatlanba. Ez azért fontos meg sok tolvajt az alkalom szül, sőt ahogy azt érthető is, a betörők nem szeretnek sok időt eltölteni az ingatlanban, hiszen minél tovább ejtőznek, annál nagyobb a lebukás veszélye.

A Groupama szakértő kifejezetten felhívják a figyelmet, hogy ha elmegyünk otthonról, soha ne hagyjuk nyitva - még bukóra sem - a nyílászárókat! Ez kitűnő célpont, és kifejezetten hívogató a nem kívánt személyeknek. A vasalatot minimális erőfeszítéssel ki tudják akasztani, és már bent is vannak a lakásunkban. Ezen felül érdemes nyaralás előtt lenyírni a sövényt, s ezáltal belátást engedni az utcáról, a szomszédok felől. Az illetéktelen behatolók nem szeretik, ha láthatók.

Azt is fontosnak tartották kiemelni, hogy a kertben sem érdemes nagyobb értékű tárgyakat elől hagyni, hiszen ezek kifejezetten csalogatják a betörőket. Nem beszélve például egy kerti létráról, ami a házba való bejutást is megkönnyítheti. Ami pedig talán még ennél is fontosabb

Semmiképpen se tegyük közhírré a közösségi portálokon, hogy nem tartózkodunk otthon, és a lakásunk üresen áll a nyaralásunk során.

A régi zárakat is érdemes lecserélni, nem beszélve arról, hogy a védelmi rendszer beszerelésekor érdemes egyeztetni a biztosítóval, és olyan rácsot felszerelni például, ami biztosan véd, és a biztosító is tényleges védelmi rendszerként tartja számon. Ugyanez igaz a széf használatára is, egy jó széf ugyanis egyfelől megnehezíti a betörők dolgát, másfelől a biztosítók is jobban biztosítják a széfben elhelyezett tárgyakat.

Ha építkezünk, gondosan válogassuk meg beszállítóinkat, kivitelezőnket. Nem egyszer tapasztaltuk, hogy időnként maga a beszállító gondoskodik a tulajdonos által megrendelt eszközök eltűnéséről

- hívta fel a figyelmet a Groupama szakértő csapata.

A K&H arra hívta fel kifejezetten a figyelmet, hogy senki ne tartson otthon az indokoltnál több készpénzt, illetve jó, ha van távfelügyeletre bekötött riasztó kivonuló szolgálattal. Ugyanis igazából ez jelent valós védelmet, önmagában a riasztó nem lehet mindig elég.

Az Aegon azt emelte ki, hogy családi ház esetén az utcafront felöl ne telepítsünk átláthatatlan sűrű bokrokat, mert ezzel megkönnyítjük a betörők dolgát, mivel takarásban "nyugodtan" tudnak dolgozni. Legyünk mindig körültekintőek és óvatosak, ezzel megelőzhetjük a bajt.