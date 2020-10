Hihetetlen: ekkorát változott a paradicsom íze, ezekért a fajtákért vannak most oda a vásárlók

Márkus Zsolttal, az évi kétmillió kiló csúcsparadicsomot előállító Veresi Paradicsom alapítójával készített interjút a 24.hu, miben többek között arról is volt szó, hogy mi a különbség paradicsom és paradicsom között, illetve miért átláthatatlan a magyar boltokba kerülő zöldségek minősége a fogyasztók számára.

Az általuk termesztett Piccolo egy apró, szuperédes koktélparadicsom, lényegében egy márkás csúcszöldség, az egyik legmagasabb a cukortartalommal bíró paradicsom, ráadásul nagyon aromás is.

"Érdemes tudni, hogy az elmúlt 40–50 évben nagyon megváltozott az emberek ízlelése. Az egész élelmiszerszektorban elmentek a gyártók a nagyon intenzív ízek felé, és ez a trend a zöldség- és a gyümölcspiacon is meghatározóvá vált. Extra ízeket, élményeket, különlegességeket keresünk. A Piccolo mellett népszerű snack-paradicsomfajta a Cukorfalat, ami édes és kellemesen savanykás, de kevésbé aromás. A többi licenszes termékünk is kiváló, például az olasz San Marzano Vesuvius, amiből Olaszországban a legfinomabb szószokat készítik, de frissen salátának is kiváló, vagy a Sunstream, ami 25 éve vezető Nyugat-Európában a cherry (apróbb koktél) kategóriában, és nagyon magas az antioxidáns tartalma. Ezek mind sokkal magasabb cukortartalmúak, mint a régi fajták. Van nagyobb méretű koktélparadicsomunk is, a hagyományosabb ízű Piroska, ami jelenleg 7 körüli BRIX-et tud hozni, de mégis lédús, finom. A nagymama paradicsoma 4-es, 5-ös BRIX-ű lehetett maximum. Aki ma megkóstolná, savanyúnak érezné. Óriásit változott az ízlésünk

- fejtette ki Márkus Zsolt, aki szerint a bolti kínálat megértéséhez tudni kell, hogy a paradicsomtermelők több tényezőre optimalizálnak. "Az első a hozam, a második a polcállóság, a harmadik szempont az íz és csak a negyedik szempont az, amit mi szeretnénk bevezetni, amit jelenleg senki sem figyel és senki sem mér: a beltartalom. Vagyis milyen az antioxidáns-, a vitamin- és a karotinoidmennyiség a bogyóban. A méréseink azt mutatják, hogy a téli import áruban vagy a fény nélkül termelt paradicsomban egyszerűen nincs benne, aminek benne kellene lennie. Ez elsősorban a fotoszintézissel és a frissességgel függ össze, hiszen abban a gyümölcsben, amit zölden szednek le, hét–tíz napot utazik, alig lesz likopin. Ez logikus, hiszen az utolsó érési fázisban halmozódik fel ez a piros színt adó karotinoid. A mi téli paradicsomaink beltartalma sem éri el a nyárinak az értékeit, pedig mesterségesen világítjuk is őket. Magyarországon a leginkább fényszegény hónapokban lehetetlen télen paradicsomot termeszteni komoly mennyiségű extra fény nélkül. Nem kis különbségekről van szó.

A Szent István Egyetemen végzett kutatásból az derült ki: a januári Cukorfalatban hatszor annyi a C-vitamin, a Sunstreamben hatszor annyi a likopin, mint a spanyol importban."

A teljes interjút itt lehet elolvasni.

