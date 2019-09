Most kiderül: erre vágyik a legtöbb magyar

Sokan érezzük úgy manapság, hogy egyre kevesebb a saját magunkra fordítható idő, sőt, olykor még pihenés közben is valamilyen külső tényezőnek próbálunk megfelelni. Pedig azok a pillanatok, amelyeket felszabadultan, a saját örömünkre végzett tevékenységekkel töltünk el, hozzájárulnak kiegyensúlyozottságunkhoz, segítenek egészségünk megőrzésében.

A cég országos reprezentatív kutatásának eredményei alapján a magyarok többsége tisztában van az énidő jelentőségével: a megkérdezettek 37 százaléka szerint naponta többször, 44 százalékuk szerint pedig legalább naponta egyszer fontos lenne beiktatni legalább egyórás énidőt.

Jó hír, hogy a kutatás szerint a többség jelenleg is tud akár többször napi egy órát magára fordítani: 27 százalékuk akár többször is, 33 százalék pedig egy alkalommal naponta. Magas ugyanakkor azoknak az aránya is, akiknek erre nem jut mindennap idejük: 22 százalék hetente néhányszor, 8 százalék egyszer tud saját időt teremteni magának, 9 százalék pedig még ennél is ritkábban. Dr. Somogyi Katalin, a hévízi NaturMed Hotel Carbona főorvosa szerint a saját idő megteremtésében sokat segít, ha rendelkezünk valamilyen napi rutinnal, például rendszeresen ugyanabban az időpontban sportolunk. A kutatás eredményei alapján ilyen módszert a megkérdezetteknek csak harmada (34 százalék) használ napi, és 22 százalékuk heti rendszerességgel. A résztvevők 44 százaléka pedig egyáltalán nem rendelkezik olyan rutinnal, amely segítségével biztosítja önmaga számára az énidőt.

A felmérés alapján az énidőt biztosító rendszeres elfoglaltságok között a legtöbben sporttevékenységeket, valamint az olvasást említették. Ezek mellett a tévézés és a családi programok szerepeltek még a legtöbbször jelzett időtöltések között. Az orvos szerint sokszor nehéz kiszakadni a mindennapi mókuskerékből, ezért érdemes rendszeresen a megszokottól eltérő helyszínen programot tervezni, így biztosítva, hogy ne

m az otthoni feladatok, például a takarítás vagy egyéb ház körüli munkák jutnak eszünkbe, ha felszabadul végre egy kis saját időnk. A kutatás ehhez kapcsolódóan arra is kitért, hogy egy szálloda miként biztosíthatja leghatékonyabban az énidő eltöltését. A válaszadók közül legtöbben a minőségi wellnesskezeléseket jelezték (41százalék). Sokan tartják fontosnak ugyanakkor, hogy a család minden tagja találjon érdekes elfoglaltságot (34 százalék), tehát a hotel kínáljon programokat több generáció számára is. Ezek mellett a nyugodt alvást biztosító szolgáltatások is dobogósok lettek (30százalék): bár nem kapcsolódnak közvetlenül az aktívan töltött énidőhöz, a válaszadók minden bizonnyal úgy gondolták, hogy a megfelelő alvás része vagy legalábbis elősegítője a magunkra fordított minőségi időnek.