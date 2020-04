Digtális függővé teszi a járvány a gyerekeket: van megoldás a problémára

A koronavírus-járvány miatt március 16-án a felsőoktatási intézmények mellett bezártak az óvodák, az általános-, középiskolák is és digitális tanrendre álltak át. Az így gyökeresen átalakult hétköznapok jelentősen megváltoztatták a családok életét. Az eddig elsősorban csak otthonként funkcionáló falak egyszerre váltak iskolává, munkahellyé, játszótérré, ahol a házimunka és a családi programok új fontos megoldandó feladatokkal egészültek ki.

A modern világ népszerű szórakozási lehetőségei mellett, a digitális oktatással még tovább nőtt a gyerekek képernyő előtt töltött óráinak száma. A rövid séták pedig nem pótolják az aktív órákat a szabadban. Nehezebbé válhat kizökkenni a szürkeségből és annak ellenére, hogy süt a nap egyre nagyobb munka a gyerekeket is "kirobbantani" a telefon, számítógép és tablet elől.

Korábban már írtunk róla, hogy a gyerekek talán kezdetben örültek is a váratlan szünetnek, ám egy idő után számukra is monotonná, unalmassá válhat a "bezártság", ezért hasznos lehet bevonni őket egy-egy háztartással kapcsolatos feladatba. A közös munkával fejlődhetnek képességeik és a sikerélmények új motivációkkal tölthetik meg a mindennapjaikat. Most Bálint gazda tanácsait figyelembe véve azt gyűjtöttük össze, hogyan szerettethetjük meg a gyerekekkel a kerti tevékenységeket, az udvaron töltött aktív órákat, aminek most a kijárási korlátozás ideje alatt kiemelten nagy jelentősége lehet.

Kevés hasznosabb gyerekjátékot tudok elképzelni, mint a kertben kijelölt apró parcellát, amelyben megtanítjuk óvodás korú gyermekünket kertészkedni, növényt nevelni

- fogalmaz Bálint gazda.

Szerencsés helyzetben a gyermek már egészen kiskorától kezdve megtapasztalja a kert, az udvar előnyeit, amikor a délutáni pihenőknél az anyuka egy kinti területet választ a babakocsi, járóka, gyerekágy helyének. Később a homokozóval a pancsolóval, majd a focizással, bújocskával, fogócskával egészülhet ki a jó élmények sora. A sok pozitív inger miatt természetessé válhat az igény a szabadban töltött idő iránt, ám ez nem mindig van így. Ahogy már említettük van, hogy komoly feladattá válik kicsalogatni a gyerekeket a kertbe.

Jelöljünk ki egy gyereksarkot, ahol a közös játék a cél!

Ha a korábbi években nem szerette meg a gyerek a kertet, akkor most itt a lehetőség, hogy ezen változtassunk. Először is fontos kiemelni, hogy nem fog olyasmit kedvelni, ahol csak tiltásokat hall. A Gardenista ajánlása alapján előbb engedni kell, hogy a gyerekek birtokba vehessék az udvart. Jelöljünk ki egy olyan terület, ahol nem számít a pázsit szépsége, nincsenek féltve őrzött ültetvények és szabadon játszhatnak. 4 éves korig a közös játékon és a kert felfedezésén, megkedvelésén legyen a hangsúly.

Saját kis kert

Az egyik legjobb móka lehet a gyerekünkkel kertészkedni, ha hajlandóak vagyunk némi időt szánni ennek az előkészítésére. A kicsik imádják utánozni a felnőtteket, engedjük, hogy szabadon fedezzék fel a kertet, majd jelöljünk ki egy 2-3 négyzetméteres parcellát, amiről majd a segítségünkkel ő gondoskodhat. A saját veteményesét egészen biztosan büszkén fogja gondozni. Tanítsuk meg neki, hogy mi micsoda, valamint hogy hogyan kell ültetni, gondoskodni a növényekről.

4-5 éves korban a saját kert gondozásával a kisgyermek megtanulja, hogy csak hozzáértő, szorgalmas munkával lehet valódi értéket előállítani. Ahogy pedig Bálint gazda fogalmazott:

Amit a kis Jancsi egyszer megtanult és megszokott, azt a felnőtt János se felejti el!

Az iskola és a kert

6-7 éves korban valószínűleg a gyermek a betűk és a számok világán kívül az iskolakert kincseivel is megismerkedett. Nem minden iskolának van kertje, de ha szerencsénk van, akkor az eddig megszerzett tudást az intézmény kertjének gondozásával is tovább mélyítheti.

Az otthoni saját parcella gondozása egyre könnyebb feladattá válhat, így igény van újabb ismeretek megszerzésére. Az iskolában megtanult betűk használatával készíthetünk sorjelző táblákat, amiket már ők is el tudnak olvasni. Hagyjuk, hogy felügyelettel önállóan végezzenek el egy-egy lépést az ültetésnél, majd később szedjünk közösen a termésből és készítsük el együtt a vacsorát belőle. A gyerekek számára hatalmas sikerélményt jelenthet a kerti munka folyamatainak megismerése után a segítségükkel nevelt növények terméseinek közös feldolgozása.

Címlapkép: Getty Images

