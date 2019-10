Ez a fejlesztés életeket menthet: 7 perccel gyorsabban ér ki a mentő!

Lébény saját forrásból alakított ki mentési pontot, amelynek köszönhetően a város minden lakosához korábban ér ki a mentő. Az önkormányzat a statisztikát látva felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik megvizsgálták a Győr-Moson-Sporton megyei kiérési adatokat. Akkor az esetek 83 százalékában ért ki a mentőegység 15 percen belül, Lébény esetében viszont ezek az adatok a megyei átlag alatt voltak – olvasható Lébény önkormányzatának közleményében.

Egy mentési pont kialakítását javasolta a mentőszolgálat, a helyi önkormányzat erre a célra egy saját épületet ajánlott fel, amit ötmillió forintból újított fel és rendezett be a mentők számára, az ezzel járó közüzemi számlákat pedig azóta is állja. A mentőegységek a környező mentőállomásokról érkeznek, ahonnan biztosítják a környező települések mielőbbi sürgősségi ellátását is. Az OMSZ a 2016 és 2018 közötti esetszámokat vizsgálva megállapította, hogy a befektetés éves szinten 7 percet javított a betegek elérési idején, ami kritikus esetekben nagyon sokat számít.

A mentési pont olyan állomáshely, ahová valamelyik környékbeli mentőállomás mentőegysége reggeli váltás után egy bizonyos időszakra (rendszerint az esti váltásig) kitelepül, így szükség esetén közelebbről indulhat és gyorsabban érkezhet a beteghez. Ilyen „kihelyezett állomás” létesült többek között Solton, Révfülöpön, Dédestapolcsányban, Pálházán, Füzesabonyban, Nádudvaron, Dunaharasztiban, Hajdúsámson, Dévaványán, Kiskörén és Abádszalókon is.

Fotó: Lébény önkormányzata