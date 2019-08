Érik a légyinvázió: így védd meg otthonodat a fertőző rovaroktól!

A legyek igen kevés ideig élnek, de nagyon gyorsan szaporodnak. Amennyiben rendszeresen ellepik a házat, valószínűsíthető, hogy bent találtak maguknak egy eldugott helyet, ahol letehetik petéiket. Ilyen esetben a legjobb megoldás, ha rovarirtó céget hívunk. Ha azonban nem ilyen komoly a helyzet, van néhány igen hatásos módja annak, hogy távol tartsuk a legyeket otthonunktól – írja a Country Living

Ezekre figyeljünk nyáron:

Győződjünk meg arról, hogy az összes élelmiszer-hulladékot fedett kukában tároljuk. A kültéri kukát helyezzük minél távolabb az ablakoktól és az ajtóktól Tároljuk lefedve az ételeket, hogy a legyek ne férhessenek hozzá, és ne hagyjunk elöl mosatlant, mert a rovarok arról is előszeretettel lakmároznak. Szereljünk fel szúnyoghálót az ablakokra, és mindig csukjuk be az ajtókat, ez este különösen fontos, hiszen a legyeket vonzza a fény. Amennyiben háziállatunk van, és a házban végzi a dolgát, takarítsunk fel utána minél gyorsabban. Távolítsuk el az elpusztult legyeket, mivel ezek táplálékforrásként szolgálhatnak más kártevők számára.

Házilag elkészíthető légyriasztók

Az alábbi készítmények és növények használatával hatásosan távol tarthatjuk a legyeket otthonunktól, mivel a rovarok ki nem állhatják az illatukat.

Tegyünk néhány csepp eukaliptusz olajat egy rongyra, és tegyük az ajtó vagy ablak közelébe

Vásároljunk mentát, és tegyük ki a konyhai ablakpárkányra

Vágjunk fel egy friss narancshéjat és tegyük egy tányérra

Vásároljunk Citronella gyertyákat, ezeket kihelyezhetjük a kertbe is

A legyek távoltartása az ételeinktől nagyon fontos ahhoz, hogy megőrizzük egészségünket. A legyek úgy táplálkoznak, hogy nyálat köpnek az ételre, az így kapott folyadékot pedig felszívják. Mivel a legyek rászállnak a székletre is, a bélből származó baktériumokat is könnyen elterjeszthetik, ha rászállnak ételeinkre, ezzel akár ételmérgezést, vagy más betegségeket is okozhatnak, akár kolerát is.

- mondta Natalie Bungay, a Brit Kártevőirtó Egyesület szakembere.

A legyek igen sok problémát okozhatnak, főleg akkor, ha a hőmérséklet magas, ilyenkor ugyanis az étel is könnyebben romlik, ami kedvez a rovaroknak, hiszen ha kidobjuk őket, az nekik táplálékot jelent. Épp ezért, ha sok a légy, mindig ellenőrizzük a szemetet, mivel általában ez vonzza őket. Ürítsük ki a kukát minél gyakrabban, és ügyeljünk arra, hogy feltakarítsuk a főzés során kifolyt / kiborult élelmiszert, mivel ez is célponttá teszi otthonunkat. Lássuk, mi vonzza még a legyeket a házhoz:

Piszkos környezet

Kiömlött ételek / italok

A csatornák alján összegyűlt növényi hulladék

Széklet

Alkohol

Milyen helyekre teszik le petéiket a legyek?

A legyek általában bármilyen meleg, nedves anyagba lepetéznek, ha ilyen helyet találnak a házon belül, az igen nagy problémát jelenthet, ugyanis ivadékaik igen gyorsan, mindössze 12-24 óra alatt kikelnek. A gondot csak tetézi, hogy a legyek három napos korukban már képesek maguk is petéket rakni.

Ha feltűnően sok légy van a kertben, vagy a házban, a következő helyeket érdemes leellenőriznünk, hogy megleljük a petéket: kuka, szemetes, romló anyagok, például étel, vagy a nedves, már levágott fű, háziállatunk ürüléke.

A legyek nem csak a házon belül jelentenek veszélyt: nyáron általában többet tartózkodunk, étkezünk a kertben, a legyek pedig csak arra várnak, hogy rászállhassanak az ételre. Távoltartásuknak igen jó módja, ha már a kertből is kitiltjuk őket. Ez teljes mértékben lehetetlen, azonban ha egy egész szegfűszegét érett almába, vagy egy darab citrusfélébe teszünk, az elriasztja őket. Ez a módszer jól alkalmazható erkélyeken, vagy ablakpárkányokon is. A kertet leginkább úgy tudjuk megvédeni tőlük, ha olyan növényeket ültetünk, melyeknek a legyek utálják az illatát, ezek a következők:

Levendula

Bazsalikom

Sarkantyúvirág

