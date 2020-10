Debreceni fodrász vitte el a díjat: ő lett idén Magyarország Borbélya

Amikor tanulóként kollégiumban laktam, akkor szembesültem azzal a problémával, hogy ott nem volt helyben fodrász, aki igazítsa a hajunkat, én pedig már akkor nagyon szívesen vállaltam vágást a barátoknak, ismerősöknek. Meglepően sok pozitív visszajelzést kaptam, talán ez vezetett el ahhoz a döntéshez, hogy ezt a szakmát válasszam. Három éve született meg ez az álmom, és mindössze másfél éve dolgozom fodrászként, így igazán nagy elismerés számomra, hogy már most, húszévesen egy országos díjjal büszkélkedhetek

- mesélte a portálnak Balogh György.

Számomra természetes elvárás a rendezett külső. Gyerekként is minden héten vágták a hajam, és már akkor nagyon jó szakemberekhez járhattam. Ennek köszönhetően természetes számomra ez a szakma, magam is nagyon szívesen csinálom

- tette hozzá a győztes.

Az ősszel Budapesten tartott Barber Battle eseményen elismert szakemberek ellen küzdött, mint a mezőny legfiatalabb fodrásza.

Tavaly vettem először részt a rendezvényen, akkor helyezés nélkül tértem haza, de annyira megtetszett a miliő, hogy tudtam, vissza fogok térni. Idén a már korábban szerzett tapasztalattal indultam a versenyen, és minden részletre odafigyeltem. Fontos volt számomra az, hogy milyen modellel nevezek be, mert azt gondolom, ez meghatározó elem lehet a győzelemhez. Rostás Attila, a Diósgyőr labdarúgója elfogadta a felkérésemet, így neki készíthettem el a frizuráját. Mindenképpen egy fiatalos, divatos vágást szerettem volna bemutatni. Manapság a göndör fürtök állnak a hajtrendek középpontjában, sok tinédzser kér dauert, vagy hagyja megnőni a természetes göndör tincseit. A versenyen ezért indultam magam is göndör frizurával, ugyanakkor fontos volt számomra, hogy valami különlegességet csempésszek mellé. Mivel a hajtetoválás közel áll hozzám, asszimmetriát vittem ezzel a technikával a modellem megjelenésébe. A versenyre pályamunkát küldenek a nevezők, majd a döntőbe jutást követően ugyanazt a munkát készítik el. Mivel a haj nem nő olyan gyorsan, ezért nincs lehetőségünk arra, hogy a modellen többször gyakoroljunk. Igyekeztem ettől függetlenül lehetőséget találni a felkészülésre, és a verseny előtt több göndör hajú vendégemen próbáltam ki a megmérettetésre szánt frizurát. Nehézség volt, hogy az a haj, amit megálmodtam, legalább két óra munka eredménye, a versenyen azonban csak 45 perc állt rendelkezésre

- emlékezett vissza Balogh György.

A megmérettetés előtt napokig nem tudtam aludni, nagy volt bennem a verseny­drukk, azonban a helyszínen nagyon jól éreztem magam. A színpadon nem voltam szégyenlős, nagyon szerettem ott állni, és megmutatni a tudásomat. A pályamunkámmal elégedett voltam, és sokaktól kaptam pozitív megerősítést is azzal kapcsolatban, hogy lehet ez egy nyertes pályamű. Mivel a versenyen neves szakemberek is részt vettek, így nem gondoltam, hogy enyém lehet a Magyarország Borbélya cím, úgy gondoltam, az is óriási elismerés, ha a legjobb háromba bekerül a munkám. A célom csak a dobós hely volt, ezért a győzelem tényleg nagyszerű érzés. Büszke vagyok rá, és fontosnak tartom. Manapság nagyon népszerű a fodrászszakma, szinte nap mint nap nyílnak új szalonok. Éppen ezért jelentősnek tartom, hogy kitűnjek a többiek közül, és erre igazán jó alkalom az efféle versenyeken vagy képzéseken való részvétel. A díjak a vendégeknek is visszajelzést jelentenek

- mesélte a fiatal fodrász.

