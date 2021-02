El se hiszed, milyen életelixír az almaecet: az egyik legősibb gyógyszerünk ez

A hagyományos magyar paraszti kultúrában a házipálinkán kívül még egy orvosságot ismertek: a gyümölcsecet. Dédszüleink nem csak az ember-, de az állatgyógyászatban is sűrűn használták, sőt a tartósítást, fertőtlenítést is ezzel oldották meg. Olyan gyümölcsből készítették, ami a kertben épp a legtöbb termett. Göcsejben és az Őrségben például jórészt nem is alma, hanem vadkörte került a fahordókba.

Dédanyáink ezzel készítették a savanyúságot, ízesítették az ételeket. Nyáron pedig, fröccs helyett, vízzel hígítva, egy kiskanál szódabikarbónával megbolondítva ezt itták hűsítőnek. Bőrbetegségek ellen is használták, kiütésekre, vagy hajmosáskor, öblítővízbe is csepegtettek belőle.

Hogyan készítsünk házilag?

Számtalan videót találni arról, milyen könnyedén, akár 5 literes dunsztosüvegben, magunk is készíthetünk házi gyümölcsecetet. Azonban, tegyük hozzá, az ízletes, valóban gyógyhatású ecethez azért némi szakértelem is szükséges, és nem árt a fahordó sem. Persze anélkül is nekállhatunk, ha van friss, érett almánk pár kilónyi. Másrészt, az eredeti házi almaecetbe véletlenül sem tettek cukrot sem mézet, a fermentáláshoz nem is kell, megecesedik anélkül. Hagyományosan az sem volt mindegy, milyen almából készül az ecet. Ha gyógyászati célra szeretnénk használni, mindenképpen gondosan válogassuk meg az alapanyagot. Csak ép, nem rohadt, vegyszermentes almát használjunk. A gyümölcsöt össze kell törni, majd kipréselni a levét, 4-6 hétre fahordóba kell tenni, fénytől védeni kell. Addig tároljuk így, amíg meg nem ecetesedik, aztán le lehet fejteni…

Salátákhoz, mártásokhoz, főételekhez, és húsokhoz egyaránt használhatjuk mi is. Pár kiskanál naponta, szigorúan vízzel hígítva, valódi életelixír.

Felsorolni is nehéz, milyen jótékony hatásai vannak

Nem győzzük hangsúlyozni, a valódi gyümölcsből, fermentálással készült almaecetnek igazi gyógykészítmény. Finom íze mellett számos egészségre gyakorolt jótékony hatással rendelkezik. Remek vitamin-, ásványi anyag- és rostforrás. A-, B- és C-vitamint tartalmaz, az ásványi anyagok közül pedig megtalálható benne többek között a foszfor, a kalcium, a kálium, a nátrium, a vas és a magnézium. Kis mennyiségben tartalmaznak aminosavakat, enzimeket, pektint, valamint antioxidáns hatással rendelkező polifenolokat és szerves savat (almasav) is. Ráadásul a savtartalma alacsonynak mondható, mindössze 4-5%.

Erősíti az immunrendszert - vitamin- és ásványi anyag-tartalmának köszönhetően.

Segít megújítani a bőr természetes kémhatását (rendbe hozza a pH-ját), csillapítja a viszketést, és jótékony hatású számos fertőző bőrbetegségben.

Támogatja a májműködést.

Javítja a veseműködést.

Egyes kutatások szerint jótékonyan befolyásolja a vércukorszintet akkor, ha étkezés közben elfogyasztunk 1-2 teáskanálnyi almaecetet.

Jótékonyan hat a koleszterinszintre.

Sokan dicsérik, hogy javítja a bél egészségét.

A zsírégetés csodaszerének is tartják

Különböző diétás étrendtanácsokat találhatunk az internetet böngészve, valamint megjelentek almaecetből előállított termékek, kapszulák is. Ami biztos, hogy hosszú távú fogyasztása javítja az emésztést, és fokozza az energiatermelés hatékonyságát. A Journal of Functional Food tanulmány szerint a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az almaecet étvágycsökkentő hatással bír, így testsúlycsökkentő szerepe van. Két csoportot vizsgáltak. Ugyanazzal a diétát alkalmazták mindkettőnél, csak az egyik csoporttal minden nap itattak hígítva 2 kiskanál almaecetet is. Az a csoport viszont látványosan többet fogyott, amelyik almaecetet is kapott.

Figyelem: Az ecet savassága nem tesz jót a fogzománcnak, ezért minden esetben vízzel hígítva fogyasszuk!

Almaecet jó a pattanásos bőrre is

Az almaecetet még a szépségiparban is használják: samponkészítésre, mivel csillogóvá teszi a hajat, illetve számos hajnövesztő készítmény alapanyagául is szolgál. A sebgyógyításban és bőrápolásban is segíthet, például a pattanások és kiütések ellen is hatásos lehet.

A pattanásos bőrre ezt ajánlják: 1 evőkanál ecetet hígítsunk fel egy csésze vízzel, majd egy vattacsomóval vigyük fel az arcbőrre, aztán 15 percig hagyjuk rajta, majd mossuk le.

