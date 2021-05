Jó tudni: már a külföldiek és a 16-18 év közötti fiatalok is regisztrálhatnak

Bár már lazultak a járványügyi szabályok, a csoportosulás továbbra is tilos, a védelmi intézkedéseket mindenkinek be kell tartani. Aki pedig a védettségi igazolványt meghamisítja, az bűncselekményt követ el, öt évig terjedő börtönbüntetést kaphat - kezdte Gál Kristóf az operatív törzs tájékoztatóját.

Az ORFK szóvivője kifejtette, a hétvégén 1966 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt. 668 ember szegte meg a kijárási tilalmat, 27 386 ember van hatósági házi karanténban. A hétvégén két buliban is intézkedtek a rendőrök - tette hozzá.

Müller Cecília ismertette: a beoltottak száma 4 073 149 fő, közülük 2 077 160 fő már a második oltását is megkapta - emiatt a járványügyi adatok is javultak. A tisztifőorvos elmondta azt is, egyre kevesebb beteg esetében súlyos lefolyású a fertőzés.

Holnap több mint 300 ezer adag Pfizer érkezik, ezek jó része második körös oltásokra megy majd el. Emellett a pedagógusok második körös oltására is érkezik ajd szállítmány, az érettségin felügyelő tanárokat például szombatra hívják be. A 16-18 év közötti fiatalok is regisztrálhatnak, május 10. után elkezdik az ő oltásukat.

A szennyvízadatok azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban általánosságban csökkent a vírus örökítőanyag mennyisége, de most ez a folyamat megállt, jelenleg stagnál.

Ha valaki nem kapta meg a védettségi igazolványt, az ügyfélkapun keresztül, elektronikus módon, vagy személyesen, időpontfoglalás nélkül a kormányablakoknál lehet érdeklődni.

