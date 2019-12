Ezért omlik össze decemberben a legtöbb magyar: 9 módszer, hogy elkerüld a bajt

A karácsonyi időszak az ünneplésé, a fantasztikusan finom ételeké és a családdal töltött közös pillanatoké. Pár dologra nem árt azonban odafigyelni, mert különben megeshet, hogy feltöltődés helyett csupa stressz, rohanás és a felszedett plusz kilók feletti aggodalom fémjelzi majd a decembert. Például nem mindig könnyű megtalálni az egyensúlyt a kulináris élmények maximális kiélvezése és az egészséges életmód között - ez biztosan sokak számára ismerős.

Ahogy az is, hogy az üzletekben, plázákban már jóval az ünnep előtt tobzódnak a karácsonyra szánt termékek, potenciális ajándékok, ezerfajta szezonális édesség, intenzív pénzköltésre sarkallva a magyar családokat (is). A Psychology Today ezzel kapcsolatban közölt egy cikket Dr. Aria életmódszakértőtől, aki azt tárja fel, hogyan lehet sikeresen lavírozni a fentiek szellemében, nem csupán karácsonykor, de az ünnepet megelőző pár hétben és az év lezárásakor is.

1. Felejtsd el a „mindent vagy semmit”-hozzáállást

Sok ember esik a mindent vagy semmit felfogás csapdájába. Végighabzsolják az ünnepi időszakot azzal az irreális elképzeléssel, hogy januárban gyorsan leadják a fölösleges kilókat és újra visszatérnek a régi formájukhoz. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az emberek 92 százaléka képtelen betartani az újévi fogadalmait. Ahelyett, hogy extrém kilengéseid lennének – értsd: decemberben elereszted a gyeplőt, újévkor pedig kemény diétával kezded a januárt -, maradj meg a középúton. Az idő legnagyobb részében próbálj meg egészségesen étkezni, de azért a karácsonyi különlegességeket is engedélyezd magadnak, anélkül, hogy utána lelkifurdalásod lenne.

2. Szenteld minden figyelmed annak, amit éppen eszel

Nagyon könnyű magunkévá tenni azt a szokást, hogy evés, nassolás közben játszunk a telefonunkkal. Egy tudományos, 24 tanulmányt magában foglaló kutatás azonban nem kecsegtet épp pozitív eredményekkel ezzel kapcsolatban. Mint kiderült, a mobilozás, tévézés közbeni evés miatt az emberek körülbelül 10 százalékkal többet fogyasztanak, sőt, közel 25 százalékkal többet fogyasztanak a következő étkezésnél.

Ha evés közben mást is csinálsz, nagyon elvonja a figyelmed, így az agyad képtelen pontosan regisztrálni az étel mennyiségét. Ha nem figyelsz arra, amit megeszel, ez az információ kevésbé tárolódik el a memóriádban. Ha kevesebb emléked van róla, az pedig ahhoz vezet, hogy a következő étkezéskor jelentősen többet fogsz enni. Szóval ha eszedbe jut, hogy enned kéne egy tányér töltött káposztát, ülj a konyhaasztalhoz, felejtsd el a telefonod, és nyugodt tempóban, az elsőtől az utolsó falatig élvezd ki az ételt.

3. Válaszd azokat az ételeket, amiket szeretsz

Gyakran érezzük kötelességünknek, hogy minden ünnepi ételből együnk a családi asztalnál, a partikon vagy más eseményeken. A szakértő azonban azt tanácsolja, csak azokból válasszunk, amiket igazán szeretünk és élvezünk, ezzel is kalóriákat spórolhatunk.

4. Emlékeztesd magad arra, hogy az étel nem ellenség

A tudomány szerint ha tiltólistára teszünk bizonyos ételeket, pont visszafelé sül el a hatás, mint amire számítunk. Ha tudjuk, hogy nem szabad megenni, még jobban megkívánjuk őket. Egy kutatás például arra világított rá, hogy azok az emberek, akiket 24 órára eltiltottak a csokievéstől, 133 százalékkal többet ettek belőle utána. Ha kizárjuk az étrendünkből például egy diéta kedvéért a szénhidrátokat vagy a zsírokat, egyenes út vezet a túlevéshez és a súlygyarapodáshoz. Ahelyett, hogy ezeket rossznak, kerülendőnek bélyegeznénk és elzárkóznánk tőlük, osszuk őket inkább a minden nap és a néha fogyasztott ételek csoportjába. Attól még, hogy az ünnepi asztalon felszolgált ételeket nem emeljük be a hétköznapjainkba, elkölthetjük anélkül a családunk, barátaink társaságában, hogy hosszú távon rossz hatással lennének az egészségünkre.

