Ezeket a dolgokat soha ne vedd meg használtan: csúnyán megbetegedhetsz!

Rengetegen vásárolnak másodkézből, ugyanis az eladónak és a vevőnek is számos előnye származik belőle: az eladó meg tud szabadulni a már feleslegessé vált holmijától, és még némi ellentételezés is üti a markát, a vevő pedig olcsóbban tud hozzájutni az áruhoz, mint a boltokban. Az internet elterjedésének köszönhető, hogy ma már a használt vásárlásra is egyre több lehetőség van: már nem csak turkálókba és használt termékeket kínáló üzletekbe lehet elmenni, hanem bármikor, bárhol, bárkitől lehet már vásárolni az interneten keresztül.

Nem árt azonban belegondolni, hogy egy használt termék megvásárlásának is lehetnek buktatói. Az új termékekre az üzletek garanciát vállalnak, a használt termékek esetén általában nincs ilyen. Egy használt vásárlás kockázatos, ugyanis nem tudhatjuk, pontosan milyen állapotban van az adott termék. A legrizikósabb a használt autó és lakásvásárlás, mert ezek nagyobb értékű árucikkek, a problémák pedig később jönnek ki, de már egy használt ruhadarab esetén is előfordulhatnak rejtett hibák

Ha szeretnél biztosra menni és elkerülni a kellemetlenségeket, olvasd el a gyűjtésünket, melyben sorra vettük, mik azok a termékcsoportok és kategóriák, amelyeket érdemes használtan venni – illetve azokat is, amelyeket nem ajánlott.

Ezeket soha se vásárold meg használtan

Cipő és papucs

Lábbelit nem ajánlott használtan venni, ugyanis a papucsok nagyon sok baktériumot hordoznak, különösen a lábujjak területén. A használt cipőkkel az a probléma, hogy az idő múlásával alkalmazkodnak a viselő lábához, így egy másik ember számára nem lesznek olyan kényelmesek, mint az újabb cipők. Ha másodkézből vennél, ügyelj arra, hogy dobozos, újszerű, jó minőségű, alig használt lábbelit válassz.

Alsónemű

Soha ne vásárolj használt alsóneműt, mert nem lehet tudni, hogy az előző viselő milyen higiéniával viselte, és hogyan mosta! Nyilvánvaló, hogy senki sem szeretne különféle baktériumokat és nemi úton terjedő betegségeket elkapni, ezért másodkézből bugyit, harisnyát és testnadrágot csak akkor vásárolj, ha eredeti csomagolással vagy címkével árulják.

Le nem tesztelhető elektronikus eszközök

Készülékeket és elektronikus eszközöket csak akkor vásárolj használtan, ha van lehetőséged kipróbálni. Lehet, hogy egy használtan vásárolt kávéfőző éppen még bekapcsol, de használat közben rettenetes zajt csap és nem működik megfelelően. A laptopoknál, számítógépeknél az a veszély áll fenn, hogy vírusosak. Gyanakodj, ha az eladó nem engedi kipróbálni az eszközöket, valószínűleg valamilyen probléma van velük.

Ágynemű

A nem megfelelően tisztított, penészes, foltos és büdös ágynemű, paplan, dekorpárna, asztalterítő, függöny és szőnyeg nem jó választás, ezért jobban teszed, ha újonnan vásárolod meg ezeket a dolgokat. Ugyan ez a helyzet az állatoknak való fekhelyekkel, játékokkal.

Baba felszerelés

A gyerekülések esetén nagyon sok a termékvisszahívás, használt termék vásárlása esetén pedig nem tudni róla, hogy az évekkel ezelőtt megvásárolt ülés valóban biztonságos-e. Ha a biztonsági elemek a helyükön vannak, akkor az etetőszékek és hordozók is biztonságosak tudnak lenni.

Smink

Használt termékek esetén nehéz megmondani, hogy az adott smink lejárt-e. A lejárt termékek csúnya fertőzéseket okozhatnak, például bőrpírt, kiütéseket, kötőhártya-gyulladást. Légy óvatos az olyan egészségügyi és szépségápolási termékekkel is, amelyek bizonytalan eredetűek: még az is lehet, hogy a hazai biztonsági előírásoknak nem felelnek meg.

