Az otthoni immunerősítés 4 legfontosabb szabálya: ezekre nagyon figyelj oda

Megérkezett az év talán legkellemetlenebb időszaka: nyirkos hideg, hosszú esték, ráadásul a járványhelyzet miatt a szokásosnál is többet vagyunk a négy fal között, nem ritkán azon aggódva, hogy mit hoz a jövő. Ebben a helyzetben még inkább oda kell figyelnünk a testi-lelki egészségünkre. Bakk Brigitta, az Upfield dietetikusa most megosztott néhány praktikus tippet azzal kapcsolatban, hogy a táplálkozás révén miként erősíthetjük az immunrendszerünket, és milyen hétköznapi szokások segíthetnek még az egészségünk megőrzésében.

Napfény nincs, de a D-vitamin kell

Sajnos a honfitársaink táplálkozása D-vitaminban jelentősen hiányos, pedig ez a vitamin nem csupán az egészséges csontrendszer kialakításához és fenntartásához szükséges, hanem a bőr, az immunrendszer, a vesék egészsége szempontjából is fontos. Bár a megfelelő D-vitamin-szint fenntartásához a közhiedelemmel ellentétben nem szükséges órákat napozni, elegendő napi csupán 10-30 perces, a bőrünk 15%-át (arc, karok, vállak) érő napsugárzás, ennek megvalósítására most nincs sok esélyünk. Szükség van tehát a pótlásra, amiben fontos szerep juthat például a D-vitaminnal dúsított margarinoknak, a halmájolajoknak, a tojásnak, a májnak, valamint a tejnek és a tejtermékeknek.

Eljött a vitaminok ideje

A nátha megelőzésében az egyik leghasznosabb fegyver az immunrendszer erősítése. Ennek során gondoskodni kell a vitaminok és az ásványi anyagok pótlásról, a bélflóra megfelelő működéséről, a rendszeres testmozgásról, a folyadékbevitelről, a helyes táplálkozásról. A megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitelt a legegyszerűbben változatos étkezéssel biztosíthatjuk. Érdemes a rostbevitelre is figyelni: a napi ajánlott mennyiség kb. 25-45 gramm, amit például különböző korpák, teljes kiőrlésű tészták, kenyerek, barna rizs, zabpehely vagy olajos magvak fogyasztásával érhetünk el. A vízben oldódó rostok szintén hasznosak szervezetünk számára: ezeket leginkább gyümölcsök fogyasztásával tudjuk biztosítani.

Figyeljünk oda a kalóriabevitelre!

Az egész napos bezártság miatt rákaphatunk a nassolásra, ami viszont könnyen vezethet elhízáshoz. A szervezet számára fontos a kiszámíthatóság: ha mindig ugyanakkor eszünk, könnyebbé válik az emésztés, és ezzel elkerülhetjük a felesleges kalóriabevitelt is. Tartsuk magunkat a szokásos étkezésekhez és két alkalom között inkább vizet, cukrozatlan teát igyunk. A kalóriabevitel kontrollját elősegíthetjük csökkentett zsírtartalmú margarinok fogyasztásával is, ráadásul ezek az élelmiszerek zsírsavösszetételükkel is támogathatják egészségünket. Mivel alapvetően növényi olajokból készülnek, telítetlen zsírokban gazdagok, amelyek közül a többszörösen telítetlen zsírok fogyasztása elengedhetetlen, hiszen ezeket a szervezetünk nem tudja előállítani.

Mozgás, mozgás, mozgás

A WHO legfrissebb ajánlása felnőtteknek heti legalább 150-300 perc, gyerekek és tinédzserek számára pedig napi legalább 60 perc testmozgást javasol a testi és lelki egészség megőrzése érdekében. Lehetőség szerint óránként szakítsuk meg a munkát, egyszerű nyújtó, átmozgató gyakorlatokkal frissítsük fel magunkat és tornáztassuk meg a szemünket is. Ha nagyon belemerülnénk a munkába, állítsunk be a telefonunkon időzítőt, hogy rendszeres időközönként figyelmeztessen: eljött a felfrissülés és a folyadékpótlás ideje. Ha pedig a gyerekek is otthon vannak, használjuk ki a lehetőséget, mozogjon együtt a család!

Címlapkép: Getty Images