Mi mindenre jó a kávézacc? Tudd meg, miért jó a kávézacc a növényeknek, mi a kávézacc jóslás!

A kávézacc egy olyan háztartási melléktermék, ami minden egyes magyar család otthonában szinte korlátlan mennyiségben termelődik - azonban a kávézacc nem csak egyszerű konyhai hulladék, hanem igencsak hasznos anyag. Cikkünkben eláruljuk, mi az a kávézacc és pontosan mire használható a kávézacc, mi mindenre jó a kávézacc konyhánkban, kertünkben! Miért jó a kávézacc a növényeknek?

Érdekesség, hogy a kávézacc nem csak a háztartásban hasznosítható, ugyanis elterjedt a kávézacc jóslás is, ami - még ha nem is bír valódi bizonyító erővel - elterjedt és népszerű formája a nők között a spirituális útmutatásnak. Hogyan történik a jóslás kávézacc segítségével, hihető eredményeket mutat-e fel egy női portál kávézacc jóslás?

Mi a kávézacc?

A kávézacc nem más, mint maga az őrölt kávé, ami lefőzés után melléktermékként hátramarad. A legtöbb háztartásban a kávézacc egy-két lefőzés után eltűnik a kukában, azonban sokan nem tudják, hogy a kávézacc egy értékes, újrahasznosítható alapanyag, amit kár azon nyomban kidobni, amint elkészült a kávé. Nézzük, mi mindenre jó a kávézacc és hogyan hasznosíthatjuk azt újra a kertben és a konyhában!

Mi mindenre jó a kávézacc?

A kávézacc újrahasznosítása leginkább a konyhában és a kertben alkalmazható mint egyszerű, hétköznapi természetes védőszer. A kávézacc természetes trágyaként serkenti a növények fejlődését, illetve védi azokat az olyan kártevők ellen, mint például a meztelencsiga vagy a hangyák, de a macskák kártékony hatása ellen is hasznos lehet a kávézacc, mint természetes macskariasztó szer.

A kávézacc a háztartásban számos területen segít, így nem csak hasznos bio védelemként, hanem pénztárcabarát otthoni alternatívaként is alkalmazható a kávézacc, mint például folttisztító, bútorápoló szer, szagsemlegesítő vagy éppen a takarításkor használatos porfogó. A női magazinok a kávézacc felhasználása kapcsán gyakran említik a kávézacc szépségre, egészségre gyakorolt jótékony hatásait, ugyanis az üdítő, bizsergető, koffeintartalmú kávézacc a hajnak, bőrnek is jót tesz.

A kávézacc használata a kertben: Miért jó a kávézacc a növényeknek?

A kávézacc a kertben igazi biotrágya és bio növényvédő szer formájában fejti ki a hatását. A növények ültetése során a virágföldben elkevert kávézacc (egy nagyobb cserép virágföldben elég 1-2 kanál kávézacc) serkenti a növények fejlődését és számos, a növekedésre jótékony hatást kifejtő természetes tápanyaggal ajándékozza meg a virágokat, palántákat. A kávézacc már a kezdetekkor is hasznos serkentőszer, ugyanis nem csak palántázáskor, hanem már a magok elültetésekor is igazi energiabombaként viselkedik. A kávézacc ugyanúgy használható a kerti szabadföldben, mint a szobában, teraszon tartott cserepes, dézsás növények esetében is.

A kávézacc komposztálása - számos más konyhai hulladék mellett - bevett eljárás a környezettudatos háztartások esetében, ha van a komposztáló számára elegendő hely. A kávézacc az egyik legértékesebb eleme a komposztnak, ugyanis segít a hő létrehozásában és fenntartásában, illetve jótékony hatással bír a komposzt nedvességtartalmára is. A magas kávézacc tartalmú komposzt remek nitrogénforrás a növények számára, bánjunk vele bőkezűen!

Kávézacc kártevők ellen

A kávézacc nem csak a növények fejlődését segíti, a védelemben is nagy szerepet játszik. A kávézacc egyszerre aromatikus és mégis szagsemlegesítő háziszer, így a növények között elszórva, vagy vízzel hígítva összezavarhatjuk a kártevőket. A kávézacc hasznos lehet a levéltetveket támogató hangyák ellen, de taszítja a meztelencsigát, sőt, még egyes emlősállatokat is, akik nagy kárt tudnak tenni a veteményesben - a kávézacc például macskák ellen is használható, ha egy házi kedvenc éppen a mi veteményesünket használja vécének. Mivel a macskák nem szeretik a kávézacc illatát, olyan helyiségekben is elhelyezhetjük azt, lehetőleg a bejárat közelében, ahová nem szeretnénk, hogy a macskák vagy kiscicák bejárjanak.

