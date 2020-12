Ez az étrend a legtöbb vírustól megvéd: nesze neked COVID-19, influenza

A világjárvány okozta rendkívüli helyzet, a karantén és a kijárási korlátozások nemcsak politikai és gazdasági, hanem lelki kríziseket is okoznak, azonban ezekről beszélünk a legkevesebbet. A Covid-19 tavasz óta sok millió magyar magánéletét is felforgatta, a lelki problémák orvoslására azonban nem lesz vakcina, nekünk kell velük szembenézni.

Advent van, a várakozás, „az Úr eljövetelének” időszaka. Idén azonban talán mindannyian várunk egy másik, új csodára is, hogy búcsút inthessünk a világjárványnak és ismét a megszokott életünket élhessük. De hogyan lehet egy világméretű krízis közepén, sokkoló adatok árnyékában, lélekben is felkészülni a közelgő ünnepre? Hogyan maradjunk talpon, hogyan élvezzük, négy fal közé zárva, lekorlátozva az életünk? - Erre keresi a választ az amerikai karriertanácsadó, Marty Nemko is, aki a világjárvány kapcsán a Psychology Today-en megjelenő cikksorozatában ezúttal az étkezésről ír.

Mert az étkezés nemcsak szükséglet, hanem alapvető örömforrás is



A hónapok óta tartó bezártság, a stressz- és krízisállapotok miatt sokan az evéshez fordulnak vigaszért. Marty Nemko ezt nem veti senki szemére , nem tilt semmit, nem mondja meg, mit és hogyan együnk, sokkal inkább arról ír, hogyan próbáljuk átvészelni ezt a krízist, közben pedig megtalálni az örömöt abban, ami éppen megadatik.

Kezdjük el értékelni nem csak az életet, de az ételeinket is

Belegondoltunk egyszer is abba, hogy ételeinknek és élelmiszereinknek, míg az asztalunkra kerülnek, milyen sajátos és egyedi keletkezéstörténetük van?

Télvíz idején, állig maszkban, besétálunk a szupermarketbe, és a földkerekség egyik legfinomabb gyümölcse egy kéznyújtásnyira hever előttünk a pulton. Leemelünk egy doboz sárgán mosolygó őszibarackot. Roppant egészséges, még bűntudatunk sem kell, hogy legyen, ha rákívánunk. De tényleg, belegondoltunk egyszer is abba, hogy ez az őszibarack több ezer barackfajta keresztezéséből szültetett, és csak azért ilyen, hogy számunkra minél laktatóbb és ízletesebb legyen? Egy-egy életképes gyümölcsfajtát évtizedekig nemesítenek. Tudjuk, mennyi időbe kerül, amíg a facsemete termőre fordul, hogy aztán a fát trágyázni, öntözni és metszeni is kell? Majd jöhet a betakarítás, utána a kamionok, a forgalmazók és a kiskereskedők mind-mind azért dolgoznak, hogy a friss barack az asztalunkra kerülhessen.

Nem túl bonyolult: legyünk egy fokkal tudatosabbak!

Élvezzük ki, ami ebben a szorongató helyzetben, akár a karanténban is, itt és most kiélvezhető, például az étkezés valódi örömét. Éva is ezt tette a Paradicsomban, írja Marty Nemko, azzal az első almával… Lehet abban is valami, amit George Bernard Shaw állított: "Nincs ennél őszintébb szeretet, mint az étel szeretete” ... különösen, ha egy szeretett ember készíti el neked.

Az ételek iránti megbecsülésünket azzal is fokozhatjuk, ha hálásnak érezzük magunkat, hogy egyáltalán ehetünk. (Hiszen, miközben ezeket a sorokat írjuk, több ezer magyar COVID-19 beteg egyáltalán nem tud enni, nem érez sem ízeket, sem szagokat.)

Álljunk neki olyat főzni, amit különben soha se készítenénk el!

Ha egyike azoknak, akiknek több ideje van a COVID-19 közepette, talán ez a jó alkalom arra, hogy kipróbáljon olyan álomrecepteket, amelyek elkészítéséhez sok idő és türelem kell. Akkor itt az ideje nem csak a házi kenyérsütésnek, hanem például egy Grand Marnier szuflé elkészítésének is.

Sokunknak hiányoznak a pizzériák, a jó éttermek, velük azok a pillanatok, amikor nem nekünk kell gondoskodni a mindennapi betevőnkről, amikor csak lapozgatjuk az étlapot… Ezért is érdemes néha rúgni a hámból, és rendelni valami finomat!

Másrészt azt is látni kell, hogy a Covid-19 kitörésével járó társadalmi távolodás mellett a családok is több időt tölthetnek együtt, ami új lehetőségeket kínál például a közös otthoni étkezésekre, az egészségesebb ételek elkészítésére is. A nehéz időkben így lelkiekben is közelebb kerülhetünk egymáshoz.

