Drámai a helyzet: legendás teamárkáktól vehetnek búcsút a vásárlók

Először is tisztáznunk kell, hogy a fekete tea ugyanabból a növényből származik, amiből az összes más teafajta, mint például a zöld, fehér, oolong vagy az assam. A fekete tea különlegességét egy oxidációs folyamat okozza, mely során elérik, hogy barnává váljon, ezzel együtt elnyeri különleges aromáját. Ez a folyamat sokkal hosszabb és intenzívebb, mint a többi tea esetében. Az, hogy a fekete tea így készül, hozzájárul ahhoz is, hogy sokkal erősebb lesz mint az összes többi típus, valamint tovább is tárolható.

A szakemberek szerint évezredek óta a legnépszerűbb teának számít a fekete tea, elsősorban Európában és Észak-Amerikában, de legfőképp az Egyesült Királyságban. Nem csoda, hiszen az angolok évszázadokon keresztül irányították az indiai teaipart, emellett gond és baj nélkül szállították is a teákat bárhová. Valódi robbanás akkor történt a piacon, mikor megjelent a cukor, mint a tea egyik ízesítésre szánt eleme. Ezek után a tejjel és cukorral ivott tea lett a legelterjedtebb fogyasztási mód a világon.

Hatalmas múltra tekint vissza a fekete tea, így azt gondolhattuk, töretlenül tartós helye van a teafajták dobogóján, egészen mostanáig. Az Unilever következetesen csökkentette a fekete tea eladását, mióta megszerezte a Liptont az 1970-es években. Most viszont a vállalat a fekete tea eladásainak visszaesését az alacsony teaáraknak tulajdonítja, valamint annak, hogy egyre népszerűbbek a gyógyteák valamint az egyéb teafajták. Friss kimutatások szerint az Unilever teaértékesítése 2019-ben csökkent az előző évhez képest. Ez viszont azt sejteti, hogy valóban leáldozóban lehet a hagyományos fekete tea csillaga a fogyasztást illetően.

(forrás: modernfarmer.com)

Címlapkép: Getty Images