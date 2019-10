Gyakran bántalmazzák a közúti munkásokat: kampány indul védelmük érdekében

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 94 mérnökségének munkatársai között készített reprezentatív felmérést. Az 1480 szakember által kitöltött felmérés adatai alapján a társaság az ősz folyamán tovább folytatja „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát. Az idei kampány május végén indult, melyben arra hívták fel a figyelmet, hogy 2000 óta 17 közutas szakember vesztette életét figyelmetlen autósok miatt munkaterületen, az autópályákon pedig szinte hetente éri baleset az ott dolgozókat.

A nemrégiben készült belső felmérés szerint:

A mérnökségi dolgozók 80 százaléka véli úgy, hogy a munkaterületek mellett elhaladó 10 autós közül maximum 2 sofőr tartja be az ideiglenes sebességkorlátozást.

A közutas szakemberek 88 százalékát, vagyis a felmérésben részt vevő, több mint 1300 munkást sértegették már szóban. A türelmetlen autósok rendszerint trágár kifejezésekkel illetik őket.

A válaszokból kiderül, hogy az úton dolgozó közutasok több mint 20 százalékát dobálták már meg autókból, többek között paradicsommal, sörös dobozzal és műanyag flakonnal is.

Minden harmadik közutast ledudáltak már munkavégzés közben.

A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkatársai számára balesetveszélyes helyzetek kialakulási lehetőségét minimalizálja, míg a közlekedők a lehetőségekhez mérten optimálisan érjék el úti céljukat. A terelések kiépítését újratervezték, az előjelzéseket meghosszabbították úgy, hogy a tényleges munkavégzéstől távolabb kezdődjön a korlátozás. Így, bár nagyobb területet zárnak le, de ezzel nagymértékben tudják munkatársaikat védeni, ugyanis a legtöbb baleset a munkaterület kezdeténél történik.

További cél, hogy a kézi erővel végezhető terelés kiépítési munkafázisok munkagép, energiaelnyelő berendezés fedezetében történjenek (melyekből évente több tucatot törnek össze autósok). Folyamatosan gondoskodnak további forgalomtechnikai berendezések beszerzéséről is, illetve biztosítják minden esetben a szakemberek számára a kollektív és egyéni védőeszközöket és a munkaszervezéseknél is kiemelt figyelmet kap a kollégák biztonsága.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mintegy 6200 fővel folyamatosan azon dolgozik, hogy a biztonságos közlekedés feltételei adottak legyenek minden közlekedő számára. A munkájukat a legtöbbször forgalomterelés mellett végzik, nemcsak maguk, hanem a közlekedők biztonsága érdekében is. Azon dolgoznak, hogy a szükséges üzemeltetési és fenntartási munkákat ütemezetten, a lehető leggyorsabban elvégezzék, hogy a közlekedők a lehető leghamarabb, újra korlátozás nélkül használhassák a közutakat. Az autósok együttműködését és megértését kérik, mindkét fél, a közutas és a közlekedők érdekében is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Biztonságunk az Ön kezében van!” őszi kampányához készült videó is. Ezen kívül a társaság országosan 150 darab óriás molinót helyez ki a legforgalmasabb útszakaszokon, melyek egy részét angol, ukrán, román és szerb nyelveken készítették el, hogy az országon áthaladó, a nemzetközi tranzitútvonalakon közlekedő külföldi állampolgárokat is hatékonyan meg tudják szólítani. A korábban készült figyelemfelhívó videós anyagok szintén elérhetőek a Magyar Közút hivatalos Youtube csatornáján, ahol több nyelven, felirattal is megtekinthetőek a riportok.