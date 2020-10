Régi pompájában tündököl a vidéki vadászkastély: ennyi pénzért most bárki megveheti

Egy újabb különleges ingatlan, amit most 390 millióért bárki megvehet: a Tamásiban található Esterházy-vadászkastélyt 1777 és 1779 között építtette Esterházy Miklós herceg. Jelenlegi tulajdonosai az 1980-1990 években, az örökségvédelmi hatóságokkal egyeztetve vissza adták régi pompáját, arculatát.

Eredetileg földszintesre építették, de 1817-ben egy részét emeletesre bővítették. A kastély két U alak összeépítésével készült. A belső udvarát így teljesen körülöleli. A 24 szobás, 1320 négyzetméteres vadászkastély tekintélyes, 7090 négyzetméteres telekre épült. Az épülettel körülzárt udvaron van egy szép szökőkút is. Parkját pilléres kerítés határolja körül, kovácsoltvas kapun lehet bejutni.

A földszinten van 15 szoba, konyha, kamra, 3 fürdőszoba és 2 wc. Az emeleten 9 szoba, fürdő és wc. A földszint jobb szárnyán voltak a vendégszobák, a balszárnyon pedig a nagyebédlő és a szolgálati személyek egy részének a szobái. A vendégszobák olyan nagyok voltak, hogy ketten is lakhattak egy szobában. A szobák egymásból is nyílnak, de növényekkel gazdagon díszített, nagy ablakos körfolyósóról is elérhetőek.

A vadászkastély alatt van egy 380 négyzetméteres pince és tartozik hozzá egy hatállásos garázsépület is. Magyarország egyik legszebb és legjobb állapotban lévő vadászkastélya a hirdetés adatai szerint akár antik bútorokkal együtt is megvásárolható, de a 390 milliós hirdetési ár ezt nem tartalmazza.

A barokk stílusú vadászkastély a jelenlegi Tamási városban épült fel. Az építéséhez felhasználták az omladozó tamási vár köveit is. Akkoriban a megépült vadászkastély köré épült település még önálló település volt. Jelenleg Tamási Miklósvár településrésze őrzi az azóta beolvadt település emlékét.

Vadászatok anno az Esterházy-kastélyban A vadászkastélyt az itt rendezett nagy vadászatok tették híressé. Eleinte háromévenként, majd később évenként rendezték meg a 6 napos nagyvadászatokat. A nagyszabású vadászatokat több hetes előkészület előzte meg. Komoly szervezést igényelt a vadászatokhoz szükséges anyagok leszállítása is. 30-40 kocsi szállította a fegyvereket és a katonákat és 120 szekér a körülbelül 7000 méter hosszú palánkszövetet, amit a vadak terelésére használtak. Külön leszállították még az ételek főzéséhez szükséges eszközöket, bútorokat és élelmiszereket.



A vadászat megkezdése előtt 1-2 héttel már elkezdte a személyzet és a segítők a vadak összeterelését. Éjszakánként őrtüzekkel akadályozták meg a terelt vadak szökését. A vadakat egy 4-500 holdas területre hajtották össze. A rengeteg elejtett vadból a személyzetnek és a hajtó jobbágyoknak is jutott bőségesen hús.