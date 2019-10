Fontos a megelőzés: így lehetne kivédeni a gyerekkori elhízást?

A túlsúly és az elhízás világjárványnak tekinthető, az elhízás mértéke a következő évtizedekben emelkedni fog, ami egy sor krónikus megbetegedést - diabéteszt, keringési rendellenességet, daganatos elváltozást - okozhat felnőtt korban. Ennek megakadályozását már gyermekkorban el kell kezdeni, ami egy fontos népegészségügyi kihívás, és a megelőzés már a családtervezés időszakában lényeges "színtér"

- figyelmeztetett Csányi Péter, aki kiemelte azt is, hogy az egészségügyi államtitkárság folyamatban lévő fejlesztéseinek egyik központi eleme a népegészségügy területe, ami vonatkozik a 113 egészségfejlesztési iroda létrehozására és a Három generációval az egészségért pályázatra, aminek már a második körét írták ki. Kitért arra is, hogy a gyerekkori elhízás megakadályozását célzó programok szerves része a mozgás, aminek szintén be kell épülnie már gyermekkorban a mindennapokba. A programok közül kiemelte a vízfogyasztás népszerűsítését célzó - immár tízéves - Happy hét programot, amelyen idén közel ezer iskola vett részt 170 ezer iskolás bevonásával.

Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója a konferencián arról beszélt, hogy a gyerekkori elhízás előfordulása 2010 óta stagnál Magyarországon, de még mindig negyedik, ötödik gyermek elhízott vagy túlsúlyos. Megjegyezte, az OGYÉI számos olyan projektben vesz részt, amely a gyermekkori elhízás megelőzését szolgálja, és egyik ilyen legrégebben futó programja, a Happy hét. Az intézet által rendezett, A gyermekkori elhízás és megfékezésének lehetőségei című konferencián számos előadás foglalkozik a témával.