5. Tervezd okosan a szociális életed

Az ünnepi időszak egyike az év legsűrűbb időszakainak. Olyan sok munkát és társasági eseményt vagyunk képesek belezsúfolni, hogy végül teljesen leeresztünk, ennek azonban egészségügyi következményei is lehetnek. Egy tanulmány szerint azok az emberek, akik 6 óránál kevesebbet alszanak és stresszes életet élnek, nagyjából feleakkora hatékonysággal adtak le a súlyukból, mint azok, akik 6-8 órát alszanak és kevesebbet stresszelnek. Ebből arra lehet következtetni, hogy a kevesebb alvás és a vastagabb derékméret között bizony van összefüggés. A kevesebb alvás miatt változik a hormonszintünk, megemelkedik a ghrelinszintünk, egyúttal csökken a leptinszint, ami éhségérzetet és farkasétvágyat vált ki. Tehát, ha mondjuk éjjel sokáig bulizol, próbálj meg eleget aludni, normálisan enni, és add meg a lehető legtöbb esélyt a testednek arra, hogy pihenjen és megújuljon.

6. Ne ess abba a hibába, hogy impulzívan vásárolsz karácsonyi ínyencségeket

Pszichológiai tanulmányok szerint nagyjából napi szinten 200, étellel kapcsolatos döntést hozunk, és ezek 90 százalékban sajnos nélkülözik a tudatosságot. Költéseink 60-70 százaléka nem tervezett, állítják az élelmiszerekkel kapcsolatos tanulmányok. A marketingtudomány pedig bebizonyította, hogy az impulzusvásárlás tipikusan akkor történik, ha bevásárlólista nélkül megyünk boltba, hosszasan időzünk ott, vagy mondjuk olyan helyen vásárolunk, ahol nem ismerős számunkra a termékek elrendezése.

A szakértő azt tanácsolja, ha nem akarjuk feladni az egészséges étkezéssel kapcsolatos terveinket, írjunk bevásárlólistát, és menjünk egyenesen azokhoz a termékekhez, amikre szükségünk van, ahelyett, hogy az áruházban bóklásznánk és elidőznénk minden polc előtt. Valamint emlékeztessük magunkat arra, hogy ha valami le van árazva, de nincs a listánkon, egyáltalán nem spórolunk vele, ha megvesszük.

7. Adj magadnak engedélyt

Stresszes időszak lehet a téli szünet, ha a munkát, a családi életünket és a társasági eseményeket is megpróbáljuk belezsúfolni. Ha stresszelünk, a testünk úgynevezett kortizolt, vagyis stresszhormont termel. Ha ez magas mennyiségben van jelen a szervezetünkben, növeli a sejtek zsírraktározó képességét és serkenti a zsír felhalmozódását is. A stressz generálta evés ugyanígy súlygyarapodáshoz vezet.

Ha törődsz magaddal, az nem önzőség. Amikor jönnek az ünnepek, idén engedj meg magadnak egy kis én-időt, és priorizálj a saját javadra. Ha úgy érzed, jó bőrben vagy, több az energiád és mentálisan is rendben vagy, többet adhatsz másoknak is.

8. Vásárolj be az ünnepekre, de csak az ünnepekre

Az áruházak polcai már hetekkel karácsony előtt tömve vannak az erre az időszakra szánt termékekkel. Mielőtt alaposan bevásárolnál ilyenekből, tedd fel a kérdést: kibírja ez a doboz keksz otthon karácsonyig, vagy az lesz a sorsa, hogy kinyitod egy hosszú nap után és megeszed egy bögre tea mellé?

A tudomány szerint ha ételt halmozunk fel otthon, jelentősen megnő a fogyasztásunk is. Azzal semmi baj, ha jó előre meg akarod venni a pulykát karácsonyra, de azokat az ételeket, hozzávalókat, amik arra csábítanak, hogy megedd őket (idő előtt), próbáld meg az ünnephez minél közelebb eső időpontban megvásárolni.

9. Nézd el magadnak, ha a dolgok nem sikerülnek

Karácsonykor előfordul, hogy kevésbé egészségesen étkezel, mint ahogy eltervezted. Ezzel nincs semmi baj. A szakértő azt mondja, a hosszan tartó egészség titka, hogy minél hamarabb térj vissza a megszokott kerékvágásba az ünnepek után, ezt a képességet pedig fejleszd. Sokan gondolják, szigorúnak kell lenniük magukhoz annak érdekében, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat újra és újra. Ugyanakkor ha folyamatosan kritizáljuk magunkat, egy idő után szégyenkezni fogunk, és el akarunk majd menekülni a problémás helyzetek elől. Ha kedves vagy magadhoz, és elfogadod, hogy mindenki követhet el hibákat, sokkal kevésbé fogod magad leterheltnek érezni, ez pedig igaz az ünnepi időszakra is.

Címlapkép: Getty Images