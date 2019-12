Az időjósok is fogják a fejüket: mutatjuk, fehér lesz-e idén a karácsony

Az Időkép idén is elindította karácsonyi előrejelzését, melyből kiderül, hogy fehér karácsonyunk lesz-e. A portál folyamatosan frissíti az adatokat, és országszerte illusztrálja, hogy hány százalék a valószínűsége annak, hogy az adott területen fehér hó borítsa be szenteste a tájat. A honlapra tévedve ez a szomorú látvány fogadhatja most a látogatókat:

Az időjóslat szerint az északi országrészekben, magasabb hegycsúcsokon lesz rá jobban esély, hogy hótakaró borítsa szenteste a tájat, de a melegfront miatt az ország legnagyobb részén elég kevés százalék esély lesz arra, hogy havazzon karácsonykor. Ez az ország nagy részén konkrétan 10-15 százalék, a magasabb területeken pedig 40 százalék, ami szintén nem túl erős valószínűség.

A portál 30 napos előrejelzése szerint december 24-én nappal 5 fok, éjszaka pedig 3 fok lesz. A hőmérséklet az ünnepek alatt tovább növekszik, ugyanis december 25-én már 8 fok lesz, december 26-án pedig 9 fokos melegben élvezhetünk a karácsony meghitt pillanatait a szeretteinkkel. Hatalmas fagyokra sem kell számítani, ugyanis egyik éjszaka sem fog 3 fok alá menni a hőmérséklet.

Az előrejelzés szerint jövő héten akár 15 fok is lehet napközben, tehát jó eséllyel tarthatunk attól, hogy a hetekben leesett hómennyiség mindenhol elolvad. Kiadós havazást nem jeleznek előre, csupán egy kisebb esőt az elkövetkezendő napokban, de a következő 3 hétben semmilyen csapadékra nem kell számítani.

A remény azonban még él, ugyanis a meteorológusok szerint csak 3-6 napra előre lehet megbízható prognózist készíteni az időjárásról, a 2-3 hétnél hosszabb távú előrejelzéseket nem lehet készpénznek venni. Az azonban elgondolkodtató, hogy az időjósok karácsonyi jóslatai

A meteorológusok azonban hangsúlyozzák, hogy a két-három hétnél hosszabb távú időjárás-előrejelzésekre nem lehet kész tényként tekinteni, csak 3-6 napra előre lehet megbízható prognózist készíteni. Az mindenesetre beszédes, hogy amikor az elmúlt években előre jelezték, hogy nem lesz hóesés karácsonykor, az valóban beigazolódott.

Mikor volt utoljára fehér karácsony?

Hivatalosan akkor számít a karácsony fehérnek, ha szenteste nagyobb országrészeket borít összefüggő hótakaró. Még aki nem is szereti a telet és a havat, titkon valószínűleg ő is azt várja, hogy fehér karácsonyunk lenne. A tapasztalat ezzel szemben az, hogy meglehetősen ritka a fehér karácsony Magyarországon: az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján 1994 és 2014 közt mindössze az esetek negyedében fordult elő olyan alkalom, hogy a Pestszentlőrincen lévő meteorológiai mérőállomáson összefüggő hóréteget mértek. Az ország hegyvidéki, vagy magasabban fekvő területein nagyobb eséllyel fordulhat elő fehér karácsony.

A fővárosban átlagosan minden harmadik karácsony idején borítja hótakaró a várost legalább az ünnep egy napján, ám az olyan karácsonyok, amikor a három nap mindegyike havas átlagosan ötévente következnek be. Az elmúlt 100 év során mindössze 15 alkalommal fordult elő olyan, hogy az ünnep mind három napján legalább 5 centiméteres volt a hóréteg vastagsága. Tíz centiméternél is több hó volt 1917-ben, 1927-ben, 1933-ban, 1963-ban, 1969-ben, 1970-ben és 1996-ban, míg 1935-ben 30 centiméteres hótakaró volt 24-én, amely a három nap alatt csak 5 centiméterrel csökkent.

Hihetetlen, de annyira régen volt már fehér karácsony, hogy nehéz rá visszaemlékezni: utoljára 2002-ben fordult elő, hogy december 24-én este országrésznyi területet borított hótakaró.

A fehér karácsony kialakulását elősegíti, ha egy anticiklon alakul ki Nyugat- Északnyugat-Európa felett. Ennek hatására az enyhébb óceáni légtömegek nem érik el a Kárpát-medencét, ugyanakkor az óramutató járásának megfelelő irányban forgó anticiklon hideg, sarkvidéki eredetű levegőt szállít hazánk térségébe. Ha ez a hideg légtömeg találkozik a Földközi-tenger felől érkező nedves levegővel, akkor megfelelő hőmérsékleti körülmények mellett havazás alakul ki Magyarország területén, amely karácsony környékén kialakíthatja a fehér karácsony jelenségét.

Nem véletlen, hogy ennyire ritka a fehér karácsony. A nagy szemű, változatos hópelyhekhez is speciális körülmények kellenek. A kialakulásukhoz az szükséges, hogy a felettünk lévő levegő fagypont alatt legyen 800-1000 méteres magasságban, 1500 méteren pedig -4 és -5 fok között.

Címlapkép: Getty Images