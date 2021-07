Brutális razzia a siófoki aranyparton: videón a rengeteg rendőr

Siófokon összehangolt ellenőrzést tartottak a helyi rendőrök. Nyáron a városba szórakozni érkezők száma jelentősen megduzzad - írta meg a police.hu.

Elszabadultak az indulatok

Ezen a hétvégén nem mindenki szórakozott békésen, a rendőröknek számos garázdaság miatt kellett intézkedniük Siófokon. Pénteken egy feldühödött férfi rugdalta meg egy gépjármű szélvédőjét egy forgalmas gyorsétterem előtt, amely a jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltett. Szombaton, a belvárosban egy közlekedési affér miatt késsel fenyegetőzött két férfi, ami végül verekedéssé torkollott, a Petőfi sétányon pedig egy férfi és egy nő bántalmazott egy másik párt. Vasárnap hajnalban a sétányon három garázdaság is történt, az egyik helyszínen az indulatokat közel negyven rendőr tudta csak megfékezni, onnan hét személyt állítottak elő a Siófoki Rendőrkapitányságra. A nyomozók a hétvégi garázdaságokkal összefüggésben egyelőre tíz személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük öt főt vettek bűnügyi őrizetbe.

Fokozottabb rendőri jelenlét van

Ebben a nyári időszakban mindig is fokozott volt a rendőri jelenlét a Balaton-parti városban, most hétvégén is több tucat rendőr járta éjjel Siófok utcáit. A Petőfi sétányon, ahol 606 főt igazoltattak, és több prostituáltat, illegális árusokat, és ittas sofőröket fogtak el

