Vigyázat, jön a pollenszezon! Mutatunk 5 tippet, hogy ne szenvedj miatta

Az allergia napjainkra népbetegséggé vált, a lakosság közel 15%-a küzd vele. Az allergiában szenvedők kétharmada pedig orvosi javaslatra gyógyszert is szed a panaszai enyhítésére. Más adatok ennél is borúsabb képet festenek: ma Magyarországon a parlagfű-allergia okozta szénanátha és asztma 22%-os előfordulást mutató népbetegség, vagyis több mint kétmillió honfitársunk érintett.

Mivel számos pollenféle esetében már kora tavasszal megkezdődött a szezon, a nyár második felében pedig a talán legtöbb bosszúságot okozó parlagfű érkezik majd menetrend szerint, érdemes már most számba venni, hogy a gyógyszeres kezelés helyett vagy mellett hogyan tehetők élhetőbbé az allergiások mindennapjai.

A kutatások szerint a globális felmelegedésnek is köze lehet az egyre gyakoribb allergiás reakciókhoz. Az évszakok megváltozásával a telek melegebbek és nedvesebbek lettek, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a növényzet hosszabb ideig és nagyobb mennyiségben tudjon pollent termelni.

A levegőszennyezés ráadásul megsokszorozza a pollenallergia veszélyét, hiszen a pollenek felületére rátapadnak a levegőben lévő, főleg a közúti közlekedésből és az ipari tevékenységből származó koromszemcsék. A nyálkahártyára kerülve pedig kátrány képződik, ami elősegíti a pollenszemcse átjutását. Ez ellen a szervezet immunrendszere megpróbál védekezni: így jön létre a jól ismert allergiás tünetegyüttes, vagyis a tüsszögés, vizes orrfolyás, orrviszketés, orrdugulás, garatviszketés, fülviszketés, könnyezés, szemviszketés, kötőhártya-gyulladás, szemfáradékonyság, sőt, akár fáradtság, levertség és fokozott alvásigény.

Öt tipp az allergének kivédésére

1. Utazz tisztább levegőjű vidékre

Ahhoz, hogy a súlyos tüneteket elkerülhessék, enyhíthessék, az érintetteknek célszerű figyelniük a pollenjelentéseket, és ha megtehetik, a legnagyobb pollenkoncentrációval jellemezhető hetekre időzítsék a nyaralásukat, és utazzanak el tisztább levegőjű vidékre, a hegyekbe vagy vízpartra.

Ha viszont otthon maradnak, több módja is van annak, hogy mérsékeljék a szervezetükbe jutó pollenek mennyiségét.

2. Válts ruhát

A szabadból hazatérve célszerű az utcán hordott ruhát lecserélni, de a kötelező kézmosáson túl le kell öblíteni a kézre, arcra, szemöldökre, arcszőrzetre tapadt polleneket is, illetve tiszta vízzel vagy tengervizes orrspray-vel az orr is átöblíthető. A megszokottnál gyakoribb hajmosás vagy -öblítés szintén tanácsos, különösen a hosszú hajúak esetében.

3. Takaríts sűrűbben és alaposan

Porszívózzunk gyakrabban – természetesen lehetőleg HEPA-szűrős készülékkel, vagy akár a távollétünkben is dolgozó robotporszívót bevetve –, mossuk fel a padlót hetente többször, és portalanítsunk minden felületet.

4. Moss gyakrabban, és vesd be a gőz erejét

Mossuk sűrűbben az ágyneműhuzatot, különösen a párnahuzatot, de a szárítást, az ágynemű szellőztetését ne a szabadban végezzük. Jól jön az allergia elleni harcban, ha gőzölős mosógépet használunk: ezt a funkciót a „Steam” megnevezés jelöli a készülékeken. Az öblítés kiváltására is bevethető forró gőz nemcsak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének akár 99,9 százalékát is eltávolítja. Szintén a gőz erejével ápolja és frissíti fel a ruhákat az első ránézésre hétköznapi szekrénynek tűnő LG Styler is.

5. Tisztítsd meg a lakás levegőjét is

A lakás levegőjében lebegő pollenek eltávolítására is van megoldás. Bár a szakemberek a beltéri levegőminőség javítására elsősorban a szellőztetést javasolják, pollenszezonban igencsak hasznos segítséget nyújthat egy minőségi légtisztító berendezés vagy egy légkondicionálóval kombinált légtisztító. Az ilyen készülékek további előnye, hogy automata tisztítási funkcióval rendelkeznek, ami azzal, hogy a berendezés kikapcsolása után önműködően párátlanítja a hőcserélő egységet, megakadályozza a baktériumok és a penész megtelepedését. Az UVnano technológia pedig ultraibolya-fénysugarakkal fertőtleníti a beáramló levegőt, elpusztítva a készülék belsejébe jutó egyes kórokozók 99,9 százalékát.

Címlapkép: Getty Images