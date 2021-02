Inkább ezeket rakd a kávéba, teába cukor helyett: 6 alternatív megoldás édesítésre

Leggyakrabban tejjel, tejszínnel és különféle édesítőszerekkel dobjuk fel a kávénkat, teánkat. A többség az egyszerű fehér cukrot használja, bár kedvenc forró italaink édesítésére bőven akadnak más módszerek is. Ugyanakkor a kevesebb néha több örök igazságát az édesítésre is alkalmazhatjuk: ha azt vesszük észre magunkon, hogy a nagy adag édesítőszer elválaszthatatlan része a reggeli kávénknak, teánknak, olyannyira, hogy valójában az határozza meg magát az italt, ne habozzunk változtatni! Legjobban tesszük, ha kávé- vagy teafajtát váltunk (ha lehet, jobb minőségűre), és csökkentjük a hozzáadott édesítő mennyiségét - javasolja a The Spruce cikke.

Cukor

A forró italok legnépszerűbb édesítője. A különféle cukortípusoknak különböző ízprofiljuk van, amit vásárláskor, használatkor nem árt figyelembe venni: a barna nádcukor például mélyebb, gazdagabb ízű, mint a finomított fajta. A fehér cukor nem más, mint a cukorrépa levéből nyert édes, tisztított és kristályosított, egynemű szemcsés szacharóz. A barna cukor hasonló a finomított fehér cukorhoz, abban különbözik, hogy a gyártás során melasz szirupot kevernek hozzá, majd újból kiszárítják. A barna nádcukor finomítatlan termék, előállításánál az a cél, hogy megőrizzék a nádcukor eredeti melasztartalmát. A melasznak köszönhető a nádcukor különleges aromája és íze is.

Már régóta csökken a termelési kedv



Ahogy mi is



A csupán közepes termés az elmúlt évi termelési körülményeket figyelembe véve nem érte váratlanul a szakmabelieket. A tavaszi hűvös idő, majd az aszály, utána pedig a helyenként rengeteg csapadék nagy nehézségeket okozott. Az eső áztatta táblákon kisebb lett a répa cukortartalma, emellett sok korai kártevő is pusztíthatott. Magyarországon a cukorrépa termesztése és a cukorgyártás kétszáz éves múltra tekint vissza. A cukorrépa termesztésének fontos funkciója van a - termőföld minőségének megóvásában kiemelkedő szerepet játszó - vetésforgókban és a növénytermesztés biológiai sokféleségének megőrzésében is. A termelési kedv azonban jó ideje csökken, elsősorban a cukor alacsony világpiaci ára miatt.Ahogy mi is beszámoltunk róla korábban, a Magyar Cukor Zrt. kaposvári gyárába 11 690 hektár termését szállították be tavaly a gyár szerződéses termelői. Az ország egyetlen cukorgyárában – 16 százalékos cukortartalmú répára átszámítva – 652 685 tonnát dolgoztak fel. Az átlagtermés (szintén 16 százalékos cukortartalommal) hektáronként 55,83 tonna volt, ami csak közepesnek számít.A csupán közepes termés az elmúlt évi termelési körülményeket figyelembe véve nem érte váratlanul a szakmabelieket. A tavaszi hűvös idő, majd az aszály, utána pedig a helyenként rengeteg csapadék nagy nehézségeket okozott. Az eső áztatta táblákon kisebb lett a répa cukortartalma, emellett sok korai kártevő is pusztíthatott.

Árakat tekintve a cukor a legjobb áron elérhető édesítőszer. Márkától függően a kristálycukor kilója 220-270 forint körül van, a barna nádcukoré pedig átlagosan 700 forint körül alakul - utóbbinak persze vannak bio változatai is, akár 2900 forintos kilóáron.

Melasz

Merész, mély ízű, folyékony édesítőszer, ami többek között brazil és a kolumbiai kávék ízesítésére kiváló. A sűrű cukorszirup a cukorrépa vagy cukornád cukorrá történő feldolgozásának mellékterméke. Kevésbé édes, mint a cukor, cserébe komplex, már-már füstös íze van. A cukorral ellentétben nem kapni minden sarki kisboltban, és érthető módon az ára is jóval magasabb, mint a cukoré. 300 grammos kiszerelésben 1200-1400 forint körül juthatunk hozzá, de hétkilós kiszerelésben is találhatunk ilyen terméket 15 ezer forint körüli áron.

Méz

A mézet teákhoz, kávékhoz egyaránt használhatjuk. Csakúgy, mint a cukor esetében, a különféle mézeknek más az ízprofilja.

Magyarországon ezek a legnépszerűbb fajták:

Vegyes virágméz : ha a mézben egyik növényfaj virágpora sincs túlsúlyban, akkor a méz vegyes virágméz. Színe, íze az összetevőktől függ.

