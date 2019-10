Rengeteg magyar issza így a csapvizet: nem is sejtik, mennyire egészségtelen

Amennyiben környezettudatosak vagyunk, az egyszer használatos műanyag termékeket a szelektív hulladékgyűjtőkbe dobjuk ki. Van azonban egy még jobb módja annak, hogy védjük a természetet! Gondoljunk bele: ha meg sem vásároljuk a PET palackokat, vagy a nejlon zacskókat, akkor nagy részben a műanyagipart is tehermentesíthetjük, és a műanyag újrahasznosításába is kevesebb energiát kell befektetnünk.

Épp ezért érdemes arra törekednünk, hogy az egyszer használatos műanyag eszközöket felváltsuk olyanokra, melyeket hosszú időn keresztül tudunk használni. Ennek jó példája a textil zacskó, és a kulacs használata, ugyanis ezeket akár éveken keresztül használhatjuk úgy hogy nem vásárolunk feleslegesen műanyag termékeket.

A kulacsok, készüljenek akár fémből, akár műanyagból, magukban hordozzák a megbetegedés veszélyét, amennyiben nem tisztítjuk őket rendszeresen. A mikrobiológusok szerint ajánlott erre időt szakítanunk, és hetente forró, szappanos vízzel kimosnunk kulacsunkat, így megszabadulhatunk a baktériumoktól - írja a Country Living.

A Langone Medical Center nemrégiben végzett tanulmánya kimutatta, hogy mennyi baktérium gyülemlik fel vizes palackjainkban, a számok pedig magukért beszélnek. A szakemberek 12 különféle palackot vizsgáltak meg, és megállapították, hogy néhány palackban négyzetcentiméterenként több mint 300 000 kolóniát képező baktériumegység (CFU) van.

A laboratórium megvizsgálta a négy legnépszerűbb palacktípust, és megállapította, hogy az egyik baktériumértéke 900 000 CFU fölött található, azon a területen, ahol az ajkak érintkeznek az üveg peremével. Ez az eredmény is azt mutatja, hogy a palackok rendszeres tisztítása rendkívül fontos annak érdekében, hogy megőrizzük egészségünket.

A palack tisztításánál feltétlenül meg kell dörzsölni a palack belsejét is, ha egyszerűen csak kiöblítjük, az nem elég a baktériumok ellen, mondta el Dr. Philip Tierno, a New York-i Langone Orvosi Központ patológia és mikrobiológia klinikai professzora.

A szakértők kiemelték azt is, hogy az üvegeket nem csak belül, hanem kívül is fontos letisztítanunk ugyan olyan alapossággal, továbbá azt is ajánlják, hogy néhány hetente tegyük be a mosogatógépbe vizes palackunkat, és mossuk ki azzal is, így biztosan megszabadulhatunk az üvegünkbe települt baktériumtenyészetektől.