Tudtad? Egyre többen indulnak ilyen futóversenyeken Magyarországon

HelloVidék: Mikor kezdtél el futni? Hogyan jutott eszedbe, hogy jótékonysági futóversenyeken vegyél részt?

Benyhe Nikolett: A futás iránti szenvedélyem 5-6 évvel ezelőtt kezdődött. Az első félmaratonomat 1 hónap után futottam le mindenféle felkészülés nélkül. Később egy barátnőm is csatlakozott hozzám és edzésterv alapján kezdtünk el futni. Mindig is arról álmodtam, hogy segíthessek beteg gyerekeknek, ezért kerestem a lehetőségeket, így találtam rá Ganyi Károly keresésére egy „Add a hajad” kampányhoz, melynek célja az volt, hogy rákos gyerekeknek a levágott hajakból parókát készítsenek. Jelentkeztem a felhívásra és levágattam a hajam. Korábban ismertem már Karcsit, de kicsit később elkezdett jótékonysági futókat keresni, így amint értesültem a lehetőségről, azonnal jelentkeztem. Ezzel teljesült egy álmom. Egyik alkalommal volt egy program, amikor egyszerre 270 gyereket mozgattunk meg egy speciális babakocsiért. Ózdon én csináltam először olyan programot, amikor óvodában a vezetővel karöltve Mikulás futást tartottunk és az esemény jótékonysági céllal valósult meg.

Mennyi erőt ad a futás a nehéz mindennapokhoz, önmagunk legyőzéséhez?

Bármilyen fáradt is vagyok, megyek futni, mert éltet. Számomra a legjobb érzés, ha van célja, hogy miért futok. Úgy gondolom, hogy lehet sportolni úgyis, ha csak önmagunkért, az egészségünkért tesszük, de erősíti a kitartást is, ha tudjuk, a sportolással támogatunk mást is. Futni elkezdeni elhatározás kérdése, de itt is van egy pont, mint minden sportnál, amikor úgy érezzük feladnánk, de tovább kell menni, kitartani.

Hogyan működik a jótékonysági futás? Hogyan lehet támogatni a versenyt?

Nagyon sok szervezet van, akik jótékonysági futóversenyeket szerveznek, hogy valamilyen célból támogassanak egy gyermeket, csoportot, vagy bármi olyan fontos dolgot, amit célként kitűztek. Többféle versenykiírás van, de a célkitűzés mindig azonos, hogy összefogással segítsenek. Ezek a szervezetek kiírják egy adománygyűjtő oldalra a célt, amelyhez adományozó magánszemélyeket vagy cégeket keresnek. A futást szervezők és adományozók meghatározzák, hogy mekkora távot, mennyi idő alatt kell lefutni és milyen összeggel támogatják a cél elérését. A megtett km-ek arányában emelkedik a támogatási összeg is. Van egy karóra, melyre egy applikáció van telepítve, amivel hitelesíteni tudjuk a megtett távolságot. Összefogással fantasztikus dolgokat lehet megvalósítani. Nemcsak egészségesebb lesz a futó, hanem jó érzéssel tölti el, hogy másokat a saját teljesítményével támogat.

Milyen célokért szoktak részt venni egy ilyen versenyen?

A legtöbbször beteg gyerekekért futottam. Leggyakrabban segédeszközökért, akadálymentesítésért, vagy egy drága műtéti kiadás összegyűjtéséért vettem fel a futócipőt. Természetesen vannak más jellegű célok, amelyekért futni szoktak, ez függ a jótékonysági szervezet kiírásától.

Hogyan tapasztaltad, a versenyeken a vidékiek vagy a fővárosiak indulnak többen?

Békeidőkben, amikor nincs járványhelyzet, akkor az ország több pontján, főleg nagyvárosokban vannak meghirdetve futóversenyek. Ózdról már utaztam el versenyezni Budapestre, Miskolcra, Kazincbarcikára, Kassára, de a Balatont is eddig háromszor-négyszer átfutottam csapatban. Én úgy tapasztaltam, hogy a fővárosból is utaznak vidékre, de a vidékiek is utaznak messzebbre akár, ha olyan célért „küzdenek”, ami számukra is fontos. Nem meglepő az sem, ha külföldiek is indulnak versenyeken.

A fővárosban vagy vidéken adakozóbbak jótékony célokért?

Magyarország főváros központú, országos kimutatásban is sokkal magasabbak a bérek Pesten, mint más városokban. Feltételezem, hogy emiatt több jótékony célt tudnak támogatni, azonban a vidéki nagyvárosokra, kisebb településekre is jellemző, hogy adakoznak.

A koronavírus járvány felülírta a futóversenyeket is. Ha elmaradnak a hagyományos versenyek, milyen formában futhattok?

A Covid miatt nagyon nehéz a helyzet a gyülekezési tilalom miatt. Nem tiltják szerencsére, hogy fussunk, sőt a korlátozó rendeletben is kitértek rá, hogy szabad az egyéni szabadidős sporttevékenység. Próbáltunk jótékonysági virtuális futóversenyeket is meghirdetni, de nagyon kevesen jelentkeztek. A virtuális futóversenyeknél is be kell nevezni, majd futás után az órán lévő applikációt lefotózva kell hitelesíteni a megtett távolságot. El kell küldeni ezt a képet a versenyt hirdetőnek, utána pedig oklevelet, érmét küldenek, attól függően, hogy a kiíró mit ajándékoz a résztvevőknek. Nem tudom, hogy mikor oldják fel teljesen a korlátozásokat, de azt gondolom azért is jelentkeztek kevesen, mert a csapatban való futás sokkal ösztönzőbb, mintha valaki egyénileg fut.

Milyen idényt terveztek 2021-ben? Nehezebb most adakozókat találni?

Minden attól függ, hogy mikor lehet újra csapatban futni. Az embereknek elege van a bezártságból, a társasági élet hiánya miatt alig várják, hogy újra társasággal futhassanak. Azt gondolom, ha vége lesz a korlátozásoknak, akkor még többen fognak részt venni futóversenyeken. Az adakozókra vonatkozó kérdés nehéz, mert 2020-ban nagyon sokan kerültek nehéz helyzetbe és mindenki jobban meggondolja a kiadásait.

Fotók: Bódogh Gabriella