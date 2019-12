Idén nem lesz durrogtatás: mutatjuk, hol marad el a szilveszteri tűzijátékozás

Ahogy a portál írja, a miskolci polgármester a Facebookon közölte a hírt a város lakóival, hogy az állatok védelmében idén nem tartanak önkormányzati tűzijátékot.

Miskolcon az idén is tűzijáték nélkül köszöntjük az új évet. Ezzel is hozzájárulva, hogy négylábú kedvenceink ne rettegésben töltsék a szilvesztert. Arra kérek mindenkit, gondoljunk rájuk is az év utolsó nagy ünnepén! A petárdára költött pénznek jobb helye is van

- írta Veres Pál.

