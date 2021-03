Rengeteg magyar keresi ezeket a gyógynövényes termékeket: mi a titkuk?

Nem túlzás azt mondani, hogy a gyógynövényes termékek reneszánszukat élik a magyar fogyasztók körében, a koronavírus-járvány pedig talán még keresettebbé tette a természet patikájából származó teákat, kivonatokat, illóolajokat, kifejezetten azokat a fajtákat, amiknek immunerősítő hatása is ismert. Ennek kapcsán kérdeztük Lopes-Szabó Zsuzsát, a bükki füvesember, vagyis Szabó Gyuri bácsi lányát arról, hogy tapasztalatuk szerint növekedett-e az érdeklődés a termékeik iránt a pandémiának köszönhetően a korábbiakhoz képest.

A magunk példájából kiindulva mondom, hogy érdekes hullámvasútnak vagyunk szemtanúi az utóbbi hónapokban. Amikor tavaly jött az első hullám, nem volt könnyű követni a hirtelen megugró igényeket: sokan jöttek, és hosszú időre vásároltak be. Nagyjából ugyanannyit adtunk el egyébként a termékekből, de egyszerre sokat. A mostani szigorítások előtt is hasonló jelenséget tapasztaltunk az üzleteinkben. A korlátozások bevezetésével erősen megcsappant a mi forgalmunk is, ugyanakkor már nyolcadik éve van egy nagyon jól működő webáruházunk. Úgy gondoljuk, hogy sokan azok közül, akik korábban az üzleteinkben vették meg a termékeinket, most áttértek az online vásárlásra, hogy ne kelljen a szükségesnél többet kimozdulni otthonról, csak amennyit nagyon muszáj. Így ezen a csatornán jelentősen megnőtt a forgalom

- mondta el a HelloVidék megkeresésére. Nem nagy meglepetés, hogy legtöbben immunerősítéssel kapcsolatos termékeket kerestek, ez már tavaly tavasszal is jellemző volt. „Mi már a pandémia elején leszögeztük, hogy nem tudunk olyan gyógynövényt ajánlani, ami a vírusokra jó lenne. Azt tanácsoltuk az embereknek, hogy azokat a gyógynövényeket használják, amiket egyébként a népgyógyászat használ vírusos fertőzésekre nagyon régóta. Ilyen például az orbáncfű, a diólevél, a citromfű, a kakukkfű. Immunerősítésre pedig az előbbi klasszikusok mellett a csipkebogyót szoktuk javasolni. A stressz miatt rengetegen keresték a nyugtató hatású teakeverékeinket is”, tudtuk meg Zsuzsától.

Teljesen érthető, hogy e termékek iránt is megnőtt a kereslet, hiszen a járványhelyzet és minden velejárója mindenkit megvisel mentálistan, kicsiket és nagyokat egyaránt. Az olyan nyugtató hatású növények, mint a komló, a levendula, a kamilla, az akácvirág, a galagonya, sokat segíthetnek, a belőlük készült teákat nap közben is bátran lehet fogyasztani. A macskagyökér is ide tartozik, annak erősebb a hatása. Zsuzsa legjobb szívvel a citromfüvet ajánlja, mert azt korlátozás nélkül bármikor ihatja bármely korosztály. „Az idegek megnyugtatására ugyanakkor remekül alkalmas egy séta a parkban, vagy egy békés, közös családi program. A testnek is jót tesz, ha az embernek kiegyensúlyozott a lelke”, tette hozzá. Szerinte egyébként

most már arra van szükségünk, hogy egy kicsit erőre kapjunk, és szerencsére az energizálásra, tonizálásra is ismert számos gyógynövény.

Ilyen például a már említett akácvirág és a diólevél, és szintén ide tartozik a szeder, a zsálya, ezeket nagyon jól lehet együtt is inni.

Azt is megtudtuk, hogy Gyuri bácsi már nagyon várja a tavaszt.

Sok diófát, szederbokrokat ültetett néhány évvel ezelőtt, és van egy hatalmas mentaültetvénye is. Most a szurokfűre koncentrál, és cickafarkat is akar. A járvány miatt kicsit el is tűnt a szemek elől, nem tudott előadásokat, tanácsadást sem tartani. Nagyon vigyázott is magára, alig mozdult ki a házból. Most, hogy már mindkét oltást megkapta, talán kicsit nyugodtabbak lehetünk a védettségével kapcsolatban. Leginkább már a termesztésre, a természetre szeretne jobban koncentrálni, hatalmas tervei vannak a jövőre nézve. A közszerepléstől mindenesetre valószínűleg visszavonul – így 93 évesen már fontolgatja a nyugdíjba menés gondolatát. Ettől függetlenül a munkáját ugyanúgy végzi, mint azelőtt

- árulta el lánya, Zsuzsa.

