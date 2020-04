Hihetetlen, mit művel a testeddel a kertészkedés: erről kevesen tudnak

Egy vérbeli kertész főbb ismertetője, hogy sosem tudja teljesen késznek látni a kertet, mivel mindig talál elvégzendő feladatot az udvaron. Ez nem is olyan nehéz, mint amilyennek elsőre tűnik, és talán pont ez a kertészkedés lényege: mindig keresnünk kell valamilyen kreatív tevékenységet, el kell végezni az évszakhoz kapcsolódó feladatokat, ezután elégedetten élvezhetjük a jól végzett munkánk gyümölcsét.

Most, hogy a koronavírus járvány miatt sokan önkéntes karanténban töltik a napjaikat, a kertek felértékelődtek. Azok, akik eddig nem használták ki a meglévő terülteket, most játszótérnek használják az udvart, relaxációra, sportra a zöld pázsitot és kertészkedésre a nem használt földterületeket.

A legjobb megoldás arra, hogy a szabadban töltsd az időt, de mégis távol legyél másoktól az, ha a kimerészkedsz a kertbe. Nem is gondolnánk, mennyit segítünk ezzel magunknak. A szakértők szerint, ebben a nehéz időszakban, a legjobb dolog, ha van legalább egy talpalatnyi kertünk vagy udvarunk. Mint mondják, érdemes nem egyből nekirontani a kerti teendők elvégzésének, sokkal többet érünk el azzal, ha projektekre, napokra osztjuk be a feladatokat. Minden nap érdemes egy-egy apróságot elvégezni, hogy hosszabb ideig kitartson a kertészkedéssel töltött napok száma.

Talán nem is hinnéd, de a tavaszi kertészkedés gyakorlati hasznán túl, a mentális egészség megtartásához is hozzájárul. Az ásás, gyomlálás, ültetés képes Zen-állapotot idézni, ez a nyugalmi állapot pedig segít kiüríteni az elménket. Egyszerűen képesek leszünk arra, hogy az adott feladatra koncentráljunk és távol tartsunk minden más gondolatot.

Korábban írtunk már arról, hogy a Psychology Today szakértője szerint, több szempontból is pozitívan befolyásol minket a kertészkedés, amire szintén érdemes figyelni:

A növények gondozása növeli a felelősségérzetet.

A növényápolás megtanít a gondoskodás fontosságára.

Ha egy növény szépen cseperedik, magunkat is értékelni fogjuk miatta - ez növeli az önbecsülés érzését.

Persze kicsit mélyebben is elmerültünk a kertészkedés jótékony hatásaiban, így jutottunk el egy kutatásig, mely szerint az ültetés és gyomlálás kiváló kedélyjavítóként hat az emberi szervezetre. A vizsgálat szerint, kertészkedés közben gyakran piszkos lesz a kezünk, ami meglepő módon, de képes pozitív irányba befolyásolni a mentális egészségünket.

Korábbi kutatások alátámasztották, hogy a talajban található különleges mycobacterium vaccae nevű talajbaktérium képes javítani az agyi funkciókat úgy, hogy közben fokozza a hangulatunkat. Ezt a természetes talajbaktériumot, az emberek gyakorta lenyelik vagy belélegezik, amikor a szabadban töltik az idejüket, így ez a baci képes növeli a szervezet szerotonin termelődését - ez a „boldogságért” felelős hormon. Tehát, miközben a kezed egyre piszkosabb lesz, te annál jobban érzed majd magad.

Dr. Sue Stuart-Smith pszichiáter szerint, a gyerekeket is érdemes bevonni a kertészkedésbe, hiszen a növénygondozás során ők is megtapasztalhatják az élet körforgását.

Ez a kertészkedés egyik tanító feladata, a gyerekek így megismerik az életciklusokat, megtanulhatják, hogy a dolgok akkor élnek, majd meghalnak

- mondja a szakember.

Persze nem csak ez az egyetlen dolog, amiben segíteni tud a növényekről való gondoskodás. Sue a világ minden tájáról összegyűjtötte a stresszel, depresszióval és traumákkal küzdő emberek történeteit, a hajléktalanoktól az elítélteken át, a a háborús veteránokig. Beszélt a ifjúsági csoportokkal és a nyugdíjas közösségekkel - és eredményei arra mutattak rá, hogy mindannyian óriási megkönnyebbülést, támogatást és reményt találtak a kertészkedésben.

A mezőgazdaság nagyon funkcionális, így ahhoz nem tud mindenki kapcsolódni. A kertészkedésnél azonban egyéni szinten viszonyulunk a növényekhez. Lehet, hogy szentimentális, de igaz! Kötődést, kapcsolatot alakítunk ki velük, és gondoskodni kezdünk róluk

- magyarázza Dr. Sue Stuart-Smith.

A növényeket nem érdekli, kik vagyunk vagy mit tettünk. A növények nem ítélnek minket. Ez a jutalmazó kapcsolat talán megmagyarázza, hogy a kertészkedéshez miért társul, az agyban a jó érzést előidéző vegyi anyagok megnövekedett termelődése, valamit a stressz hormon szintjének csökkenése

- teszi hozzá a pszichiáter, aki arra is kitért, hogy a természet befogadása, a természethez való kapcsolódás segít az összpontosításban is. Ezáltal képesek leszünk kizárni a külvilágot és csak a növényre, az elvégzendő feladatra gondolni. Ez nem csak a stressz szintet, de a szorongást is képes csökkenteni.

Kertészkedés, de csak is felelősségteljesen!

Fontos, és minden szakember felhívja arra is a figyelmet, hogy vigyázzunk magunkra, amikor kint dolgozunk a kertben.

Legyen megfelelő ruházatod, cipőd és kesztyűd. Ne feledkezz meg a szerszámokról sem, hiszen hibás vagy csorba eszközökkel nem érdemes bajlódni. Ez azért is fontos, mert az egészségügyi dolgozóknak jelenleg rengeted dolga van és egy kerti baleset, ami könnyen megelőzhető lett volna csak még több feladatot ró rájuk.

A kertészkedés lényege amúgy is a kikapcsolódás. Ha fáradt vagy, vagy kimerültél, nyugodtan hagyd abba, amit épp csinálsz és pihenj. Ha több felvonásban végzed az ültetést, felújításokat, az legalább több ideig tart és tovább tud lefoglalni.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.