A kávézacc újrahasznosítása a háztartásban

A kávézacc tisztítószer gyanánt igazán hasznos lehet, ha a makacs szennyeződések ellen nem vegyszerekkel, hanem természetes és egészséges anyagokkal szeretnénk védekezni. A kávézacc mint folttisztító nagyon hasznos dörzsölőszer, ugyanis egy-egy leett ruhadarab vagy terítő esetében segít megőrizni a textília eredeti színét, így a legmakacsabb szennyeződések sem hagynak azokon örök nyomot.

A kávézacc nem csak a kárpitos felületeknek nyújt segítséget, hanem a bútorápolás során a fafelületeket is kezelhetjük vele. A kávézacc finom dörzsölés hatására kitölti a fán található repedéseket, illetve zsírjai, illóanyagai épolják magát a fát is. A kávézacc továbbá más felületek tisztítására is alkalmas: a kávézacc szemcséi nagyszerűen eltüntetik a lerakódásokat a grillsütőről, a mikró oldaláról, de semlegesítik a kellemetlen szagokat is az olyan háztartási nagygépek belsejében, mint például a hűtő, ami, ha nem tisztítjuk gyakran, könnyedén átveheti egy-egy romlott élelmiszer szagát.

A kávézacc használható hamu- és porfogóként is, ha olyan területet tisztítunk vele, ahol gondot okoznak a szálló részecskék. Tipikusan ilyen helyszín a kandalló, ahol a rengeteg finom hamut megköti a kávézacc, így szinte semmi sem jut takarítás közben a tüdőnkbe. A kávézacc mindemellett emek duguláselhárító szer, amit a lefolyóba öntve nem tapad meg a csövek falán, viszont a kifolyás során magával viszi a nem kívánatos szennyeződéseket, például a zsíros letapadásokat.

A kávézacc egy teljesen más megközelítésben nem csak tisztítószerként, hanem a gasztronómiában is használatos, mint természetes húspuhító pácalapanyag. A puhítani kívánt hús, ha vastagon bedörzsöljük kávézaccal és betesszük a hűtőbe néhány órára vagy egy éjszakára, sokkal hamarabb kész lesz. Ne felejtsük el a kávézacc szemcséit a húsról lemosni, mielőtt azt fűszerezzük, sütjük, ugyanis a kávézacc keserű ízű és darabos!

Kávézacc a szépségápolás területén

A kávézacc mivel teljesen természetes és egyszerű melléktermék, ami rengeteg finom illóolajat és zsírt tartalmaz, biztonságosan alkalmazható a szépségápolás terén is. A kávézacc alkalmazható olyan bőrhibák ellen, mint például a narancsbőr, amit csökkenthetünk meleg kávézacc pakolás segítségével, azonban ugyanúgy arcpakolást is készíthetünk kávézacc használatával.

A kávézacc hajápolás tekintetében is izgalmas alapanyag: keverjük egy hajpakolásba vagy használjuk szimplán dörzsanyagként egy alapos hajmosás keretei között, a kávézacc hatása szemmel látható lesz. A kávézacc csillogóbb, élettel telibb hajat eredményez, mintha nemrég látogattuk volna meg a fodrászt - azonban ügyeljünk arra, hogy a kávézaccot és más természetes anyagokat ugyanúgy távolítsunk el a hajmosás végeztével, mint a sampont, balzsamot.

A kávézacc bőrradír formájában is közismert szépségápolási szer: ha a bőrünket bedörzsöljük vele, megszabadulunk az elhalt, hámló bőrsejtektől, illetve az olyan nemkívánatos mikrorészecskéktől, amelyek eltömítik a pórusokat, ezáltal mitesszerek, pattanások kialakulásához vezetnek. A kávézacc ugyanígy sminklemosóként is működik, főleg a makacs, olajos alapozók ellen hatékony.

Kávézacc jóslás: izgalmas időtöltés vagy átverés?

Népszerű tevékenység a kávézacc jóslás, ami valójában inkább játékos időtöltés, mintsem valódi jövendőmondás. A kávézacc jóslás során az, aki szeretné megtudni, mit mond a kávézacc a jövőről, kiissza a darált kávét tartalmazó kávéját, majd a hátramaradó kávézacc darabok alapján próbálja kiolvasni a jeleket, amelyek mutatják a vélt jövőt. A kávézacc darabok maradhatnak a csészében, vagy kiönthetjük őket egy gyors mozdulattal a csészealjra is, a lényeg a formákban van.

Minden egyes kávézacc alakzatnak megvan a maga jelentése: a jóslás kávézacc használatával ígérhet szerelmet, izgalmas utazást, sőt, ugyanígy balszerencsét is. Az, hogy mennyiben alapozzuk hétköznapi döntéseket jóslásra, a különféle hétköznapi jelenségek asztrológiai megközelítésére, csak rajtunk áll, azonban mi azt tanácsoljuk, mindig az ésszerű döntéshozatalt részesítsük előnyben, amelyet természetesen kísérhetnek a női magazinok szórakoztató misztikumai is.

Címlapkép: Getty Images