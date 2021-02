Ezeket veheted most fillérekért a piacon: itt a nagy zöldség-gyümölcs naptár

Az éttermek alapanyag-használatában is van még hova fejlődni

Nemrég beszélgettünk Horváth Boldizsárral, a Farm2Fork alapítójával, aki azon dolgozik, hogy a magyar termelőket összekösse a csúcsgasztronómiában ismert séfekkel és a prémium minőségű, helyi alapanyagokra nyitott lakossági megrendelőkkel. "Van egy misszióm: hiszek abban, hogy sokkal több helyi terméket kellene fogyasztanunk, viszont azt is szeretném elérni, hogy ez ne csak divat legyen, hanem valóban egy tudatos választás. Fontos, hogy támogassuk a hazai termelőket, étkezzünk szezonálisan, használjunk bio alapanyagokat: ezek a fő szempontok a kínálatunk kialakításában is" - fogalmazta meg a vállalkozás alapkoncepciójának lényegét. Mivel Boldizsár biogazdálkodást tanult, a kínálatukban hangsúlyosan jelen vannak azoknak a gazdáknak a termékei, akik környezetkímélő gazdálkodást folytatnak.Az éttermek alapanyag-használatát illetően azt mondta: úgy látja, hogy elindult egyfajta tudatosabb alapanyaghasználat, ugyanakkor ez még mindig egy lassú folyamat. "Sokkal progresszívebb változást várnék. A teljesen szezonális alapanyagokra való étlapírás még mindig nehézkesen megy sok helyen, emellett az ár számukra is fontos tényező, ezért is jellemző, hogy sokan az olcsóbb import javára döntenek."