Ezek a legfelkapottabb gyógynövények Magyarországon

Az egyik legfontosabb hazai gyógynövény a kamilla, amelynek vadon termő fajtája egyben hungarikum is, és külföldön is keresett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint a nyers kamillavirágot évente 200-500 tonna közötti mennyiségben gyűjtik Magyarországon, jellemzően az Alföld területén, a Tiszántúlon, de kamilla termesztésével manapság már csaknem az ország egész területén foglalkoznak, legnagyobb területen a Dunántúlon, Baranya és Somogy megyékben, illetve az Észak-Alföldi régióban. Termesztőterülete az utóbbi években 300-500 hektár között alakult, alapvetően növekvő tendenciát mutat. A 2020-as év a szakértők szerint jónak mutatkozott, a vízhiány hatására a zöldtömeg bizonyos területeken kisebb lett, de az állományok, egységesek, sűrűk voltak, és kártevők, kórokozók károsítása sem jelentkezett.

A kamilla mellett a magyar fogyasztók nagy kedvence még a bodza és hársfavirág, valamint a csipkebogyó is,

ezek gyűjtése és termesztése a munkaerőhiány miatt azonban komoly veszélybe került. Hidegebb, meghűléses időszakban, a koronavírustól függetlenül hagyományosan keresettek az immunerősítő hatású, influenza és megfázás megelőzésére használatos bíbor kasvirág és magas C-vitamin-tartalmánál fogva a homoktövis készítmények. A homoktövis termesztése egyébként mondhatni reneszánszát éli, termőterülete 2019-ben elérte a 400 hektárt, de évről évre nő a hagyományosan gyűjtött gyógynövénynek tekinthető csipkebogyó (556 hektár), a cickafark (198 hektár) és a bodza (6436 hektár) termőterülete is. A gyűjtés időjárás- és munkaerőhiány-kiszolgáltatottságának csökkentésére a klasszikusan gyűjtött gyógynövények termesztésbe vonása jelenthetni a megoldást, ami bizonyos fajoknál már elkezdődött.

A magyar gyógynövénydrogok exportértékesítése mellett jelentős belföldi piacot biztosít a termékek számára a szárítottfűszer- és gyógyteapiac. A gyógyteapiac meghatározó magyar szereplői mellett a piacon jelen van számtalan kisebb, helyi termékbázisra épülő lokális kézműves cég. A rengeteg sajátmárkás és import gyógytea térhódítása miatt a gyógyteapiac igencsak túltelített, a belső piaci verseny nagy, ami gyakran minőségi nem megfelelőségeket, termékvisszahívásokat is eredményez.

Nagyon fontos, hogy ellenőrzött és lehetőség szerint gyógyszerkönyvi minőségű alapanyagból készült teákat fogyasszunk!

A termékek tekintetében óriási választékkal találkozhatunk a boltok polcain és a webáruházak kínálatában is, a vásárlásnál azonban mindig érdemes körültekintőnek lenni, így elengedhetetlen, hogy megbízható forrásból megfelelő minőséget vegyünk. Akár gyógyszertárban, gyógynövényboltban vagy interneten vásárolunk, elsősorban a jól ismert, megbízható gyártók és forgalmazók termékeit válasszuk.

Támogatásra szorul az ágazat

A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők vagy fitokozmetikumok összforgalma éves szinten 40-50 milliárd forint körül mozog, a gyógynövény-feldolgozás másodlagos élelmiszeripari és gyógyászati célú piacán mintegy 50-100 vállalkozás működik. A begyűjtött vadon termő gyógynövény mennyisége azonban folyamatosan csökken, a tendencia pedig több okra vezethető vissza. Egyrészt a gyógynövénygyűjtők létszámában visszaesés következett be: míg korábban szezonálisan akár százezer ember is részt vett a gyűjtésben, ez mára pár tízezer főre redukálódott. Az aktuális a felvásárlási árak befolyásolják a legjobban a gyűjtési kedvet, ezek az árak azonban nem rugaszkodhatnak el a mindenkori világpiaci áraktól. A piac érzékeny, gyakran ciklikus és kiszámíthatatlan. Másrészt

Magyarországon folyamatosan zsugorodik a gyűjtés szempontjából szabadon bejárható területek nagysága is,

valamint demográfiai tényezők is negatívan befolyásolják a gyűjtői létszámot. A gyógynövények termesztése és azok további feldolgozása is jelentős kézimunkaerő-igénnyel jár, a munkaerő hiánya pedig, a többi ágazathoz hasonlóan, mára a termesztésben is komoly gondokat okoz. Míg korábban a gyógynövényipar az elmaradott régiók munkanélküli lakosságának jelenthetett kitörési pontot, mára ez a helyzet alapvetően megváltozott.

A megfelelő biológiai potenciállal rendelkező vadon termő fajták termesztésbe vonása elengedhetetlen, a termesztésben szintén fontos a fajtaválasztás és fajtahasználat. A korszerű, speciális és hatékony technológia alkalmazása nélkül mára a gyógynövény iparág aligha lehet versenyképes a NAK álláspontja szerint.

Az Agrárminisztérium – a tavaly novemberben bejelentett eredeti szándéka szerint - még idén április 20-án megjelenteti a Vidékfejlesztési Program keretében a gyümölcs-, gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítését támogató új pályázati felhívását 15 milliárd forintos keretösszeggel. Ennek alapján - sikeres pályázat esetén - a nyertesek már az idei őszi telepítési szezonban elkezdhetik az új ültetvények munkálatait.

