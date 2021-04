Elvinnéd a gyereket lovagolni? Ennyibe kerül egy óra a lovasiskolákban 2021-ben

HelloVidék: Hogyan változott az elmúlt években a lovassportok iránti érdeklődés?

Kökény Krisztina: Nagymértében megnövekedett az érdeklődés, főleg kisgyermekek körében 5-6 éves kortól kezdődően. Ennek hozadékaként a szülők körében is egyre jobban nő az igény. Amikor hozzák a gyerekeket lovagolni, ők is kedvet kapnak hozzá, hogy kipróbálják a lovaglást.

A takarmány árának változása hatással van-e a szolgáltatások árára?

A takarmány ára folyamatosan emelkedik és ahhoz, hogy gazdaságosan tudjuk fenntartani a farmot és ellátni a lovakat, sajnos emelni kell a szolgáltatások árán. A lovaglás ára országrészenként eltérő lehet, Kecskemét és vonzáskörzetében 3500-6000 Ft/óra között mozog. Az ár függ a szolgáltatás minőségétől: iskolalovagoltatás, terápiás lovaglás vagy díjugratásra vonatkozik-e, mert ebben az esetben 10.000 Ft/óra is lehet a díj.

Mennyibe kerül a lovak havi tartása?

Amennyiben minden kiadást nézünk a takarmányt és lovászt, akkor 40-50.000 Ft/ló a havi tartási költsége. Bértartással nem foglalkozunk, de itt is a régiós eltérés jellemző, mert más árak vannak Pest megyében, mint Bács-Kiskunban. Bács-Kiskun megyében 60-85.000 Ft/ló havi kiadást jelent, de ez függ a lovardától is.

Hogyan választják ki, hogy melyik lóra ülhet a lovas?

A lovas fizikai és mentális állapota, kora és a lovastudása alapján szoktuk beosztani. A lovak nagyon emocionális állatok és megérzik, hogy a lovas milyen érzéssel ül fel rájuk. Figyelembe kell venni, hogy egy érzékenyebb lóra nem ültetjük rá azt a személyt, aki fél, ideges vagy stresszes, mert átveszi a ló a hangulatát. A mi farmunkon lévő lovak hozzá vannak szokva, hogy kezdő vagy kevés tapasztalattal rendelkező lovasok ülnek rájuk. Nálunk azok a lovak maradnak hosszú távon, akik tolerálják ezt a fajta "munkát". Emiatt törekszünk rá, hogy egy lovas minél több lóra üljön, mert kizárólag egy lovon, nem fog megtanulni lovagolni. Minden lónak más a személyisége és a mozgása, amit meg kell szokni ahhoz, hogy egy magabiztos ülés kialakuljon a lovasokban. Amennyiben tudjuk, hogy egy adott lovas fél az adott lótól, akkor csak akkor engedjük oda, ha már megszűnt ez a fajta távolságtartás benne.

Milyennek kell lennie a ló és lovas kapcsolatának?

Minden lovasnak azt szoktuk mondani: a ló amikor mellette vagyunk a talajon, akkor a barátunk, de amint dolgozni szeretnénk vele és felülni rá, akkor onnantól kezdve a lovasnak kell irányítani. Igazából határozottan és céltudatosan kell viselkedni, mert ha nem, akkor a ló fog irányítani, neki pedig az a célja, hogy céltalanul legelésszen, mert úgy van vele, neki nem kell dolgoznia.

Milyen hatással van a lovakkal való kapcsolat a személyiségre?

Nagyon jól fejlesztik a koncentrációs képességet, mert a lovon nagyon sok mindenre kell figyelni. Fegyelmet tanul az ember, mivel a lovak menekülő állatok nem lehet hirtelenkedni és hangoskodni, futkorászni körölöttük. A kitartást és a felelősségvállalást is erősíti. Nagyon sok mindenre kihat. Az érzelmi fejlődésre is hatással van, mert a ló nem egy sporteszköz, hanem igazából egy társ lesz számukra, akit szerethetnek, babusgatnak.

A lovasok mennyire szokták kivenni a lótartással kapcsolatos feladatokból a részüket?

A nyári táborokban nagyrészben, ott kifejezetten szabadfoglalkozásként szoktuk a felszereléseket letakaríttatni, leápoltatni. Imádják az istállóban a lovakat etetni, istápolni, fürdetni, sörényt fonni, mindenféle csecsebecséket beletenni, aminek a lovak nem mindig örülnek. Évközben kevésbé van idő ilyen feladatokban kivenni a részüket.

Milyen egészségre gyakorolt hatása van a lovaglásnak?

Nagyon jó gerincproblémák esetén, pl. gerincferdülést nagyon szépen lehet vele korrigálni. Saját gyermekemnél is gerincferdülési problémák voltak és emiatt kezdett el lovagolni, visszaállt normál állapotba a gerincoszlop. Nagyon jó tartásjavításra, az ízületek lazítására, mert a testtartásból adódóan ki kell lazítani az ízületeket, hogy jól tudjon ülni a lovas. Mentális szempontból is fontos, mert stresszoldó hatása van többek között.

A lovasterápiák kiknek és miért hasznos?

Mi nem foglalkozunk lovas terápiával, de van 1-2 olyan enyhébb autizmussal és Asperger-szindrómával élő lovasunk is. Ők nem nagymértékben azok, de a koncentráció és figyelem összpontosítás fejlesztésére alkalmazzuk náluk a lovakat. Oldani kell bennük a feszültségeket, megpróbálni az érzelmek átvitelét a lóval kialakítani, ami nagyon nehéz feladat. A lovak közelsége megnyugtatja őket. Igazából mozgásszervi problémákkal rendelkező terápiákat is szoktak tartani gyerekeknek. Hiperaktív gyerekeknél is hatásos, mert türelemre tanítja őket. Összességében elmondható, hogy nagyon sokrétű problémákra alkalmazzák a lovasterápiát.

Volt-e olyan történet, ami nagyon emlékezetes maradt?

Van egy kislány, aki enyhe autista. Először, mikor jöttek és fel kellett ülni a lóra, kézzel-lábbal hadakozott, sírt, hogy nem akarja. Ő most önállóan, egyedül lovagol a többiekkel és semmilyen tartás vagy félelem nincs már benne a lovak felé. Rajta láttam leginkább, hogy a kezdeti félelemtől hová fejlődött.

Címlapkép: Getty Images