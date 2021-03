Folyamatosan nő a betegek száma Debrecenben: módosult a COVID-ellátás a Klinikai Központban is

Ahogy a közleményben írják, a betegek száma folyamatosan emelkedik, ezért változott a COVID-ellátás a Klinikai Központban. A Nagyerdei Campuson, az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika épületében megnyitották a Járványügyi Ellátó Központ 2-es részlegét, ahol a fekvőbetegek ellátására intenzív- és általános osztályt is kialakítottak.

A Klinikai Központ vezetése arra kéri a tisztelt Betegeket, hogy koronavírus fertőzésre utaló légúti tünetek (például: köhögés, légszomj) továbbá láz, a szag- és ízérzés zavara esetén továbbra is a Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztályát keressék fel, illetve súlyosbodó tünetek esetén értesítsék háziorvosukat, illetve a mentőszolgálatot. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a betegek ne várjanak, ha gyanús tüneteket észlelnek, ilyenkor azonnal forduljanak szakemberhez, mivel koronavírus fertőzés esetén állapotuk akár órák alatt is rosszabbodhat.

A növekvő betegszám miatt a nem légúti betegek ellátását végző Nagyerdei Campus Sürgősségi Klinikáján szigorították az előszűrést. Minden érkező beteget alaposan kikérdeznek és testhőmérsékletet mérnek. A fertőzésgyanús betegeknél gyorstesztet végeznek, és pozitív eredmény esetén a beteget elkülönítik, majd a Kenézy Gyula Campusra szállítják.

Az intézkedéseket a romló járványadatok tették szükségessé. A betegek között egyre több a fiatal, és folyamatosan nő a súlyos állapotú, lélegeztetésre szoruló koronavírus-fertőzöttek aránya. Szabó Zoltán professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke arra kéri a debrecenieket, hogy aki még nem regisztrált védőoltásra, tegye meg minél hamarabb, mert csak a megelőzés tudja biztosítani a járvány hatékony kezelését.

Változások a járó- és fekvőbeteg ellátásában

A koronavírus-járványhelyzet romlása miatt 2021. március 9-től a Debreceni Egyetem Klinikai Központban megváltozik a járó- és fekvőbeteg ellátás rendje.

Minden heveny tünetekkel bíró, sürgősségi kivizsgálást, ellátást igénylő beteget soron kívül fogadnak.

Az onkológiai betegellátás zavartalanul folytatódik.

A halasztható ellátások tekintetében azonban a szakrendelések és a vizsgálatokra korábban előjegyzést adó szervezeti egységek új időpontról értesítik majd a betegeket.

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ vezetése számít a betegek és hozzátartozóik együttműködésére, megértésüket és türelmüket kéri.

