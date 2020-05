Vidéken terjeszkedik a Tesco: 96 újabb településre szállítanak házhoz

Mától a Miskolcon, Tatabányán és Szombathelyen, valamint a környező 93 településen élők is intézhetik bevásárlásaikat online a Tescónál. A megrendeléseket az első időszakban a három megyeszékhelyen üzemelő áruházak átvételi pontjaira lehet kérni. Hamarosan azonban elindul a házhozszállítás is 12 autóval és 85 munkatárssal. Az eddigi mintegy 1,5 millión túl így további közel 220 ezer háztartás élhet a kényelmes és gyors vásárlás lehetőségével.

Fontos számunkra – különösen a jelenlegi, rendkívüli helyzetben –, hogy mindenkit el tudjunk látni élelmiszerrel. Egyre nagyobb igény van most az otthonokba történő kiszállításra, ezért különösen büszke vagyok rá, hogy három megyében, 85 új munkatárssal is bővült Online Bevásárlás szolgáltatásunk csapata. Nemrég bevezetett Tesco Doboz szolgáltatásunkkal pedig a lefedettségi területünkön kívül lakókhoz is el tudjuk juttatni a nélkülözhetetlen tartós élelmiszereket

– mondta Pártos Zsolt, a cég Magyarország ügyvezető igazgatója.

A felhasználók a bevasarlas.tesco.hu oldalon vagy a Tesco Bevásárlás (Androidon és iOS-en is elérhető) alkalmazásban tudják összeállítani a rendelésüket közel 14 ezer féle termék közül válogatva, amelyet akár három hétre előre is leadhatnak. A kiszállítást reggel 8 és este 10 óra közötti időpontra kérhetik majd kétórás idősávok kiválasztásával. A bevásárlási asszisztensek a kiválasztott termékeket a miskolci Szentpéteri kapui Tesco extra, a szombathelyi Zanati utcai

Tesco hipermarket, ill. a tatabányai Bláthy Ottó utcai Tesco hipermarket áruházakban készítik össze, amelyeket megyénként négy autóval fognak kiszállítani a vevőknek. A válogatás és a „kosár” feltöltése tehát ugyanúgy zajlik, mint személyes vásárláskor.

Az érvényben lévő korlátozásokkal összhangban az áruházlánc az új területeken is biztonságos kiszállítást garantál. A személyes érintkezés minimálisra csökkentése érdekében a rendeléseket jelenleg csak online fizetéssel lehet kiegyenlíteni, és a termékeket az áruházlánc munkatársa egy telefonon előre megbeszélt helyen teszi majd le a vásárló otthonában.

Az üzletlánc 2013-ban Budapesten, a versenytársak között elsőként indította el házhozszállítási szolgáltatását. Azóta az áruházlánc több mint 5 millió rendelést teljesített 1,5 millió különböző címre, ahova csaknem 20 millió megtett kilométer során 250 millió terméket szállított ki.

Hogy pontosan mely településeken érhető el mostantól a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatása, azt az irányítószám megadásával bárki könnyedén ellenőrizheti az áruház oldalán.

Címlapkép: Getty Images

