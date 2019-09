Egyre népszerűbb lesz a magyar csapvíz: ősszel a gyerekeknek tartanak előadásokat

Az őszi időszakban a DRV Zrt., a csapvízfogyasztás minél szélesebb körben való népszerűsítése érdekében kampányol. A cég a működési területén található települések egy részén intézményi közétkeztetést biztosító szolgáltatókkal is összefogott.

A HUNGAST CSOPORT és a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága csatlakoztak a kezdeményezéshez, az együttműködés eredményeképpen a szeptemberben induló új tanévtől 8 településen logózott kancsóban biztosítják a csapvizet a bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai, kollégiumi menzákon, olvasható a DRV Zrt. közleményében.

Az őszi időszakban is fontosnak tartjuk hangsúlyozni a vízfogyasztás szerepét, kiemelni a csapvíz jótékony hatását, jelentőségét, és mindezt tudatosítani a bölcsődébe, óvodába és iskolába visszatérő gyerekekben. Emellett nagyon örülünk, hogy ez a téma nem csak nekünk szívügyünk, hiszen más szolgáltatókat is megfogott a kezdeményezésünk. Így a gyerekek esetében még több platformon tudjuk az életkoruknak megfelelő és informatív módon átadni a tudást, amelynek birtokában ők is tudatos vízfelhasználókká válhatnak, óvva a környezetünket.

– mondta Lakatos Edina, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. sajtószóvivője.

A DRV és az ottani szolgáltatók a siófoki, balatonfüredi, balatonalmádi és balatonfűzfői térségbe 501 db 1 literes, és 325 db 1,7 literes, Csak a csapvíz-logóval emblémázott üvegkancsót szállítottak ki. Balatonföldvárra, Kőröshegyre, Szóládra és Bálványosra pedig 38 db 1 literes, és 60 db 1,7 literes emblémázott üvegkancsó került a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által ellátott menzákra.

Az ismeretátadást segítik még a gyerekek életkorának megfelelő tájékoztató plakátok, amelyekből összesen 139 darabot helyeztek ki az intézményekben.

Edukációs felelősségvállalásunk célja a megfelelő étkezési kultúra, a környezettudatos szemlélet és az egészséges életmódot támogató ismeretek átadása a felnövekvő nemzedék számára. Lényegesnek tartjuk, hogy a fogyasztóink – kiemelten a gyermekek – megismerjék a valóban egészséges étkezés és a folyadékpótlás fontos szerepét, ezáltal tudatában legyenek az egészséges táplálkozás egészséges életmódot támogató összetevőinek is.

– mondta el Enyedi Csaba, a HUNGAST CSOPORT kommunikációs igazgatója.

Fotó: MTI/Török Tünde