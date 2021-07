Becsapott a villám egy hotelbe: a Dunántúl közkedvelt turistahelyén történt a tragédia + Videó

Egy régi, használaton kívüli, 450 négyzetméteres hotel épületének tetőszerkezete kapott lángra még tegnap este a Vas megyei Kőszegen, a Felsőerdő úton. A több mint ezer négyzetméternyi területet érintő, elharapódzó tűzhöz nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A helyszínre riasztották a kőszegi önkormányzati, a szombathelyi, a sopronkövesdi, a sárvári, a kapuvári és a körmendi hivatásos, továbbá a kőszegi, a horvátzsidányi, a kőszegdoroszlói, a kőszegszerdahelyi, a bozsoki és a cáki önkéntes tűzoltókat, de kiérkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A munkálatokat hátráltatta a villámlással járó, viharos időjárás, és az épület tagolt szerkezete, ami megnehezítette a belső részek oltását. De gondot jelent a rajoknak a betonfödém és a tető közötti izzó részek felkutatása, és oltása is, amely jelenleg is tart, és a belső térben is találnak még rejtett tűzgócokat - írták a katasztrófavédők.

A tűzoltók szerint elhúzódó oltásra és utómunkálatokra kell számítani. A közelben füst terjengett, az oltási munkálatok miatt lezárták a kőszegi hegyre vezető „körutat”, ezért a környéket járművel több órán át nem tudták megközelíteni az arra közlekedni szándékozók.

Címlapkép: Getty Images