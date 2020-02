Ne dőlj be a Valentin napi akcióknak: erre figyelmeztet a fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi hatóság és a minisztérium IT laboratóriuma Valentin nap előtti próbavásárlásai és ellenőrzései középpontjában a vágott virágot, parfümöt forgalmazó üzletek, webshopok vizsgálata áll.

Ha a csomagolást már felbontottuk, a gyorsan romlandó termékek, például virágcsokrok megvásárlásától nem állhatunk el online rendelés esetén sem

- olvasható az ITM közleményében.

A honlapokon elsősorban azt ellenőrzik az IT labor szakemberei, hogy a meghirdetett jelentős leárazások, akciók valódi kedvezményt tartalmaznak-e, a közzétett termékfotók megfelelnek-e a valóságnak. Ahogy mindig, Valentin nap előtt is érdemes elkerülni azokat a webáruházakat, applikációkat, amelyeken nem találhatók információk az eladó elérhetőségeiről és fizikai címéről, helyettük csak mobiltelefonszám, privát e-mail cím, kapcsolati űrlap szerepel

- hívták fel a figyelmet, majd kitértek arra is, hogy az ajándék vásárlásnál, amely történhet akár interneten keresztül, akár hagyományos úton, a kapott blokkot, számlát minden esetben érdemes megőrizni, hogy ha a későbbiekben probléma merülne fel a termékkel, a vásárló tudjon élni szavatossági jogaival. Az online vásárlások előtt segítséget nyújt a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu adatbázis, ahol a korábban nem megfelelő működésen ért honlapokról lehet tájékozódni, de feltüntetik azt is, ha a webáruház már jogkövető módon üzemel.

A tájékoztatás szerint koncertre vagy előadásra szóló jegy, belépő ajándékozása előtt feltétlenül ellenőrizni kell, hogy tényleg létezik-e a program, amire a vásárló el szeretne jutni. A minisztérium mindenkinek azt javasolja, hogy a jegyeket közvetlenül a szervezőnél vagy az általa kijelölt hivatalos jegyértékesítő partnereknél vásárolja meg. A jegyek fotóját, különösen a vonalkódot vagy QR-kódot senki ne ossza meg a közösségi oldalakon, mert ezeknek az adatoknak a birtokában a jegy tulajdonosa helyett más is bemehet a rendezvényre.

A szerelmesek ünnepének közeledtével nő az online társkeresők forgalma is. Az IT labor ellenőrzésein általában jól szerepeltek a társkereső oldalak. Hiányosságként leginkább az merült fel, hogy a regisztrációt és díjfizetést követően nem érkezett számla vagy az elállásról nem érkezett visszajelzés. Jellemzően azonban sikerült lemondani a havonta megújuló előfizetéseket, és az elállást követően az előfizetési összeget visszautalták. Fontos azonban a feliratkozás előtt elolvasni az általános szerződési feltételeket, hogy mindenki tisztában legyen az igénybevétel költségeivel. A tapasztalatok alapján a regisztráció jellemzően ingyenes, de több esetben azután minden további szolgáltatásért, például akár a beérkező üzenetek elolvasásáért is, már fizetni kell. Minden honlapról más-más módon lehet leiratkozni, általában egy külön űrlap segítségével. Az applikációknál az alkalmazás eltávolítása a mobiltelefonról nem elegendő a leiratkozáshoz.

Közölték, ha a körültekintő vásárlás ellenére probléma merül fel, és azt a kereskedővel nem sikerül rendezni, a vásárló a kormányhivatalhoz és a békéltető testületekhez fordulhat. Az uniós országból való rendelésnél vagy akár külföldi társkereső oldalakra való feliratkozást követően felmerült panaszok megoldásában az ITM-n belül működő Európai Fogyasztói Központ nyújt érdemi, ingyenes segítséget.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fokozott erőfeszítésekkel, célzott ellenőrzésekkel védi a fogyasztókat és a jogkövető vállalkozásokat 2020-ban is

- olvasható a közleményében.

Címlapkép: Getty Images