Legfontosabb feladatunk, hogy feltegyük önmagunknak is a kérdést: mire van igazán szükségünk

Mert amennyire lehetséges, figyelembe kell vennünk saját szükségleteinket. De jó, ha tudjuk, a veszélyhelyzet idején, hogy egészségesek maradjunk, amennyire lehet, egészségesen is kell étkeznünk. Tudatosítani kell: nekünk is van szabadságunk, nekünk is van felelősségünk, igenis tehetünk magunkért!

Végezetül, voltaképpen mindegy is, mit fogyasztunk: advent előtti böjtöt tartva csak barackot majszolunk, vagy velős pirítóst kenünk a házi sütésű kenyerünkre, igazán az is számít, milyen tudatossággal, és lélekkel tesszük mindezt.

Pár jó tanácsot azért még érdemes megfogadni



1. Egészséges táplálkozás: jobb közérzet



Az egészséges táplálkozáshoz biztosítanunk kell szervezetünk számára a megfelelő szénhidrát- és fehérjeforrásokat, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint zsiradékokat. A 2016-ban megjelent hazai táplálkozási ajánlás – amelyet a Magyar Tudományos Akadémia támogatja –, az



2. Tervezés, szervezés – Cél, hogy minél ritkábban menjünk bevásárolni



Váljunk tudatos vásárlókká, tervezzük meg az egész heti menüt, gondoljuk át azt is, mit ennénk szívesen reggelire és vacsorára, írjunk össze egy bevásárlólistát és így induljunk el a boltba. Kerüljük viszont a pánikvásárlást! Mindig nézzük meg a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időt.



3. Egyensúly, energiaegyensúly



A napi energiaszükségletünket alapvetően az alapanyagcsere és a napi fizikai tevékenység határozza meg. Ha kevesebbet mozgunk, kiesik a munkába menés, gyaloglás a megállóból a munkahelyre és vissza, sokak számára a rendszeresen beiktatott csoportos edzés, és a sport is elmarad. Ezáltal csökken az energiaszükségletünk is: figyeljünk erre! Ezért is fontos, hogy karantén idején hetente egyszer álljunk rá a mérlegre is.



4. Egészséges táplálkozással támogassuk az immunrendszerünk



A szervezet természetes ellenálló képessége javítható, ha étrendünk megfelelő mennyiségben tartalmazza az immunrendszer felépítéséhez, aktivitásához szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat. Mivel télen kevesebb napfény ér bennünket, és meglehet, hogy nem tudunk elegendő friss gyümölcshöz és zöldséghez jutni, elsősorban a C- és D-vitamint kell pótolnunk táplálékkiegészítők formájában, de szedhetünk nyugodtan multivitamint is.



5. Kerüljük a nassolnivalókat! A Egészségügyi Világszervezet (WHO) külön útmutatást dolgozott ki arra, hogyan vészeljük át ezeket a gondterhelt hónapokat. Legfontosabb a tervezés, a szervezés, a racionalizálás, a vásárlás gyakoriságának csökkentése, valamint:Az egészséges táplálkozáshoz biztosítanunk kell szervezetünk számára a megfelelő szénhidrát- és fehérjeforrásokat, zöldségeket, gyümölcsöket, valamint zsiradékokat. A 2016-ban megjelent hazai táplálkozási ajánlás – amelyet a Magyar Tudományos Akadémia támogatja –, az Okostányér közérthető és látványos módon mutatja be, hogy naponta milyen arányban és mennyiségben fogyasszuk, hogy étrendünk egyensúlyban maradjon.Váljunk tudatos vásárlókká, tervezzük meg az egész heti menüt, gondoljuk át azt is, mit ennénk szívesen reggelire és vacsorára, írjunk össze egy bevásárlólistát és így induljunk el a boltba. Kerüljük viszont a pánikvásárlást! Mindig nézzük meg a fogyaszthatósági, illetve minőségmegőrzési időt.A napi energiaszükségletünket alapvetően az alapanyagcsere és a napi fizikai tevékenység határozza meg. Ha kevesebbet mozgunk, kiesik a munkába menés, gyaloglás a megállóból a munkahelyre és vissza, sokak számára a rendszeresen beiktatott csoportos edzés, és a sport is elmarad. Ezáltal csökken az energiaszükségletünk is: figyeljünk erre! Ezért is fontos, hogy karantén idején hetente egyszer álljunk rá a mérlegre is.A szervezet természetes ellenálló képessége javítható, ha étrendünk megfelelő mennyiségben tartalmazza az immunrendszer felépítéséhez, aktivitásához szükséges ásványi anyagokat és vitaminokat. Mivel télen kevesebb napfény ér bennünket, és meglehet, hogy nem tudunk elegendő friss gyümölcshöz és zöldséghez jutni, elsősorban a C- és D-vitamint kell pótolnunk táplálékkiegészítők formájában, de szedhetünk nyugodtan multivitamint is. Egyszerűen ne tartsunk otthon édességet vagy nassolni valókat. Lehet viszont gyümölcsökből frissítő italokat vagy zöldségcsipszeket készíteni. Az aszalt gyümölcsökkel, olajos magvakkal is vigyázzunk, mert magas kalóriatartalmuk, csak kis mennyiségben fogyasszuk.

