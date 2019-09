Hatalmas fejlesztések országszerte: ezek a települések nyertek a pályázaton!

Mint minden évben, idén is az út- és járdaépítés, illetve felújítás volt a legnépszerűbb téma, jelezte az államtitkár. A pályázaton 266 önkormányzat nyert: 153 településen valósul meg út-, járda vagy hídfelújítás, 28 helyen óvodai, iskolai vagy utánpótlás sportinfrastruktúra-fejlesztés, 85 településen pedig a kötelező feladatellátást szolgáló intézmények, óvodák, bölcsődék, egészségügyi intézmények újulhatnak meg.

23 közös önkormányzati hivatal épületének felújítása is megvalósulhat a pályázat nyomán.

Minden pályázati célra több igény érkezett, mint amit támogatni tudnak, ezért Pogácsás Tibor jelezte: reményeik szerint a költségvetés lehetővé teszi, hogy a most nem nyertes pályázatokat "még egy körben elbírálhassák", és ezek is nyertessé váljanak, ezért elutasító határozatot most senkinek sem küldenek ki.

A Belügyminisztérium által készített összefoglaló szerint intézményfejlesztésre közel 2 milliárd forint jut, ebből 2 bölcsőde, 33 óvoda, 15 háziorvosi és gyermekorvosi, 18 védőnői, 7 fogorvosi ellátást nyújtó épület, valamint 23 közös önkormányzati hivatal székhelyének épülete újulhat meg. Belterületi utak felújítására 2,5 milliárd forintot, sportlétesítmény-fejlesztésre 500 millió forintot osztott szét a Belügyminisztérium. A legkisebb összegű támogatásban (927 ezer forintban) Jászivány község részesült, ahol járdafelújításra pályáztak.

Legmagasabb, 30 millió forintos támogatást 36 önkormányzat kapott: Kiskőrös, Baja, Komló, Dévaványa, Gyula, Földeák, Csorna, Kapuvár, Sopron, Bagamér, Hosszúpályi, Verpelét, Mezőtúr, Bátonyterenye, Balassagyarmat, Biatorbágy, Tinnye, Pilisszántó, Szentendre, Szokolya, Dunakeszi, Fót, Göd, Gyál, Százhalombatta, Tura, Mikebuda, Monor, Dabas, Ráckeve, Nagykőrös, Mérk, Bonyhád, Kőszeg, Balatonfüred és Monostorapáti.