Ezeket a dolgokat nyugodtan megvásárolhatod használtan

Ruhák és táskák

A turkálókban rengeteg jó minőségű, márkás ruha van, melyek teljes áron sokszorosukba kerülnének. A turkálókba érkező bálák külföldről jönnek, és számos olyan gyöngyszem is érkezik velük, amelyeket itthon nem lehet kapni. Emiatt olyan egyedi darabokat lehet levadászni, amelyek garantáltan nem jönnek veled szembe az utcán. A használtruha-üzletekben rengeteg címkés ruhát is megtalálni, tehát teljesen új ruhákra lehet szert tenni, fillérekért. Ne felejtsd el ellenőrizni, hogy vannak-e hiányzó gombok, rossz cipzárok vagy foltok a ruhán!

Játékok

A kisgyerekeknek állandóan új játékokra fáj a foguk, azonban gyakran előfordul, hogy 1-2 hétig játszanak velük, majd egy másik játék kerül az érdeklődés középpontjában. Éppen ezért teljesen felesleges súlyos pénzekért új játékokat venni. Számos lomis üzletben vannak használt játékok, és ha megunta őket a gyermeked, akkor te is egyszerűen továbbadhatod őket. Figyelj arra, hogy alaposan tisztítsd meg a használt játékokat, mielőtt odaadnád a gyerekednek! Azt is ellenőrizni kell, hogy megvan-e a játéknak minden része, nehogy balesetet okozzon!

Konyhai gépek

Rengeteg eladó használt konyhai gép van, amelyek tökéletesen működnek, ugyanakkor 1-2 alkalommal voltak használva. Számos háziasszony impulzusvásárlás keretében szerezte be ezeket a konyhai eszközöket, de amint telt-múlt az idő, rájöttek, hogy nem használják ki őket a konyhában. Ügyelj arra, hogy minden eleme meglegyen, és az a legjobb, ha a doboza és a használati útmutatója is megvan.

Fa bútorok

A legtöbb bútor jó állapotban van, és általában azért adják el őket, mert új helyre költöznek vagy megunták a régi berendezéseket. Nyugodtan megvásárolhatod a használt bútorokat, de figyelj arra, hogy ne legyenek rejtett hibái!

Társasjátékok

Aki vett az elmúlt években társasjátékot, az megfigyelhette, hogy évről-évre egyre magasabbak az összegek az árcímkéken. A társasjátékozást kár lenne emiatt kihagyni, mert a kicsik és nagyok is jól elszórakoznak vele! Szerencsére használtan a kiskereskedelmi ár töredékéért hozzájuthatunk, sőt olyan játékokat is megtalálhatunk, amelyeket már nem árusítanak az üzletekben. Mielőtt átveszed, figyelj arra, hogy minden része meglegyen!

Konyhai termékek

Tálak, tányérok, edények, kerámia- és üvegtermékek – ezeket mindet beszerezheted használtan is! Ellenőrizd, hogy mely darabok moshatóak mosogatógépben, valamint kerüld el a használt ételes dobozok vásárlását, mert ezek nemcsak hogy magukba szívják a korábban tárolt éteket, hanem a régebbi fajták olyan vegyszereket is tartalmazhatnak, amelyek ártalmasak az egészségre.

Könyvek és bakelitlemezek

Ezek a termékek is szuper állapotban vannak használtan is, nem is beszélve arról, hogy az emberek többször tárolgatják a könyveket, mint forgatják. A használt könyvvásárlás ráadásul az erdőirtások visszaszorításához is hozzájárul. A bakelitlemez pedig soha nem megy ki a divatból, sokan már nem is csak zenehallgatás miatt vásárolnak belőle, hanem dekorációs céllal is. Ha jó áron fogod ki, akkor később nagy értéket fog képviselni 1-1 ilyen lemez!

Kismamaruhák és babaruhák

A kismamaruhákra viszonylag rövid ideig van szükség, ezért nincsenek agyonhordva. A ruhatár teljes lecserélése nagyon költséges lehet, ugyanis sok darabot kell beszerezni az otthoni kényelmes ruhától kezdve az alkalmi ruházatig. Ha használtan veszed meg ezeket a darabokat, sok pénzt takaríthatsz meg, ami jól jön majd, mivel a gyermekvállalás hirtelen hatalmas összegeket emészthet fel. Ugyan ez a helyzet a babaruhákkal: a csecsemők gyakran olyan gyorsan növekednek, hogy alig töltenek időt az imádnivaló kis ruháikban.

Via FamilyHandyMan