: ha a mézben egyik növényfaj virágpora sincs túlsúlyban, akkor a méz vegyes virágméz. Színe, íze az összetevőktől függ. Repceméz : gyorsan kristályosodik, színe fehér vagy elefántcsontszín. Íze karakteres.

: gyorsan kristályosodik, színe fehér vagy elefántcsontszín. Íze karakteres. Akácméz : világos-aranysárga, sokáig folyékony marad. Íze enyhe, kellemes.

: világos-aranysárga, sokáig folyékony marad. Íze enyhe, kellemes. Napraforgóméz : világossárga-narancssárga, gyorsan kristályosodó. Íze erőteljes, jellegzetes.

: világossárga-narancssárga, gyorsan kristályosodó. Íze erőteljes, jellegzetes. Hársméz : világoszöld, néha sárga. Nagyon édes, gyümölcsös, enyhén mentás. Lázcsillapításra, meghűlésre, nyugtatásra alkalmas.

: világoszöld, néha sárga. Nagyon édes, gyümölcsös, enyhén mentás. Lázcsillapításra, meghűlésre, nyugtatásra alkalmas. Szelídgesztenyeméz: vörösesbarna, hónapokig folyékony. Íze erőteljes. Jó hatású a szív- és érrendszerre.

Vannak, akik azért választják a mézet édesítőszerként, mert egészségügyi előnyei közismertek. Ha emiatt preferáljuk, kávé vagy tea elkészítésekor semmiképp ne forraljuk fel, mert így csökkenthetjük a pozitív hatásait!

A magyar méhészek is megszenvedték 2020-at Az elmúlt öt év átlagos mézhozama 20 és 32 ezer tonna között volt, az utóbbi években csökkenő trend mellett. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2020-ban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt az átlagostól elmaradó, 14 ezer tonna méztermésre figyelmeztetett. A repce virágzását az aszály hátráltatta, az akáclegelők soha nem látott fagykárt szenvedtek, a napraforgó virágzása idején pedig hűvös, csapadékos időjárás akadályozta a gyűjtést.



Az elmúlt években folyamatosan emelkedett az egy főre jutó éves átlagos mézfogyasztás Magyarországon: míg 2010-ben egy ember átlagosan 30 dekagramm, addig 2019-ben már közel 1 kilogramm mézet fogyasztott.

A nagy üzletláncokban igencsak borsos áron juthatunk magyar mézhez: virágmézet 2300-2800 forintos kilóáron kapunk, az akácméznél nem kiugró a 4-5 ezer forintos kilóár. Ha piacra megyünk, akácmézet 2600-3200 forintos kilóáron találunk, a vegyes méz ennél jóval olcsóbb, már 1600-2000 forint körül elérhető.

Juharszirup

Nagyon értékes természetes édesítőszer, sok aminosavat, vitaminokat valamint ásványi anyagokat tartalmaz. Íze és állaga a mézéhez hasonló. Abban is hasonlítanak, hogy számos fontos élettani hatással bíró anyagot tartalmaznak. Elsősorban az Észak-Amerika keleti részén honos cukorjuhar fa nedvéből állítják elő. Kiló- és literárban egyaránt mérik. A piacon fellelhető 11600 forintos literáron is, de a 6000, sőt 9600 forintos kilóár sem ritka.

Sztívia

Az egyik legnépszerűbb, természetes eredetű édesítő. A kivonat a stevia rebaudiana (magyarul említik jázminpakócaként is) nevű, Dél-Amerikában őshonos növény leveléből származik. A növény levele olyan édes vegyületeket tartalmaz, amik a cukornál százszor édesebbek. A boltban legtöbbször sztívia tartalmú asztali édesítőszer címszó alatt találkozhatunk ilyen termékekkel, folyékony és por, esetleg tablettaformában is. A folyékony édesítőszer literára 4600-4800 forint körül mozog. A tablettás kiszerelések között keresve első ránézésre meghökkentőnek hathat a 74800 forintos kilóár, de ne feledjük: egy aprócska tabletta egy mokkacukor édesítő hatásával ér fel. Porként találkozhatunk 24 ezer forintos kilóárral is.

Házilag ízesített szirupok

A különféle cukorszirupok lényegében vízben felfőzött cukoroldatok. Az egyszerű szirup semleges ízű, jól működik a legtöbb kávéval és teával, és ha ilyen formában használjuk, előnye, hogy a cukor feloldódása sem jelenthet problémát. Könnyen lehet ízesíteni őket olyan összetevőkkel, mint gyümölcsök, gyógy- és fűszernövények – ezt legjobb, ha forralás során tesszük meg.

Gyümölcsök

Függetlenül attól, hogy levet, nektárt készítünk-e belőlük, esetleg pürésített formában használjuk fel, a gyümölcs ízletes és természetes módja lehet főként a tea édesítésének.

