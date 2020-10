Brutális drágulás: egyetlen hónap alatt ugrott meg a magyarok egyik kedvenc forróitalának ára

Igen változatos egyelőre Magyarországon a filteres teák árának a változása 2020-ban. Sok terméknél nem volt megfigyelhető markáns drágulás, megint más gyártók termékeinek az ára viszont rakétaként lőtt ki az égbe. Akkora drágulást összehozva, amekkorát eddig a 20 darabos filteres teák esetében csak 6-7 év alatt lehetett megfigyelni hazánkban. Sokan tehát biztos még mindig a forró italos bolti polcok között keresgélik az állukat az árcédulák miatt, írja a Pénzcentrum.

A KSH hónapról hónapra kiadja több mint száz termék és szolgáltatás átlagárnak a változását, így is vizsgálva az inflációt mértékét az országban. Nem minden sokat fogyasztatott termék kerül azonban be a kosárba. Így kimaradhatnak olyanok is, mint a szinte mindenki által fogyasztott filteres tea. Igaz, nem volt ez mindig így, a KSH 2017-ig vezette a Ceylon tea, 20 db filterrel, doboz megnevezésű termék árváltozását, 3 éve azonban ez már nem történik meg. A 20 darabos Ceylon teák átlagára 2011-2015 között mindössze 10 forinttal emelkedett, 2015-2016 között már történt egy 20 forintos ugrás, 2017-re azonban már egy 40 forintos. Ha ezt megnézzük, akkor kiderül, hogy 2015-2017 között a filteres Ceylon tea átlagára 24 százalékkal emelkedett. Innentől azonban a KSH nem számol a teákkal, pedig most olyan történt, amire az elmúlt 20 évet vizsgálva nem igen volt példa a filteres teák esetében.

Őrült drágulás a boltokban

Azok a vásárlók, akik eddig stabil teavásárlók voltak, könnyen az álluk után kapkodhatnak manapság, nyár végétől ugyanis

az üzletekben kapható, egyik legismertebb filteres teamárka, a Pickwick őrületes mértékben megdrágult.

Az okok kiderítése céljából a Pénzcentrum megkereste a legnagyobb magyarországi boltokat, illetve a magyarországi forgalmazót is, mi történt az elmúlt hónapokban. Először is arra voltak kíváncsiak, hogy a koronavírus járvány kitörésekor milyen áron lehetett kapni az átlagos Pickwick 10-20 filteres teákat az Aldiban, Lidlben, Sparban, Tescóban, Auchanban. Azt találták, hogy a cikkeket 339-399 forintért lehetett beszerezni idén. Jól látszik tehát, hogy a dobozárak idei alja alig több mint 30 forinttal volt csak drágább, mint a 20 darabos Ceylon filteres teák átlagára 2017-ben. 3 év leforgása alatt ez egyáltalán nem számít soknak, a 2010-es évek számait nézve, gyakorlatilag átlagos évenkénti emelkedésnek mondható. (Fontos, hogy átlagárakat hasonlítottak össze egy bizonyos termék árával, a lényeg csupán a szemléltetés.)

Az idei év február-augusztus közötti boltokban előforduló Pickwick áraknak az egyszerűség kedvéért vettük az átlagát, ami 369 forintra jött ki.

A nyár végével egyik napról a másikra a termék ára kilőtt. Most 2 hónappal a békeidős ár után az átlagos, 10 vagy 20 filteres Pickwick teák a Lidl-ben és az Aldiban 489 forintba, míg a Tescóban, Achanban, Sparban 529 forintba kerülnek alapáron.

A magyar diszkontokban egy hónap alatt tehát 33 százalékot emelkedett a márka filteres teáinak az ára, a Tescóban, Auchanban és a Sparban pedig 43 százalékkal (az idei feburár-máciusi átlagárhoz képest). A Pickwick teák ára tehát egyik hónapról a másikra nagyobb százalékkal emelkedett, mint Magyarországon a Ceylon 20 darabos filteres teák átlagára 2011-2017 között. Több mint egy hatéves átlagos drágulásnak megfelelő áremelkedés történt tehát egyik pillanatról a másikra. A brutális áremelkedésnek azonban megvannak az oka.

Az áremelkedést egyrészt a járvány miatt bevezetett óvintézkedések többletköltsége, másrészt a forint romlása és természetesen egyes alapanyagok megnövekedett beszerzési ára okozta - válaszolta vásárlói kérdésre a vállalat. A Pickwick azonban csak egy, a boltok által forgalmazott temérdek márka közül, éppen ezért kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vásárlók tapasztalhatnak-e átfogó, az egész termékkategóriát érintő markáns drágulást az elkövetkezendőkben.

