Negatív lett a kastélyotthon dolgozóinak vírustesztje: ennek ellenére is félnek a nagymágocsiak

Ahogy a portál írja, a témával kapcsolatban megkeresték az operatív törzset, kitérve arra is, hogy vannak azok a betegek, akik a Nagymágocsi Kastélyotthonból kerültek be a szentesi kórházba.

Az operatív törzs meghozta a szükséges járványügyi lezárásra vonatkozó intézkedéseit. A betegséggel összefüggésben megjelenő bármely személyes adattal kapcsolatban nem tudtunk tájékoztatást adni. A törvényi szabályozás értelmében a személlyel összefüggésbe hozható bármely adat különleges adat, és csak az érintettek hozzájárulásával adható tájékoztatás

- hangzott el a tájékoztatón.

Ennek ellenére van némi félelem a lakosokban. Vannak, akik attól félnek, hogy fertőzést kaphatnak a kastélyotthon dolgozóitól a negatív tesztek ellenére. A lapnak egy ott dolgozó panaszkodott arról, hogy a településn van olyan bolt, ahol nem látják szívesen, ha bemegy vásárolni. A hírt Szebellédi Endre polgármester is hallotta és ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta:

Nagymágocson 5-6 bolt is van. Szerencsére ez a sajnálatos hozzáállás a többségre nem jellemző, elszigetelt jelenség. Ha azonban az érintett munkavállalók részéről erre igénye van, önkormányzatunk segíti őket a bevásárlásban. Az is a tudomásunkra jutott, hogy vannak olyan munkáltatók is a környékben, akik megkérték nagymágocsi dolgozóikat, hogy most maradjanak otthon. Ez túlzó óvatosság. Szeretném hangsúlyozni, hogy Nagymágocson az idősek otthonában történt fertőzés, nem pedig a faluban. Nem vagyunk nagyobb veszélyben, mint a jelen helyzetben akármelyik más település lakói. Megy az életünk tovább

- emelte ki a polgármester.

Ahogy a lap írja, a település megtette a megfelelő intézkedéseket, ezzel élen jár a koronavírus terjedésének megelőzésében. Kiemelten figyelnek arra, hogy a távoktatás alatt a gyerekek ne tartózkodjanak az utcán, az időseknek szükség esetén a bevásárlásban is segítenek, továbbá az önkéntes karanténhoz is helyet biztosítottak egy önkormányzati épületben annak, aki ezt igényelte az ön­kormányzattól.

